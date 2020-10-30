Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor

    Donanım dünyası şu günlerde AMD’nin yeni işlemci ve ekran kartlarına odaklanmış durumda. Intel nihayet uzun süren sessizliğini güzel bir haberle bozdu.
    5 sa.
    1,3b
    10
    22
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin beklenenin üzerinde gelen Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından kullanıcılar Intel’den bir cevap bekliyordu. Mavi ekip AMD’nin işlemcilerinin satışa sunulmasına 1 hafta kala Rocket Lake’i gündeme getirdi.

    Intel AMD'ye cevap vermeye hazırlanıyor

    Intel’in yayınladığı slaytlara göre Rocket Lake’te Ice Lake’ten uyarlanan Cypress Cove çekirdeklerine yer verilecek. Firmanın iddiasına göre8/16 izleğe kadar ölçeklenecek işlemcilerde çift haneli IPC artışı yolda.

    Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin nesilden nesile %29’a ulaşan performans artışı sunmasının ardından Intel’in rekabete ayak uyduracağının sinyalini vermesi kullanıcılar adına yüz güldürücü bir gelişme.  14 nm sürecinin tercih edilmeye devam edileceği yeni yongalar 500 serisi yongasetini de beraberinde getirecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar 5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı

    Yeni bellek kontrolcüsüyle gelecek yongalarda Comet Lake’in 2933 MHz’lik bellek desteği yerini 3200 MHz’e bırakacak.

    Ayrıca Xe-LP entegre grafik birimini de barındıracak işlemciler Gen 9 iGPU’larına kıyasla %50’ye kadar iyileşme sunacak. PCIe tarafında ise aradan geçen 1 yılı aşkın sürenin ardından Intel’in PCIe 4.0’a geçeceğini görüyoruz.

    Diğer taraftan Ice Lake’te olduğu gibi Intel Deep Learning Boost desteğiyle gelecek modeller DP 1.4a ve HDMI 2.0b arayüzleri üzerinden 3x4K60/2x5K60 çıkış verebilecek.

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi"

    Güncellenen motor sayesinde 4K60 AV1, HEVC, VP9 ve SCC kodekli içeriklerde yük işlemciden alınacak. Son olarak USB 3.2 Gen 2x2 desteğiyle gelecek yongalar için önümüzdeki yılın ilk çeyreğine işaret edilmiş.



    https://videocardz.com/newz/intel-confirms-11th-gen-core-rocket-lake-s-features-cypress-cove-ice-lake-core-architecture Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eAkman (hic yok) 5 sa. en beğenilen
    Çift haneli dediği %10 dur 😁 o da her modelde değilse şaşırmam

    Yani değişen bişey olmayacak gibi. Intel yine aynı Intel
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zenohsama (Celal Sakallı) 5 sa. eAkman
    Ek olarak, yine soket değiştirip bu işlemcileri kullandırtacaksa artık müşterisinin kronik enayi olduğunu düşünüyor demektir.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 3 sa.
    6700K ile 7700K arasında aynı saat hızlarında %2-3 IPC artışı vardı ah intel nereden nereye..

    Ne güzel her sene %2 ile 20 yıl boyunca gidecektin 14nm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ a kadar yolun vardı hain AMD bozdu tüm planları. Şimdi kim uğraşacak yeni mimari, arge yatırımı, yeni teknolojiler falan

    2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ve 7000 serisi 2011 den beri adamlar i7 serisini 4/8 yaparak sektörü bu çöplere mahkum etti.

    AMD olmasa şuan 4/8 10700K falan olurdu herhalde
    6700K ile 7700K arasında aynı saat hızlarında %2-3 IPC artışı vardı ah intel nereden nereye.. Ne güzel her sene %2 ile 20 yıl boyunca gidecektin 14nm++++...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    sieger 46 dk.
    Herhangi bir seyin fani olmak direk kerizlik herhalde, bir suru test var, sonuclar var, bunlari bile bile sizin alakaniz olmayan bir urunun neden fani olursunuz ki? Saka gibi, ucretsiz olumune reklam firmalar icin. Acikcasi %bilmem ne performans falan diye olaya bakmak da ayrica bir bos konusma sekli. Ne is yapacaksiniz, nasil yapacaksinizi once cevaplamaniz lazim. 14nm olmasi sizi nasil etkiliyor bilmiyorum 1nm olsa mukemmel islemci mi olacak saniyorsunuz bunu hic anlamiyorum. Zira simdiye kadarki veriler isiginda en verimli, en duzgun calisan islemci 3770k ydi 2012 de uretilen ve ddr3 kullanan, sebeplerine girmeyecegim.

    Bu haberlerden tek ulasabildigim sey, karsilikli rekabet bizim icin daha ucuz islemci anlamina gelecek, baska hic bir olumlu yani yok yeni cikan AMDlerin de Intellerin de, ayrica bir cok baglamda intelin cozumlerini sevsem de, ozellikle 10. seride 9un aynisi islemciyi azicik cevirip satmalari uzucuydu, performans artisi neredeyse yok, ama tek olumlu yani ramleri OClemek icin cok daha buyuk bir genis alan vermisler, bu sayede daha dusuk latency ile guzel sonuclar alabiliyoruz. Amd de buna odaklandigini calistigini belirtiyor, ama cekirdek sayisini artirmak yerine bi sure dha buna odaklansa iyi olur, hos belki de oyle yapacaktir, zira 3990x in ust modeli olacak urunler hakkinda daha hic bir bilgi yok. Heyecan 20 senedir oldugu gibi dorukta, ama husrana o kadar alistik ki... neyse ben gidip dertleneyim biraz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zenohsama (Celal Sakallı) 25 dk. sieger
    Ticari manada enayiliğin tanımı herhalde zararına alıp satmak ve bunu da alışkanlık haline getirmektir. Yoksa bir üründe insan hata yapabilir, bunu alışkanlık haline getirmişse enayidir diyelim.

    Argümanın üçüncü aşaması da var: Enayiliğine doymayıp bir de bunu savunuyorsa bir aşama öteye geçip bir tür enayiliğin doruğuna tırmanıp Stockholm sendromuna dönüştürmüş denebilir.


    Bu arada, herhangi bir şeyin fanı/hayranı olmak suç veya kötü bir tutum değildir, insan bağlanacağı şeyler arar, sadece ölçüyü kaçırmamak lazım.

    Spor takımlarına, otomobil markalarına vs gibi, gönül verdim rengine falan. :) Intelin mavisi, Amd'nin kırmızısı hey yavrum hey. Bu esnada cambaza bak yapanlara dikkat etmeli...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Espavdez (Cihan L.) 53 dk.
    Amd fanı olmak keriz olmaktan iyidir. Zira inteli eleştiren herkes amd fanı olarak anılmaktan kaçamicak çünkü başka rakip yok. İntel apaçık keriz avlıyor. Bunların pahalılıgı intelin kalitesinden değil tekel olmasından ötürüydü. Ama eni sonu düşecekler. Sakladıkları teknolojiyi eder fiyatına sunacaklar. Uzunca bir zaman sonra amd kullandım çokta memnunum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 sa.
    14 nm'den sonrasını okumadım.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 2 sa. (düzenlendi)
    %10-12 verse şuan 10600k cpuz ipc de 600puan alıyor eder yeni seriside 660puan ve tahminimce 5600x-5900x 620-680 aralığında verecek(%19 ipc artışı olacak denildi) tahminler ve vaatler doğru çıkarsa intel ile amd ipc de kafa kafaya gelecek mt de zaten ikiside belli eşiğin üzerinde oyunlarda fark kalmaz gibi birşey olacaktır. iş tamamiyle fiyat, termal performans ve güç tüketimi konularına bakar kimin elinde anakart var sistemi hazır ve uyumlu ona göre tercih eder yoluna bakar.

    edit: belirleyici unsurlardan bir diğeride geçenki rx6000 lansmanında söyledikleri 500 çipsetli anakartlarda chipset ile gpu performans artışı sağlayacak doğrudan haberleşme konusu fark yaratabilecek bir etkiye sahip olursa bu da Amd nin tercih edilebilirliği konusunda fark yaratabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LGR9 (Levent Görgülü) 2 sa.
    Üretim süreci 14nm'den aşağı inmediği sürece -ki 10nm üretim süreci şu an verimlilikten oldukça uzak bir halde- rekabete ayak uyduramayacak Intel. R5 5600X yeni F/P canavarı oldu bile, karşısına benzer fiyattan benzer performans veren bir 6/12 ürün koymadığı sürece rekabette geri kalmaya devam edecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 3 sa.
    6700K ile 7700K arasında aynı saat hızlarında %2-3 IPC artışı vardı ah intel nereden nereye..

    Ne güzel her sene %2 ile 20 yıl boyunca gidecektin 14nm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ a kadar yolun vardı hain AMD bozdu tüm planları. Şimdi kim uğraşacak yeni mimari, arge yatırımı, yeni teknolojiler falan

    2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ve 7000 serisi 2011 den beri adamlar i7 serisini 4/8 yaparak sektörü bu çöplere mahkum etti.

    AMD olmasa şuan 4/8 10700K falan olurdu herhalde
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -MoDeStUs- 3 sa.
    %10 mu %99 mu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa.
    of her intel haberinin altında şu boş amd fanlarını görmekten gına geldi ya başka işleri güçleri yok intel haberi kovalıyolar yorum yazmak için
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Locaste Siarnaq (Mustafa Çakmak) 4 sa.
    Kim ne derse desin i7 işlemcimdem memnunum. Hep İntel kullandım kafam rahat. Kullandığım uygulamalar vb. uyum konusunda sıfır sıkıntı. İsteyen istediğini alsın ben İntelciyim aga yok şu kadar uçuyor yok şu kadar kaçıyor laf salatasına gelemem ben garantici adamım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 4 sa.
    Keşke çekirdek rekabeti devam etsede giriş seviyesinde artık 8 çekirdek 16 threads konuşsak. Belki bizde alabiliriz o zaman... ama sanırım Ipc ve ghz üzerinden rekabet edilecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    smalsrol +613 th9 +303 Virinom +249 DH | equ* +219 12 Angry Men +148 Nevfel +146 classf2re +136 Celonfix +136 fhrstw +134 alprkrkmz +120
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 12 Angry Men 49. kez +261 2 misterrium ilk kez +236 3 th9 3. kez +236
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    10 Kişi Okuyor (7 Üye, 3 Misafir) 7 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1301 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel rocket lake, intel cypress cove ve
    4 etiket daha intel 14 nm+++ intel ice lake intel xe-lp Donanım
    Facebook Sayfası250,7b
    Twitter Profili92,4b
    YouTube Kanalı305b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. No Man's Sky yeni nesil konsollara hazırlanıyor 1 sa. Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi 2 sa. Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri 2021'de başlıyor 3 sa. AMD, AI destekli çapraz platform DLSS alternatifi üzerinde çalışıyor 3 sa. Yıl bitmeden 3 yeni Mac modeli tanıtılabilir 4 sa. iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu 5 sa. OSIRIX-REx’ten sızan asteroit toprağı sorunu çözüldü 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor Sonraki Netflix, ABD’deki paket fiyatlarına zam yaptı! 17 sa. Spotify abone sayısını arttırdı, marjı düşürdü 18 sa. Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine ertelendi 18 sa. Panasonic HDMI 2.1 yongası siyah ekrana neden oluyor 19 sa. Avrupa’daki 200’e yakın havalimanının, borçlarını ödeyememesi nedeniyle batabileceği belirtildi 19 sa. Google, Play Store'da uygulama karşılaştırma özelliğini test ediyor 20 sa. Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 20 sa. TUF alınır mı? "Asus TUF Gaming RTX3070 incelemesi" 20 sa. Xbox Live Gold abonelerine Kasım ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu 21 sa. 89 TL değerinde iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu 22 sa. Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak? 22 sa. Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı 22 sa. PS5 çıkış oyunu Demon's Souls'tan etkileyici oynanış fragmanı 23 sa. AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı 23 sa. HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor 1 gün PlayStation uygulaması büyük bir güncelleme aldı: Konsolu uzaktan yönetim, özel PS5 yönetimleri ve daha fazlası 1 gün HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor 1 gün Asus hafifliğiyle dikkat çeken ExpertBook P2451 kurumsal dizüstünü duyurdu 1 gün No Time to Die, yapımcı MGM’e milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ediyor 1 gün Özel Röportaj: Acer yeniden telefon üretecek mi, Apple Silicon bir tehdit mi ? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Cyberpunk 2077'nin Ertelenme Sebebi Mevcut Nesil Konsollar
    Bölüm Sonu Canavarı
    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: ...
    DonanımHaber
    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tük...
    DonanımHaber
    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Watch Dogs: Legion İnceleme Puanları
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı
    DonanımHaber
    KABLO TV
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız