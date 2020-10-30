Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor

AMD’nin beklenenin üzerinde gelen Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından kullanıcılar Intel’den bir cevap bekliyordu. Mavi ekip AMD’nin işlemcilerinin satışa sunulmasına 1 hafta kala Rocket Lake’i gündeme getirdi.
Intel AMD'ye cevap vermeye hazırlanıyor
Intel’in yayınladığı slaytlara göre Rocket Lake’te Ice Lake’ten uyarlanan Cypress Cove çekirdeklerine yer verilecek. Firmanın iddiasına göre8/16 izleğe kadar ölçeklenecek işlemcilerde çift haneli IPC artışı yolda.
AMD’nin nesilden nesile %29’a ulaşan performans artışı sunmasının ardından Intel’in rekabete ayak uyduracağının sinyalini vermesi kullanıcılar adına yüz güldürücü bir gelişme. 14 nm sürecinin tercih edilmeye devam edileceği yeni yongalar 500 serisi yongasetini de beraberinde getirecek.İlginizi Çekebilir 5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı
Yeni bellek kontrolcüsüyle gelecek yongalarda Comet Lake’in 2933 MHz’lik bellek desteği yerini 3200 MHz’e bırakacak.
Ayrıca Xe-LP entegre grafik birimini de barındıracak işlemciler Gen 9 iGPU’larına kıyasla %50’ye kadar iyileşme sunacak. PCIe tarafında ise aradan geçen 1 yılı aşkın sürenin ardından Intel’in PCIe 4.0’a geçeceğini görüyoruz.
Diğer taraftan Ice Lake’te olduğu gibi Intel Deep Learning Boost desteğiyle gelecek modeller DP 1.4a ve HDMI 2.0b arayüzleri üzerinden 3x4K60/2x5K60 çıkış verebilecek.
Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi"
Güncellenen motor sayesinde 4K60 AV1, HEVC, VP9 ve SCC kodekli içeriklerde yük işlemciden alınacak. Son olarak USB 3.2 Gen 2x2 desteğiyle gelecek yongalar için önümüzdeki yılın ilk çeyreğine işaret edilmiş.
https://videocardz.com/newz/intel-confirms-11th-gen-core-rocket-lake-s-features-cypress-cove-ice-lake-core-architecture Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
Yani değişen bişey olmayacak gibi. Intel yine aynı Intel
Ne güzel her sene %2 ile 20 yıl boyunca gidecektin 14nm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ a kadar yolun vardı hain AMD bozdu tüm planları. Şimdi kim uğraşacak yeni mimari, arge yatırımı, yeni teknolojiler falan
2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ve 7000 serisi 2011 den beri adamlar i7 serisini 4/8 yaparak sektörü bu çöplere mahkum etti.
AMD olmasa şuan 4/8 10700K falan olurdu herhalde