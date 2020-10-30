Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor

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AMD’nin beklenenin üzerinde gelen Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından kullanıcılar Intel’den bir cevap bekliyordu. Mavi ekip AMD’nin işlemcilerinin satışa sunulmasına 1 hafta kala Rocket Lake’i gündeme getirdi.

Intel AMD'ye cevap vermeye hazırlanıyor

Intel’in yayınladığı slaytlara göre Rocket Lake’te Ice Lake’ten uyarlanan Cypress Cove çekirdeklerine yer verilecek. Firmanın iddiasına göre8/16 izleğe kadar ölçeklenecek işlemcilerde çift haneli IPC artışı yolda.

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AMD’nin nesilden nesile %29’a ulaşan performans artışı sunmasının ardından Intel’in rekabete ayak uyduracağının sinyalini vermesi kullanıcılar adına yüz güldürücü bir gelişme. 14 nm sürecinin tercih edilmeye devam edileceği yeni yongalar 500 serisi yongasetini de beraberinde getirecek.

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Yeni bellek kontrolcüsüyle gelecek yongalarda Comet Lake’in 2933 MHz’lik bellek desteği yerini 3200 MHz’e bırakacak.

Ayrıca Xe-LP entegre grafik birimini de barındıracak işlemciler Gen 9 iGPU’larına kıyasla %50’ye kadar iyileşme sunacak. PCIe tarafında ise aradan geçen 1 yılı aşkın sürenin ardından Intel’in PCIe 4.0’a geçeceğini görüyoruz.

Diğer taraftan Ice Lake’te olduğu gibi Intel Deep Learning Boost desteğiyle gelecek modeller DP 1.4a ve HDMI 2.0b arayüzleri üzerinden 3x4K60/2x5K60 çıkış verebilecek.

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Güncellenen motor sayesinde 4K60 AV1, HEVC, VP9 ve SCC kodekli içeriklerde yük işlemciden alınacak. Son olarak USB 3.2 Gen 2x2 desteğiyle gelecek yongalar için önümüzdeki yılın ilk çeyreğine işaret edilmiş.

https://videocardz.com/newz/intel-confirms-11th-gen-core-rocket-lake-s-features-cypress-cove-ice-lake-core-architecture

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