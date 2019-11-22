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    Intel işlemci pazarındaki talebe yetişemiyor

    Intel son dönemde yaşadığı stok sıkıntısına yönelik önlemler alsa da firmadan gelen metne göre artan talep karşısında atılan adımlar yetersiz kalmış.
    12 sa.
    1,8b
    1
    25
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yarı iletken devi Intel bir taraftan işlemci pazarında son yılların en zor yıllarını yaşarken diğer taraftan da siparişlere yetişemiyor. Firma iş ortaklarına ve müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla yaşanan stok sıkıntısı için özür diledi.

    Üretim artmasına rağmen stok sıkıntısı sürüyor

    Bu yılın başlarında yıl sonu itibariyle son bulması beklenen stok sıkıntısı mevcut tablo itibariyle önümüzdeki 2020’nin başlarında ancak giderileceğe benziyor. Buna yönelik hem 14 nm hem 10 nm zar üretimini arttıran firma ek olarak TSMC gibi yarı iletken üreticilerinden de destek almış. Böylece iki haneli üretim artışı yakalayan mavi takım yine de özellikle son 2 çeyrekte artan talep karşısında sorunu çözmeyi başaramamış görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak"

    Bu her ne kadar Intel adına ürettiği her yongayı sattığı manasına gelmesi itibariyle olumlu görünse de istediği işlemciyi bulamayan üreticilerin alternatiflere yönelmesine yol açacağa benziyor. Geçtiğimiz günkü ASUS’un açıklamasından da hatırlayacağınız üzere bu durum eğer devam ederse, Intel istemeyerek de olsa özellikle dizüstü pazarında AMD’nin ekmeğine yağ sürebilir.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_confirms_cpu_shipment_delays_as_production_shortfalls_continue/1 Yorum Yaz
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    WmGMD 12 sa. en beğenilen
    İşlemci üretmek zor mu yazan var , yok yav cnc de basıyorlar ne zoru.
    Yanıtla +22
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    trakyAli-1986 11 sa.
    Hani talep patlamasi yaşayan AMD idi Intel zor durumda idi. Şimdi de onceki haberlerin tam tersi sanki AMD kötü işlemci yapmışta piyasa koşarak Intel işlemci alıyor gibi.



    La bi dediğiniz bi dediğinizi tutsun.
    Hani talep patlamasi yaşayan AMD idi Intel zor durumda idi. Şimdi de onceki haberlerin tam tersi sanki AMD kötü işlemci yapmışta piyasa koşarak Intel işlemci a...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    AribyAriana 12 sa.
    Çok üretetiğinde 1$ ucuzlayacak diye korkuyorlar. Bunlar bir algı operasyonu.
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    BoşnakAğa 1 sa.
    Intel'in satışları çok iyi, ürünler kapanın elinde kalıyor, ne üretse satılıyor, talebe yetişemiyor dememek için 50 tane komplo teorisi yazılmış anında

    Bayılıyorum şu büyük resmi anında görenlere, hiçbir şeye inanmayıp her şeyin ama her şeyin arkasında mutlaka gizli bir olay arayanlara ve kimsenin göremediğini anında bulanlara, komplo teorisyenlerine.


    Dur bir tane de ben yazayım: "İllüminati AMD'yi çekemiyor beyler. Intel'in berbat satışlarını maskelemek için böyle haberler yayıyorlar dünyanın en büyük 6-7 laptop üreticisini de işin içine katarak. Aslında Intel'in satışları çok kötü. Lütfen büyük resmi görelim"


    Oldu mu? Bak anında büyük resmi deşifre ettim tüm gerçekleri ortaya serdim

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    erturkcan2 4 sa.
    Keşke Çin şaha kalksa da hepsinin eline verse. O zaman göreceğim ben senin çekirdeklerini, bak gör nasıl çitliyorum.
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    CoreXXX 8 sa.
    az üretim yapmış olabilir o yüzdende talep yetişmiyor deniyor
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    VYC Majoris 3 sa. CoreXXX
    Bir firma niye az üretsin ki? Fabrikalar atıl durumda kalır mı hiç? Intel'in 100 binden fazla çalışanı var. Ayda ortalama 1000$ desen sadece bu işçilere 100 milyon dolar para harcıyor her ay. Üretebilse 7/24 üretir zaten.
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    V4LKyR 9 sa.
    Intel işlemci pazarında son yılların en zor yıllarını yaşıyor.
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    Bob Seger 9 sa. V4LKyR
    Zor yıllar derken talep soylendigi gibi çok mu fazla yoksa amd nin kullanici orani giderek artiyor o yuzden mi zor durumda?
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    BoşnakAğa 9 sa.
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    DH Misafiri 9 sa.
    Talep düşüşünü gizleme çabası.laptop piyasasını takip etmiyorum.Ama masaüstü ve sunucu için intel almak düpedüz düz yani.
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    zdniz 10 sa.
    bilerek sıkıntı çıkarıp daha çok para kazanma derdindeler bi faprika kurup üretime geçirmek taş çatlasın 1 yıl sürer 2 yıldır intel stok sorunu yaşıyor yersen...
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    trakyAli-1986 11 sa.
    Hani talep patlamasi yaşayan AMD idi Intel zor durumda idi. Şimdi de onceki haberlerin tam tersi sanki AMD kötü işlemci yapmışta piyasa koşarak Intel işlemci alıyor gibi.



    La bi dediğiniz bi dediğinizi tutsun.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    VYC Majoris 10 sa. trakyAli-1986
    Büyük firmalardan bahsediliyor. Biz amatör kullanıcılar gibi gidip N11'den 1 tane işlemci alan firmalar değil bunlar.

    Senelerce süren sözleşmeleri var ve bolca ürün tedarik ediyorlar. Ne alıcı ne de satıcı istediği anda sözleşmeyi fesh edemez. Dolayısıyla bir taraf istediği kadar işlemci alabilmeyi umuyor diğer taraf ise önceden sağlayabildiği miktarda ürünü yine üretebilmeyi umuyor. Üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı ise talebe yetişemiyorlar.

    Bu daha da devam ederse sözleşmede yazan bir maddeye göre anlaşma iptal olup AMD tarafına geçebilir veya Intel bir şekilde ürün sağlasa bile o firmalar tekrar sözleşme yapmayabilir. Her türlü Intel'in maddi veya prestij olarak kaybı olacak.

    AMD çok iyi durumda diyoruz ama durum çok daha iyiye gideceğini gösteriyor.
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    2019daDHyekatilmak 11 sa. WmGMD
    Biz evde yapioz daha ucuz oluyor:)
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