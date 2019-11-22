Intel işlemci pazarındaki talebe yetişemiyor

Yarı iletken devi Intel bir taraftan işlemci pazarında son yılların en zor yıllarını yaşarken diğer taraftan da siparişlere yetişemiyor. Firma iş ortaklarına ve müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla yaşanan stok sıkıntısı için özür diledi.

Üretim artmasına rağmen stok sıkıntısı sürüyor

Bu yılın başlarında yıl sonu itibariyle son bulması beklenen stok sıkıntısı mevcut tablo itibariyle önümüzdeki 2020’nin başlarında ancak giderileceğe benziyor. Buna yönelik hem 14 nm hem 10 nm zar üretimini arttıran firma ek olarak TSMC gibi yarı iletken üreticilerinden de destek almış. Böylece iki haneli üretim artışı yakalayan mavi takım yine de özellikle son 2 çeyrekte artan talep karşısında sorunu çözmeyi başaramamış görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak"

Bu her ne kadar Intel adına ürettiği her yongayı sattığı manasına gelmesi itibariyle olumlu görünse de istediği işlemciyi bulamayan üreticilerin alternatiflere yönelmesine yol açacağa benziyor. Geçtiğimiz günkü ASUS’un açıklamasından da hatırlayacağınız üzere bu durum eğer devam ederse, Intel istemeyerek de olsa özellikle dizüstü pazarında AMD’nin ekmeğine yağ sürebilir.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_confirms_cpu_shipment_delays_as_production_shortfalls_continue/1