Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak

Intel’in uzun yıllardır işlemci pazarında sürdürdüğü tekel konumu Zen mimarisiyle şiddetli bir şekilde sallanıyor. AMD’ye ciddi pazar payı kaybeden firma bir çok önemli pazarda da satış rakamlarında ezici rakamlarla geride kalmış durumda.

Performans kanadında ise AMD’nin ardı ardına gelen hamlelerine cevap yetiştiremeyen firma bu nedenle önceliğini üst segment ve sunucu kanadına kaydırsa da bu pazarlarda kırmızı ekip rakibine fırsat tanımıyor.

Intel bu sefer de bütçe dostu işlemci pazarında zorluk yaşıyor

Bu esnada zaten yeni nodlara yıllardır bir türlü geçiş yapamayan firma 14 nm üretim sürecinde de geri planda bıraktığı giriş segmentinde donanım dünyası için uzun sayılabilecek bir süredir stok sıkıntısı yaşıyor. Ortaya çıkan tabloya göre Intel bu sefer de durumu toparlamak için arka plana ittiği giriş segmentinde pazar payı kaybedebilir.

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Mali rakamları paylaşmak için düzenlediği etkinlikte mevcut duruma yönelik yorumda bulunan ASUS önümüzdeki dönemde AMD’nin imzasını taşıyan dizüstülerde yaşanacak artışın haberini verdi. Hali hazırdaki durumda da aslında bunu doğrular nitelikte. Intel’in nasıl bir strateji izleyeceğini zaman gösterecek.

https://wccftech.com/asuss-to-offer-more-amd-powered-devices-as-intel-cpu-shortages-persist/