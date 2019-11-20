Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak

Intel’in uzun yıllardır işlemci pazarında sürdürdüğü tekel konumu Zen mimarisiyle şiddetli bir şekilde sallanıyor. AMD’ye ciddi pazar payı kaybeden firma bir çok önemli pazarda da satış rakamlarında ezici rakamlarla geride kalmış durumda.
Performans kanadında ise AMD’nin ardı ardına gelen hamlelerine cevap yetiştiremeyen firma bu nedenle önceliğini üst segment ve sunucu kanadına kaydırsa da bu pazarlarda kırmızı ekip rakibine fırsat tanımıyor.
Intel bu sefer de bütçe dostu işlemci pazarında zorluk yaşıyor
Bu esnada zaten yeni nodlara yıllardır bir türlü geçiş yapamayan firma 14 nm üretim sürecinde de geri planda bıraktığı giriş segmentinde donanım dünyası için uzun sayılabilecek bir süredir stok sıkıntısı yaşıyor. Ortaya çıkan tabloya göre Intel bu sefer de durumu toparlamak için arka plana ittiği giriş segmentinde pazar payı kaybedebilir.
Ayrıca Bkz. "AMD Zen 3’te yepyeni mimari ile karşımıza çıkacak"
Mali rakamları paylaşmak için düzenlediği etkinlikte mevcut duruma yönelik yorumda bulunan ASUS önümüzdeki dönemde AMD’nin imzasını taşıyan dizüstülerde yaşanacak artışın haberini verdi. Hali hazırdaki durumda da aslında bunu doğrular nitelikte. Intel’in nasıl bir strateji izleyeceğini zaman gösterecek.
https://wccftech.com/asuss-to-offer-more-amd-powered-devices-as-intel-cpu-shortages-persist/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
November 13, 2018
"Intel's Chip Shortage Slows PC Business for Acer and Asus
Asus is warning investors that Intel's CPU shortage may last until Q3 2019 or beyond. Acer also went out of its way to say the CPU shortage was cutting into its PC sales.
Intel's CPU shortage is threatening to drag down PC and computer component sales from Taiwan's top two vendors: Asus and Acer.
On Tuesday, Asus CEO Jerry Shen warned investors during an earnings call that the CPU shortage may last until next Q3 2019 or beyond. "
techpowerup.com/...
September 25th 2019
" Intel's 14nm Chip Shortage Continues. Despite the making of $1 Billion investment into extending its 14 nm production capacity, there seems to be no end of troubles in sight.
According to sources close to DigiTimes, 14 nm production has fallen short of demand again and will likely cause many notebook manufacturers to delay their products to 2020."
tomshardware.com/...
October 18, 2019
" HP, Lenovo Lament Intel's Persistent CPU Shortage. Intel in April said its CPU shortage would end in the second half of 2019, but that doesn't appear to be the case, because reports indicate that neither PC manufacturers nor server makers can buy enough 14nm processors to keep up with demand.
The Register reported this morning that HP and Lenovo executives openly discussed the ongoing shortage at the Canalys Channels Forum in Barcelona. HP Personal Systems Business president Alex Cho reportedly said that it's "no surprise that it's been a hard year" "
tomshardware.com/...
January 19, 2019
"MSI CEO Dishes on Intel Shortage. If this CPU shortage issue hurt MSI, I have to say that, on the motherboard side, we got hurt badly," Chiang said."
tomshardware.com/...
November 14, 2018
"Asus CEO: Intel 14nm CPU Shortage Has Affected Business"
2018 başından beri ASUS, Lenovo, HP, Acer, Msi yöneticileri talebe yetişecek kadar intel işlemci alamıyoruz işlerimiz kötü etkileniyor diye sürekli ağlıyor. 3. çeyrek AMD ve Intel satış rakamları borsaya bildirilmiş her şey ortada. Buna rağmen biz ortada apaçık duran gerçeği yazdık diye AMD severler derneği bizi yine taşa tutmuş
AMD severler derneğine göre AMD satışlarda Inteli madara ediyor, Intel battı bitti yazmayan herkes yanlış konuşuyor. Rakamlar falan önemli değil, CEO'lar ne dediğini bilmiyor
AMD Arz Meselesi Olarak Mindfactory'deki Satışların Yüzde 81'ini Komuta Ediyor
tomshardware.com/...
Al buda kore japonya asia
tweaktown.com/...
yani ben de arkadaş gibi düşünüyorum amd'nin son notebook işlemcileri kötü değil ki insanlar tercih ediyor intel stokta yokmuş bunu alalım o zaman demiyor özellikle amd alıyorlar.ryzen markası güzel bir algı oluşturdu herkesin kafasında ve 3750h bile ısınıyor ölüyor bitiyor denmediği için alıyor yani insanlar bunda garip bir şey ya da bir sebebe bağlamaya gerek yok.
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amd işlemcili dizüstü bilgisayar, asus dizüstü bilgisayar ve