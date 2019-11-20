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    Şu anda 1 kişi burada

    Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak

    Son dönemde Intel talebe yetiştiremediği arzı nedeniyle özellikle de giriş segmenti yongalarda ciddi stok sıkıntısı yaşıyor. AMD bu durumdan karlı çıkacağa benziyor.
    2 gün
    3,2b
    1
    26
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel’in uzun yıllardır işlemci pazarında sürdürdüğü tekel konumu Zen mimarisiyle şiddetli bir şekilde sallanıyor. AMD’ye ciddi pazar payı kaybeden firma bir çok önemli pazarda da satış rakamlarında ezici rakamlarla geride kalmış durumda.

    Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak

    Performans kanadında ise AMD’nin ardı ardına gelen hamlelerine cevap yetiştiremeyen firma bu nedenle önceliğini üst segment ve sunucu kanadına kaydırsa da bu pazarlarda kırmızı ekip rakibine fırsat tanımıyor.

    Intel bu sefer de bütçe dostu işlemci pazarında zorluk yaşıyor

    Bu esnada zaten yeni nodlara yıllardır bir türlü geçiş yapamayan firma 14 nm üretim sürecinde de geri planda bıraktığı giriş segmentinde donanım dünyası için uzun sayılabilecek bir süredir stok sıkıntısı yaşıyor. Ortaya çıkan tabloya göre Intel bu sefer de durumu toparlamak için arka plana ittiği giriş segmentinde pazar payı kaybedebilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD Zen 3’te yepyeni mimari ile karşımıza çıkacak"

    Mali rakamları paylaşmak için düzenlediği etkinlikte mevcut duruma yönelik yorumda bulunan ASUS önümüzdeki dönemde AMD’nin imzasını taşıyan dizüstülerde yaşanacak artışın haberini verdi. Hali hazırdaki durumda da aslında bunu doğrular nitelikte. Intel’in nasıl bir strateji izleyeceğini zaman gösterecek.



    https://wccftech.com/asuss-to-offer-more-amd-powered-devices-as-intel-cpu-shortages-persist/ Yorum Yaz
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    detanaoq 2 gün en beğenilen
    gerçekleri görün intel bitti güvenlik açıkları, fahiş fiyatları, termal fiyaskoları hepsi sonunu getirdi...
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    odyssa 1 gün
    introller basmış burayı
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    BoşnakAğa 1 gün
    pcmag.com/...

    November 13, 2018

    "Intel's Chip Shortage Slows PC Business for Acer and Asus
    Asus is warning investors that Intel's CPU shortage may last until Q3 2019 or beyond. Acer also went out of its way to say the CPU shortage was cutting into its PC sales.

    Intel's CPU shortage is threatening to drag down PC and computer component sales from Taiwan's top two vendors: Asus and Acer.

    On Tuesday, Asus CEO Jerry Shen warned investors during an earnings call that the CPU shortage may last until next Q3 2019 or beyond. "




    techpowerup.com/...

    September 25th 2019

    " Intel's 14nm Chip Shortage Continues. Despite the making of $1 Billion investment into extending its 14 nm production capacity, there seems to be no end of troubles in sight.

    According to sources close to DigiTimes, 14 nm production has fallen short of demand again and will likely cause many notebook manufacturers to delay their products to 2020."




    tomshardware.com/...

    October 18, 2019

    " HP, Lenovo Lament Intel's Persistent CPU Shortage. Intel in April said its CPU shortage would end in the second half of 2019, but that doesn't appear to be the case, because reports indicate that neither PC manufacturers nor server makers can buy enough 14nm processors to keep up with demand.

    The Register reported this morning that HP and Lenovo executives openly discussed the ongoing shortage at the Canalys Channels Forum in Barcelona. HP Personal Systems Business president Alex Cho reportedly said that it's "no surprise that it's been a hard year" "



    tomshardware.com/...

    January 19, 2019

    "MSI CEO Dishes on Intel Shortage. If this CPU shortage issue hurt MSI, I have to say that, on the motherboard side, we got hurt badly," Chiang said."




    tomshardware.com/...

    November 14, 2018

    "Asus CEO: Intel 14nm CPU Shortage Has Affected Business"




    2018 başından beri ASUS, Lenovo, HP, Acer, Msi yöneticileri talebe yetişecek kadar intel işlemci alamıyoruz işlerimiz kötü etkileniyor diye sürekli ağlıyor. 3. çeyrek AMD ve Intel satış rakamları borsaya bildirilmiş her şey ortada. Buna rağmen biz ortada apaçık duran gerçeği yazdık diye AMD severler derneği bizi yine taşa tutmuş

    AMD severler derneğine göre AMD satışlarda Inteli madara ediyor, Intel battı bitti yazmayan herkes yanlış konuşuyor. Rakamlar falan önemli değil, CEO'lar ne dediğini bilmiyor



















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    Timeguard 1 gün BoşnakAğa
    10-15 senedir piyasayı eline almış intel amd toplam ürün satışlarında geride olacak tabiki.. Ama Perakende masaüstü ve cpu genel pazarında son aylarda ki satışlarda amd inteli katladı yada geçti.

    AMD Arz Meselesi Olarak Mindfactory'deki Satışların Yüzde 81'ini Komuta Ediyor



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    tomshardware.com/...




    Al buda kore japonya asia



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    tweaktown.com/...
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    kaptan666 1 gün
    İntel'in 10nm ice-lake işlemcileri şu an en verimli ve core başına en hızlı işlemciler. Bulursanız almanızı tavsiye ederim.
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    eatmc7 1 gün
    Stok sıkıntısı değil intelin 10 yıldır yerlerinde sayıp müşteriyi sağılacak koyun yerine koymaları sebebiyle artık hak eden artık biraz da para AMD ye akacak o kadar.
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    wolferto 1 gün
    İntel amdye son kullanıcı işlemcisinde pazar payı kaptırıken ne dedi üretim stok sıkıntısı zira sunucu pazarındada aynı bahane laptop pazarındada kan kaybetmeye basladıgında bu bahaneler olacak daha ne olacaktı koskoca intel böyle bir bahanenin ardına sığınması beni sadece güldürüyor sonra amd bizi stok sıkıntısından dolayı geçti he he ondandır he
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    Wilson Fisk 1 gün wolferto
    intelin gözüne soğan kaçmış.

    yani ben de arkadaş gibi düşünüyorum amd'nin son notebook işlemcileri kötü değil ki insanlar tercih ediyor intel stokta yokmuş bunu alalım o zaman demiyor özellikle amd alıyorlar.ryzen markası güzel bir algı oluşturdu herkesin kafasında ve 3750h bile ısınıyor ölüyor bitiyor denmediği için alıyor yani insanlar bunda garip bir şey ya da bir sebebe bağlamaya gerek yok.
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    lzerk 1 gün
    Tamamen asparagas haber, intel Amd'nin başarısını, sektördeki payını arttırmasını bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Çok komik bir haber olmuş...
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    DH Misafiri 1 gün
    İntel ile Amd yi karşılaştıran arkadaşlar olmuş şuanda bende i5-9300H işlemcisi var. Açıkçası övmek gibi olmasın ama şunda amd ryzen 7 3550H işlemcisinin içinden geçiyor. Bence iş işlemcisi için İntel Oyun için Amd olabilir ama intel her ikisinede yetiyor ama bunu amd için demek çok zor
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    detanaoq 1 gün DH Misafiri
    dedi vede pantalonundaki ıslaklıkla kendine geldi sallama troll intel bu palavralar için sana kaç ¢ veriyor? cahil bot...
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    DH Misafiri 1 gün
    Senin ne çıkarın var Intel'in tekel olmasından? Özellikle bu "kaliteli çekirdek" vurgusu nedir? Bazen hayretle okuyorum yorumlarını acaba kinaye mi yapıyorsun diye. Takım tutar gibi firmalar savunuluyor. Geçenlerde de havacılıkla ilgili bir haberinin altında Boing-Airbus tartışması vardı. Acaba cebindeki para dışında bu firmaların hangisi seni umursuyor? İnan ki şu forumdaki insanların daha çok umurundasın.
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    interwap 1 gün
    Intel şuan pek tepki veremiyor. Elindekileri ile biraz oynayıp yeni model olarak ortaya koyuyor. Bu şuan için önemli değil. Önemli olan Intel'in yeni mimari ile vereceği cevap. Intel'in vereceği cevap AMD'ye benzer şekilde daha esnek ölçeklenebilir çekirdekli yongalar. Bir kaç zarı birleştir, al sana x core işlemci. Dahili grafik konusunda AMD'ye göre daha cömert konumda.
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    Spider_hip 1 gün
    Amd son zamanlarda çok başarılı işler yapmış olsa da abartmamak lazım, intel nereye batıyor. Batsa 10 sene doğru düzgün satış yapamayan amd batardı. Daha pazar payını %31-32 lere ancak çıkartabildiler. Öyle daha 1 nesilde farkı ortaya koydu diye kimse batmaz.
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    qoqoCAN 1 gün
    ne intel bittisi be :D admlar hala bi ton kar ediyor.
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    amd işlemcili dizüstü bilgisayar, asus dizüstü bilgisayar ve
    9 etiket daha dizüstü bilgisayar amd zen amd ryzen intel 14 nm+++ İşlemci Donanım Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Metehan Göktaş
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