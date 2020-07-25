Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi

Yarıiletken üreticisi Intel’in Comet Lake işlemcilerinde stok sıkıntısı yaşanmaya devam ediledursun firma yeni bir işlemci sınıfı hazırlıyor.

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KA serisi işlemciler ufukta görüldü

İddialara göre Intel hız aşırtma kilidi açık Core i9 yongalarının bir de KA son ekli seçeneklerini sunabilir. Halihazırda KF son ekli iGPU bulunmayan işlemciler K son ekli varyantlardan bir tık uygun fiyata satılıyor.

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KA son ekli yongalarda da KF’de olduğu gibi K serisi modellerle teknik detaylar görünüşe göre aynı olmasına karşın tepe frekansta bir ayrışma görebiliriz. Bununla birlikte fiyatlandırma tarafında K son ekli yongalardan düşük fakat KF işlemcilerden yüksek rakamlar dikkat çekiyor.

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Ayrıca Bkz. "5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı"

Yonganın detaylarını zaman gösterecek. Diğer taraftan LGA 1200 soket Core i9-10900K’nın uygun fiyatlı versiyonu olarak bilinen Core i9-10850K’nın önümüzdeki pazartesi günü detaylandırılması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-allegedly-preparing-new-10th-gen-core-ka-series-processors

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