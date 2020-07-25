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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi

    Mavi ekip KF son ekli çözümlerinin ardından KA son ekli yonga hazırlıyor.
    2 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi

    Yarıiletken üreticisi Intel’in Comet Lake işlemcilerinde stok sıkıntısı yaşanmaya devam ediledursun firma yeni bir işlemci sınıfı hazırlıyor.

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    KA serisi işlemciler ufukta görüldü

    İddialara göre Intel hız aşırtma kilidi açık Core i9 yongalarının bir de KA son ekli seçeneklerini sunabilir. Halihazırda KF son ekli iGPU bulunmayan işlemciler K son ekli varyantlardan bir tık uygun fiyata satılıyor.

    Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi
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    KA son ekli yongalarda da KF’de olduğu gibi K serisi modellerle teknik detaylar görünüşe göre aynı olmasına karşın tepe frekansta bir ayrışma görebiliriz. Bununla birlikte fiyatlandırma tarafında K son ekli yongalardan düşük fakat KF işlemcilerden yüksek rakamlar dikkat çekiyor.

    Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi
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    Ayrıca Bkz. "5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı"

    Yonganın detaylarını zaman gösterecek. Diğer taraftan  LGA 1200 soket Core i9-10900K’nın uygun fiyatlı versiyonu olarak bilinen Core i9-10850K’nın önümüzdeki pazartesi günü detaylandırılması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-allegedly-preparing-new-10th-gen-core-ka-series-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 2 sa.
    Hadi son bir kez keriz tokatlayalim
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 sa.
    İntel bu isimlendirme ile 2 nesil destekledik 11000 serisi yeni anakartlarla olacak dermi der
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    CasperPişmanlıktır (Cihangir ) 2 sa. acura07
    Der mi der
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    REDSTONE (REDSTONE ) 2 sa. acura07
    AMD'nin XT vakasından sonra artık her şey mübah görünüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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