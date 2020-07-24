5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı

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Mavi ekip Willow Cove çekirdeğini geriye uyarlayacağı Rocket Lake işlemcileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son test sonucu yüksek frekansların habercisi olabilir.

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5 GHz'e yükselebilen Rocket Lake yongası

GeekBench’ta ortaya çıkan 8/16 yonganın 3.41 GHz’den 4.98 GHz’e yükseldiği rapor edilmiş. Daha önce sızan test sonuçlarında 4.1-4.3 GHz boost frekansta çalışan Rocket Lake yongalarını görmüştük. Bu açıdan 700 MHz’lik artış oldukça etkileyici duruyor.

Görünüşe göre Intel Rocket Lake işlemcilerinde de Comet Lake’te olduğu gibi 14 nm’nin olgunluk avantajından yararlanmaya devam edecek. Ek olarak Cypress Cove çekirdeklerinin getireceği IPC artışı Intel’i daha rekabetçi bir konuma yükseltecek.

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Son olarak tepe modelde 8 çekirdekli yongaların sunulması beklenen Rocket Lake işlemcilerinin önümüzdeki yılın başlarında lanse edileceği tahmin ediliyor.

https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-8c-16t-cpu-spotted-with-5-0-ghz-boost

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