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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı

    Intel’in yeni mimariyle gelecek işlemcileri de yüksek frekanslara çıkacak.
    2 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı
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    Mavi ekip Willow Cove çekirdeğini geriye uyarlayacağı Rocket Lake işlemcileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son test sonucu yüksek frekansların habercisi olabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı

    5 GHz'e yükselebilen Rocket Lake yongası

    GeekBench’ta ortaya çıkan 8/16 yonganın 3.41 GHz’den 4.98 GHz’e yükseldiği rapor edilmiş. Daha önce sızan test sonuçlarında 4.1-4.3 GHz boost frekansta çalışan Rocket Lake yongalarını görmüştük. Bu açıdan 700 MHz’lik artış oldukça etkileyici duruyor.

    Görünüşe göre Intel Rocket Lake işlemcilerinde de Comet Lake’te olduğu gibi 14 nm’nin olgunluk avantajından yararlanmaya devam edecek. Ek olarak Cypress Cove çekirdeklerinin getireceği IPC artışı Intel’i daha rekabetçi bir konuma yükseltecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung 5 nm EUV’da zorlanıyor: 5G'de etkili olabilir"

    Son olarak tepe modelde 8 çekirdekli yongaların sunulması beklenen Rocket Lake işlemcilerinin önümüzdeki yılın başlarında lanse edileceği tahmin ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-8c-16t-cpu-spotted-with-5-0-ghz-boost Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 1 sa.
    Maaşallah, isminden belli zaten ne cengaver olduğu...
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    Evil.Morty 1 sa.
    Kaç saniye sürüyor bu yükselme?
    Türk erkekleri gibiyse sıkıntı
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    huso 1 sa.
    Amd de dogal 16 cekirdek 32 izlek var bir de 5Ghz lere cikarsa off offf....

    10 dan 8 çekirdeğe indirdim yok 8 ufak cekirdek 6 buyuk cekirdek hibrit olacak vs



    AMD yapıştır 16 cekirdek 32 izlek 5Ghz,20 cekirdek 40 izlek 4.8 Ghz falan isteyen hybrid 2 minik cekirdek 4 orta cekirdek 6 buyuk cekirdek vs kullansin isteyen de 8 16 4700G 5.1 Mhz Ddr4 ve ustu islemcileri kullansın.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    ryzen 4000serisi cıkınca karsılastırmalı testlere bakıcam olurda fark olursa r5 3600 satıp 4000 serisine geçiçem anakartımda saglam sorun yaratmaz baktım umdugumu bulamadım direk i7 10700k abi rtx 2060 var 240hz monutoru doyuramamda artık oldugu kadar
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 sa.
    John Toshack geçiyor olmalısınız.10. nesilde 5.4 ghz diye sat bir sonrakinde 5 ghz oluyor diye ortalığı yık.10nm'ye inseler de şunu deseler tamam ciğerimi yesinler ama 14nm'desin herhalde yani 5 ghz ve ötesi göreceksin mimari değiştirdin diye 4.3'lere düşmen zaten senin hatandı 10nm mimariyi 14nm'ye uyarlayamadın.züğürt tesellisi ifadesi başka bir boyut kazandı bu intel yüzünden.tepe işlemci 8 çekirdek işte size bi verdik max doğal 10 çekirdek 3 sene sonra anlayacaksınız kıymetini gibi bir hava var.12. seride 8 küçük 8 büyük ne menem bir şeyse hybrid olacakmış arkadaş.amd fx mimarisinde doğal 8 çekirdek yapmadı diye insanları mahkemeye gitmeye teşvik eden firma bunu yapan.dönüyormuş demek ki o sap..
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 sa.
    Son 4 yıldır tüm Intel'ler 5GHz'e yükseliyor zaten.
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 sa.
    Yükselemeyen intel mi varda?
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