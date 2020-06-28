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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Lakefield işlemcisi tek çekirdekte selefinden %67 yavaş

    Yarıiletken üreticisinin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı düşük güç tüketimli işlemci ailesinin ilk inceleme sonuçları gelmeye başladı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Lakefield işlemcisi tek çekirdekte selefinden %67 yavaş
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    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Lakefield işlemcileri inceleme ekiplerinin eline ulaşmasıyla erken test sonuçları paylaşılmaya başlandı.

    i5-L16G7 tek çekirdekte büyük farkla geride

    Düşük güç tüketimiyle öne çıkan Lakefield işlemcileri aynı zamanda Intel’in heterojen mimarili ilk çözümü. 1 Sunny Cove ve 4 Tremont çekirdeği içeren i5-L16G7, Intel’in sunumlarına göre Amber Lake’ten tek çekirdekte %12 hızlı ve iGPU tarafında ise i7-8500Y’ye kıyasla 1.7 kat daha fazla performans sunuyor.

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    Intel Lakefield işlemcisi tek çekirdekte selefinden %67 yavaş
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    Samsung’un Galaxy Book S’te bulunan i5-L16G7 ile yapılan testlere göre işlemci tek çekirdekte Intel’in verilerinin aksine Amber Lake işlemcisinden %67 yavaş.

    Ayrıca Bkz. "Intel, Alder Lake’in soketini doğruladı"

    Bunda işlemcinin düşük boost frekansının etkili olduğu düşünülürken test cihazının iddia edilen 3.0 GHz yerine 2.4 GHz’e yükselebildiği gözlemlenmiş. Umarız sonuçlar zamanla yazılımsal optimizasyonlar düzelir.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-l16g7-lakefield-processor-tested Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 35 dk. yeni yorumcu
    Anlamadim
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    eas722 1 sa.
    Normal halkın anlayacağı dilde yazsaydınız ya. Benim anladığım %67 yavaşlayınca GTA Vice City'ye falan döneceğiz galiba.
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