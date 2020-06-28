Intel Lakefield işlemcisi tek çekirdekte selefinden %67 yavaş

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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Lakefield işlemcileri inceleme ekiplerinin eline ulaşmasıyla erken test sonuçları paylaşılmaya başlandı.

i5-L16G7 tek çekirdekte büyük farkla geride

Düşük güç tüketimiyle öne çıkan Lakefield işlemcileri aynı zamanda Intel’in heterojen mimarili ilk çözümü. 1 Sunny Cove ve 4 Tremont çekirdeği içeren i5-L16G7, Intel’in sunumlarına göre Amber Lake’ten tek çekirdekte %12 hızlı ve iGPU tarafında ise i7-8500Y’ye kıyasla 1.7 kat daha fazla performans sunuyor.

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Samsung’un Galaxy Book S’te bulunan i5-L16G7 ile yapılan testlere göre işlemci tek çekirdekte Intel’in verilerinin aksine Amber Lake işlemcisinden %67 yavaş.

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Bunda işlemcinin düşük boost frekansının etkili olduğu düşünülürken test cihazının iddia edilen 3.0 GHz yerine 2.4 GHz’e yükselebildiği gözlemlenmiş. Umarız sonuçlar zamanla yazılımsal optimizasyonlar düzelir.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-l16g7-lakefield-processor-tested

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