Intel, Alder Lake’in soketini doğruladı

Intel’in yeni soketle gelmesi beklenen 12. nesil işlemcileri firmanın kendi geliştirici sayfasında ortaya çıktı.

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Intel Alder Lake

Bir süredir sızıntılardan takip ettiğimiz Alder Lake işlemcileri Intel’in sitesinde yayınlanan dokümanlara göre LGA 1700 soketle gelecek. Tahmin edilen bilgiye göre 400 serisi anakartlarda ileriye dönük uyumluluk mümkün olmayacak.

Şu ana kadar bildiklerimize bakacak olursak, Golden Cove mimarisiyle kaydadeğer IPC artışı sunması beklenen Alder Lake işlemcileri heterojen mimariyle gelecek. Tremont çekirdekleri bu bağlamda daha basit işlemlerde görev alacak.

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Aynı zamanda Intel’in DDR5 destekli ilk platformunun da Alder Lake olması bekleniyor. TDP kanadında 125 watt’a uzanan değerlerden de daha önce bahsetmiştik.

https://videocardz.com/newz/intel-confirms-alder-lake-s-to-require-lga1700-socket

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