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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, Alder Lake’in soketini doğruladı

    Yarıiletken üreticisinin heterojen mimarili yongaları detaylanıyor.
    1 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel, Alder Lake’in soketini doğruladı

    Intel’in yeni soketle gelmesi beklenen 12. nesil işlemcileri firmanın kendi geliştirici sayfasında ortaya çıktı.

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    Intel Alder Lake

    Bir süredir sızıntılardan takip ettiğimiz Alder Lake işlemcileri Intel’in sitesinde yayınlanan dokümanlara göre LGA 1700 soketle gelecek. Tahmin edilen bilgiye göre 400 serisi anakartlarda ileriye dönük uyumluluk mümkün olmayacak.

    Şu ana kadar bildiklerimize bakacak olursak, Golden Cove mimarisiyle kaydadeğer IPC artışı sunması beklenen Alder Lake işlemcileri heterojen mimariyle gelecek. Tremont çekirdekleri bu bağlamda daha basit işlemlerde görev alacak.

    Ayrıca Bkz. "Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU"

    Aynı zamanda Intel’in DDR5 destekli ilk platformunun da Alder Lake olması bekleniyor. TDP kanadında 125 watt’a uzanan değerlerden de daha önce bahsetmiştik.



    https://videocardz.com/newz/intel-confirms-alder-lake-s-to-require-lga1700-socket Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 50 dk. en beğenilen
    İntele hayranim



    Musterisini kopek yerine koyuyor ama musterisi her seferinde inteli aliyor



    Core mimarisini degistirmedikce intel alinmaz birsuru performans azaltan arka kapilar var
    İntele hayranim Musterisini kopek yerine koyuyor ama musterisi her seferinde inteli aliyor Core mimarisini degistirmedikce in...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Captainprice34 31 dk. yeni yorumcu Jon_Kar
    Üstadım insanlar maalesef alışkanlıklarından çok kolay vazgeçemiyorlar. Bunda Amd'nin FX serisi ile biz son kullanıcılara yaşattığı rezil tek çekirdek performansından olsa gerek. Amd şuan Ryzen ile iyi işler yapsada Ryzen işlemciler biraz kurcalamayı bilen kişilere daha çok hitap ediyor sanki. İntel anakart üreticileriyle sıkı bağı olan bir firma her yeni soket demek yeni bir anakart demek zira bu da anakart üreticilerine finansman demek. Beninm düşüncem bu hatam varsa affola.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 21 dk.
    Ham çöke lake
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    ebavamqko 49 dk.
    bir yerlerden uranyum bulsak yeteri kadar isiya ulastirip, ayrica bir yerde bulacagimiz isin mekanizmasi ile sari maddeye donusturebilir ve boylece evimizde bedava enerjimizi intel destekli mini nukleer cekirdegimiz ile sahip olabiliriz.
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    Jon_Kar 50 dk. en beğenilen
    İntele hayranim



    Musterisini kopek yerine koyuyor ama musterisi her seferinde inteli aliyor



    Core mimarisini degistirmedikce intel alinmaz birsuru performans azaltan arka kapilar var
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Captainprice34 31 dk. yeni yorumcu Jon_Kar
    Üstadım insanlar maalesef alışkanlıklarından çok kolay vazgeçemiyorlar. Bunda Amd'nin FX serisi ile biz son kullanıcılara yaşattığı rezil tek çekirdek performansından olsa gerek. Amd şuan Ryzen ile iyi işler yapsada Ryzen işlemciler biraz kurcalamayı bilen kişilere daha çok hitap ediyor sanki. İntel anakart üreticileriyle sıkı bağı olan bir firma her yeni soket demek yeni bir anakart demek zira bu da anakart üreticilerine finansman demek. Beninm düşüncem bu hatam varsa affola.
    Yanıtla +2
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    fhrstw 50 dk.
    Alder lake 10 nm olmayacak mıydı?
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 52 dk. yeni yorumcu
    "Tahmin edilen bilgiye göre 400 serisi anakartlarda ileriye dönük uyumluluk mümkün olmayacak."

    :)
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    LazerBülbül (No One) 57 dk.
    14 nm plus plus plus plus mı geliyor yoksa?
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