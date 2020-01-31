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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel mart sonunda 3 yeni mobil 10. nesil işlemci duyurabilir

    İşlemci devi Intel’in yeni 10. nesil işlemcileri merakla bekleniyor. Görünüşe göre firma işlemci ailesini yakında duyuracak.
    2 sa.
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    10
    3
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel mart sonunda 3 yeni mobil 10. nesil işlemci duyurabilir
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    İşlemci pazarında AMD’ye etkili bir cevap verme hazırlığında olan Intel’in yeni 10. nesil mobil işlemcileri firmanın CES 2020 fuarında doyurucu bilgi vermemesi nedeniyle merakla bekleniyor.

     

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    Intel’in sadece 5 GHz’in üzerine çıkılacağını müjdelediği mobil 10. nesil işlemcilerin çıkış tarihi ve detayları donanımseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. AMD’nin 7 nm sürecinden geçecek Renoir hamlesine yanıt olarak değerlendirilen 10. nesil yongalar mavi ekibin piyasadaki hakimiyeti adına çok önemli. Zira Intel’in masaüstü tarafındaki durumu AMD’nin lehine gelişiyor.

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    Son gelen haberlerde 3 yeni modele yer verildi. Core i5 9300H’in yerini alacak Core i5-10300H’a ek olarak Core i7-9750H’ın koltuğuna oturacak Core i7-10750H ve Core i7-10875H’ın şu an detayları bilinmiyor. Buna karşın 6 çekirdekli Core i7-9750H’ın selefi konumundaki Core i7-10875H’ın 8 çekirdek 16 izleğe sahip olması bekleniyor.

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    Önümüzdeki Mart ayının son gününe planan ambargo tarihi Intel’in işlemcilerini yakın bir tarihte piyasaya süreceğinin bir delili olabilir. Diğer taraftan Nvidia’nın giriş segmentinde gideceği Super güncellemesinin ayak sesleri de 10. nesil çözümlere yaklaştığımızın bir belirtisi olabilir.



    https://wccftech.com/intel-is-launching-these-three-new-10th-generation-mobility-processors-in-late-march/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asig 4 dk.
    amd 4000h bekliyen biri olarak cıkış tarihi üzdü maalesef nisan dan öncesi yok ki intelin masaüstün de çok notbook a yöneldiği de gercek rekabat bize yarar umarım
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    Eeltorm 10 dk.
    Bundan sonra AMD alınır.
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    Ceann Capall 2 sa.
    Peki amd 4000 serisi ne zaman çıkacak yeni laptop alacaklar kesinlikle beklemeli bence.
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