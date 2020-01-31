Intel mart sonunda 3 yeni mobil 10. nesil işlemci duyurabilir

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İşlemci pazarında AMD’ye etkili bir cevap verme hazırlığında olan Intel’in yeni 10. nesil mobil işlemcileri firmanın CES 2020 fuarında doyurucu bilgi vermemesi nedeniyle merakla bekleniyor.

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Intel’in sadece 5 GHz’in üzerine çıkılacağını müjdelediği mobil 10. nesil işlemcilerin çıkış tarihi ve detayları donanımseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. AMD’nin 7 nm sürecinden geçecek Renoir hamlesine yanıt olarak değerlendirilen 10. nesil yongalar mavi ekibin piyasadaki hakimiyeti adına çok önemli. Zira Intel’in masaüstü tarafındaki durumu AMD’nin lehine gelişiyor.

Core i7-10875H, Core i7-10750H ve Core i5-10300H

Son gelen haberlerde 3 yeni modele yer verildi. Core i5 9300H’in yerini alacak Core i5-10300H’a ek olarak Core i7-9750H’ın koltuğuna oturacak Core i7-10750H ve Core i7-10875H’ın şu an detayları bilinmiyor. Buna karşın 6 çekirdekli Core i7-9750H’ın selefi konumundaki Core i7-10875H’ın 8 çekirdek 16 izleğe sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek"

Önümüzdeki Mart ayının son gününe planan ambargo tarihi Intel’in işlemcilerini yakın bir tarihte piyasaya süreceğinin bir delili olabilir. Diğer taraftan Nvidia’nın giriş segmentinde gideceği Super güncellemesinin ayak sesleri de 10. nesil çözümlere yaklaştığımızın bir belirtisi olabilir.

https://wccftech.com/intel-is-launching-these-three-new-10th-generation-mobility-processors-in-late-march/

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