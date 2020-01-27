Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek

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Yarıiletken üreticisi Intel 14 nm nodunda üretim yetersizliği yaşıyor. Beklenenden uzun süren sıkıntı firmayı farklı üreticilere sipariş vermeye kadar itti. TSMC’nin ardından şimdi de GlobalFoundries’in ismi geçiyor.

Hali hazırda içinde bulunduğumuz yıl için üretim hacmini %25 arttırmayı planlayan Intel’in arzı donanım dünyasının talebine yetişmeyeceğe benziyor. Geçtiğimiz çeyrekte rekor gelir açıklayan mavi ekibin GPU pazarına girmeyi denediği de düşünülürse eldeki kaynakları idareli kullanması şart.

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2018 yılında 7 nm için araştırma-geliştirme faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Glofo şu anda mali nedenlerle 14 nm’de yoluna devam ediyor. Mevcut işlemcilerinde 14 nm’ye devam eden Intel için bu durum bir fırsat olabilir.

Celeron ve Pentium işlemciler GloFo'da üretilebilir

Özellikle de en son üretim tekniğine pek ihtiyaç duyulmayan Celeron ve Pentium işlemcilerinin üretiminin GloFo’ya kaydırılması beklenirken i3 ailesi de seçenekler arasında. Böylelikle üst segment için bir miktar daha kaynak ayırabilecek olan Intel’in bu hamlesinin TSMC seçeneğini akla getirmiyor değil. Firmanın sosyopolitikal nedenlerle GloFo’yu tercih etme ihtimali üzerinde duruluyor.

Diğer taraftan Intel'in kendi fabrikaları yerine başka tesislerde üretim yapması ciddi bir sorunu da doğuruyor. Özellikle de i3 ailesinin ana akım seviyeye hitap etmesi nedeniyle üretim için gerekli bazı bilgilerin paylaşılması aslında Intel'i riske atıyor. Haliyle GloFo ile bazı sıkı anlaşmaların yapılması şaşırtıcı olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı"

Eğer sızıntı doğruysa Intel’in %25’lik üretim artışına bir miktar daha ek yolda demektir. Bu da 10 nm sürecine katkı sağlayacak bir gelişme olabilir. Eğer işler beklenildiği gibi giderse mavi ekip 10 nm’ye geniş çaplı geçişini 2021’in ilk dönemlerinde gerçekleştirebilir. Aksi durumda masaüstü pazarında bugünlerde AMD’ye ciddi pazar payı kaptıran işlemci devinin işi daha da zor bir hale bürünebilir.

https://wccftech.com/rumor-intel-moving-select-cpus-to-globalfoundries/

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