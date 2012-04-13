Intel melez yapılı yeni nesil ultrabook tasarımını gösterdi

Ultrabook yatırımlarına hız kesmeden devam eden Intel, Çin'in Beijing kentinde düzenlediği IDF etkinliğinde farklı üreticilere ait ultrabook tasarımlarını da sergiledi. Etkinlik kapsamında Intel'in gösterdiği en ilginç tasarımlardan biri Letexo adı verilen hibrit modeldi. Tablet ve kızaklı ultrabook tasarımlarını bir arada sunan cihaz, form faktör olarak akıllara Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini ve Android 3.0 işletim sistemini kullanan Asus EeePad Slider'ı getiriyor.

Tam modeli hakkında net bir bilgi olmasa da Intel'in Ivy Bridge serisi altında sunacağı ultrabook odaklı yeni nesil işlemcilerden birine sahip olduğu düşünülen melez bilgisayar, işletim sistemi tarafında Windows 8 ile geliyor. Tablet bilgisayarlar kadar kompakt ve bir o kadar da fonksiyonel olan Letexo, çoklu dokunmatik ekranı ile Windows 8'in en önemli yeniliklerinden birisi olan Metro arayüzüne de uyum sağlıyor. Kızaklı yapısıyla kaydırılarak açılan klavyseinde ayrıca iztopu bulunan sistem, genel olarak değerlendirildiğinde artan tablet tehdidine karşı Intel'in sergilediği büyük eforun bir sonucu olarak nitelendirilebilir.

22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcilerle birlikte üreticiler, ikinci nesil ultrabook modellerini piyasaya sürmeye başlayacak. Artan işlemci performansı ve geliştirilen enerji verimliliğine ek olarak DirectX 11 destekli yeni grafik birimi ve doğal USB 3.0 desteği gibi detaylar, daha fonksiyonel ultrabook modellerinin ortaya çıkmasını sağlyacak. Öte taraftan ikinci nesilde, üreticilerin dokunmatik ekranlı modellere de ağırlık vermesi ve Windows 8 öncesi yeni işletim sisteminin yenilikleriyle tam uyumlu modeller sunması bekleniyor.