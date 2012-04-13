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Intel melez yapılı yeni nesil ultrabook tasarımını gösterdi

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultrabook yatırımlarına hız kesmeden devam eden Intel, Çin'in Beijing kentinde düzenlediği IDF etkinliğinde farklı üreticilere ait ultrabook tasarımlarını da sergiledi. Etkinlik kapsamında Intel'in gösterdiği en ilginç tasarımlardan biri Letexo adı verilen hibrit modeldi. Tablet ve kızaklı ultrabook tasarımlarını bir arada sunan cihaz, form faktör olarak akıllara Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini ve Android 3.0 işletim sistemini kullanan Asus EeePad Slider'ı getiriyor.
Tam modeli hakkında net bir bilgi olmasa da Intel'in Ivy Bridge serisi altında sunacağı ultrabook odaklı yeni nesil işlemcilerden birine sahip olduğu düşünülen melez bilgisayar, işletim sistemi tarafında Windows 8 ile geliyor. Tablet bilgisayarlar kadar kompakt ve bir o kadar da fonksiyonel olan Letexo, çoklu dokunmatik ekranı ile Windows 8'in en önemli yeniliklerinden birisi olan Metro arayüzüne de uyum sağlıyor. Kızaklı yapısıyla kaydırılarak açılan klavyseinde ayrıca iztopu bulunan sistem, genel olarak değerlendirildiğinde artan tablet tehdidine karşı Intel'in sergilediği büyük eforun bir sonucu olarak nitelendirilebilir.
22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcilerle birlikte üreticiler, ikinci nesil ultrabook modellerini piyasaya sürmeye başlayacak. Artan işlemci performansı ve geliştirilen enerji verimliliğine ek olarak DirectX 11 destekli yeni grafik birimi ve doğal USB 3.0 desteği gibi detaylar, daha fonksiyonel ultrabook modellerinin ortaya çıkmasını sağlyacak. Öte taraftan ikinci nesilde, üreticilerin dokunmatik ekranlı modellere de ağırlık vermesi ve Windows 8 öncesi yeni işletim sisteminin yenilikleriyle tam uyumlu modeller sunması bekleniyor.

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e-mutlu 7 yıl
Windows'un w'su geçse hemen laf apple'a dönüyor. Mac os hiç bir zaman windows olamaz. Zaten olsaydı bugün windows kullanıyor olmazdık. Windows 8'le beraber apple'ın pazar payının düşüceğini tahmin ediyorum. Çünkü windows 8 ile beraber çoğu kişi bu tür ürünlere yönelicek belki çoğu kişi için laptop'ta okunmatik ekran tercih sebebi olucak en azından önümüzdeki yıl bence apple azda olsa bi düşüş yaşıyacak. Mobil işletim sistemlerindede bence windows çok başarılı olucak. Ve coğu ücretli uygulamayı ücretsiz kullanabilicez. Çünkü android, ios yazılımcıları windows yazılımcılarına göre oldukça az belki suan bile en az 1 tane c# bilen vardır :) işletim sistemi sevilmese bile uygulama konusunda windows 8 mobil işletim sistemi kategorisinde uygulama birincisi olucağı kesin.
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inexplicable 7 yıl
çok güzel olmuş zarif
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E_Aydin35 7 yıl
İşte bu gerçekden ultra ultra book ve gerçekden harika şekilde dizayn edilmiş kullanılıabilirlik açısıından gerçekden melez! Harika..:)
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Max payne 35 7 yıl
İntel yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alacaktır. Özellikle Cross platform konusunda. Bu cihazlar daha da gelişir ve fiyatları düşerse insanlar tablet yerine böyle cihazlara yönelir.
realteco
Bütün bu teknolojileri en verimli Apple kullanıcak yine , tabiki bu benim fikrim.

Apple Apple Apple, Nereye kadar Apple?
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Farwynd 7 yıl
Zune'un ilk çıkışından beri Microsoft bu arayüzden çok para kazanacak demiştim doğru da çıktı. Metro arayüzü gerçekten çok değişik tasarımlara sahne olabilicek bir arayüz nitekim Intel'de tabletten daha kullanışlı prototipler göstermiş bu konferansda.
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shimoda 7 yıl
Kızaklı tasarım gayet hoş ve kullanışlı olabilir. Samsungun kızaklı bir modeli vardı ama seri üretime geçti mi hatırlamıyorum. Tabletler bazı konularda ciddi rahatlık ve keyif verse de fiziksel klavyenin yeri apayrı.
Hareketli modüller elektronik cihazlarda ilave riskler getirse de (fiziksel hasarlar veya arızalar) üreticiler bunu artık gözardı etmiyorlar. Fotoğraf makinalarında hareketli ekran kullanmamakta direniyorlardı ama üst düzey makinalarda bile artık (tilt-sviwel) sıklıkla görüyoruz.
Geriye katlanıp avucunuda tuşları hissettirecek tasarımlardan daha iyi bence kızaklı modeller.
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perikentli 7 yıl
bakalım sonumuz ne olacak bu teknoloji son 2 senede adeta atgibi sıcradı gidiyor
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alp0007 7 yıl
Intel maliyet ve güç tüketimi konusunda rekabetçi olacak mı acaba?
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atmaca57 7 yıl
gereksiz bence çok tğredi bunlardan
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cbenlidayi 7 yıl
asterisk*
realtecoBütün bu teknolojileri en verimli Apple kullanıcak yine , tabiki bu benim fikrim.
apple windows mu kullanacak? apple ile en alakasız konu bu olabilir. appleın zaten macbook airı var ve ios kullanıyor. windowslu ultrabook tasarımlarıyla appleın hiçbir alakası yok

macbook air Mac OS X kullanıyor.
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omeryasin 7 yıl
Beijing?? Israrla ayni sey.... Yazik...
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Recharged 7 yıl
Gayet güzel görünüyor.Fiyatı uygun olursa alınabilir.
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