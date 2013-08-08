Intel, öğrenciler hedef alınarak geliştirdiği iki yeni tablet modelini tanıttı

Birçok farklı alanda yatırımları bulunan işlemci devi Intel, öğrenciler hedef alınarak geliştirdiği iki yeni Android tablet modelini tanıttı.

7-inç ve10-inç ekran boyutlarıyla hazırlanan tablet bilgisayar modelleri, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel içerikler ile geliştirilmiş durumdalar. Teknik olarak 7-inç'lik model 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekrana, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine, 1.2 GHz Intel Atom Z2420 işlemciye, 1GB RAM miktarına, 8GB dahili depolama birimine sahipken, 10-inç'lik model ise 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde TFT LCD ekrana, 1.6 GHz Intel Atom Z2460 işlemciye, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine, 1GB RAM miktarına ve 16GB depolama birimine sahip. Ortak olarak 2MP arka ve 0.3MP ön kamerayla donatılan tabletler, 802.11b/g/n W-iFi kablosuz bağlantı desteğini de barındırıyorlar.

MicroSD yuvası üzerinden hafızaları arttırılabilen ve isteğe bağlı olarak Bluetooth seçeneğiyle de satın alınabilen Intel tabletlerin, 6,5 ile 8 saat kullanım ömrü sunabildiği belirtiliyor. Beraberinde kapasitif stylus kalem de gelen tablet modelleriyle ayrıca Intel'in özel olarak hazırladığı eğitim yazılımları da elde ediliyor.





Intel tarafından geliştirilen yeni tablet modellerinin fiyatları ise şimdilik bilinmiyor.



