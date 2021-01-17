Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir

AMD’nin Zen 3 mimarisi üzerinde yükselen Ryzen 5000 işlemcileri hacimli performans artışıyla geldi. Intel tarafından beklenen adım henüz tam anlamıyla gelmese de yapılan duyuru rekabetçi işlemcilerin habercisi.
Intel indirime gidebilir
Belçikalı bir e-perakendeci tarafından paylaşılan listede üst seviye Rocket Lake ve giriş seviyesi Comet Lake-Refresh işlemcilerini fiyatlarına yer verildi. Listede en çok dikkat çeken yonga ise Core i9-11900K oldu.İlginizi Çekebilir Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
Core i9-10900K bu haliyle %21’lik bölgesel vergi dahil 605 Euro’ya denk gelen Rocket Lake çözümünden %9.8 pahalı kalıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu"
Bununla birlikte farklı e-perakendecilerin listelediği işlemcilerde de Comet Lake’e göre Intel’in indirime gittiği görülüyor. Yine de bazı satıcılarda Rocket Lake’in daha yüksek fiyat etiketine sahip olması ve Intel tarafından doğrulanmayan MSRP nedeniyle 11. nesilin 10. nesilden daha uygun fiyatla gelip gelmeyeceğini söylemek için henüz erken.
https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-rocket-lake-s-cpus-prices-listed-by-multiple-retailers Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım
wqe
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü