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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir

    Mavi ekibin geçtiğimiz günlerde duyurduğu 11. nesil Core işlemci ailesinin IPC artışı etkileyici seviyede olsa da henüz fiyatlar açıklanmadı. Ortaya çıkan rakamlara göre bir tık indirim yolda.
    1 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir
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    AMD’nin Zen 3 mimarisi üzerinde yükselen Ryzen 5000 işlemcileri hacimli performans artışıyla geldi. Intel tarafından beklenen adım henüz tam anlamıyla gelmese de yapılan duyuru rekabetçi işlemcilerin habercisi.

    Intel indirime gidebilir

    Belçikalı bir e-perakendeci tarafından paylaşılan listede üst seviye Rocket Lake ve giriş seviyesi Comet Lake-Refresh işlemcilerini fiyatlarına yer verildi. Listede en çok dikkat çeken yonga ise Core i9-11900K oldu.

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    Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir
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    Core i9-10900K bu haliyle %21’lik bölgesel vergi dahil 605 Euro’ya denk gelen Rocket Lake çözümünden %9.8 pahalı kalıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu"

    Bununla birlikte farklı e-perakendecilerin listelediği işlemcilerde de Comet Lake’e göre Intel’in indirime gittiği görülüyor. Yine de bazı satıcılarda Rocket Lake’in daha yüksek fiyat etiketine sahip olması ve Intel tarafından doğrulanmayan MSRP nedeniyle 11. nesilin 10. nesilden daha uygun fiyatla gelip gelmeyeceğini söylemek için henüz erken.



    https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-rocket-lake-s-cpus-prices-listed-by-multiple-retailers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    1 saat önce
    trustrank

    wqe

    16 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    23 saat önce
    Xandive

    damn

    23 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    thevincent (Ali ) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    çift işlemci niye gelmiyor bi türlü
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    Musty3535123 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu haberleri görünce içinim yağları eriyor. senmisin senelerce milleti ddükleyen intel efendiii......
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    scan (Sercan ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Bu durumda AMD de fiyatları düşürmek zorunda kalacak.
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    Charaznable (Char Aznable) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    İ3-10100F alınır mı yoksa İ3-10105F in çıkmasını mı bekleyeyim?
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    İntel seve seve düşürecek fiyatı. İsterse düşürmesin.
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