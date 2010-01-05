Intel şeytanın bacağını kırdı; Core i5 670 hız aşırtma ile 7GHz'i geçti

Netburst mimarisini temel alan işlemcileriyle yüksek hız aşırtma başarımı sergileyen ve 8GHz'in üzerindeki hızlarla overclock ile ulaşılmış en yüksek frekans değerlerini elinde bulunduran Intel, 2006 yılında geçiş yaptığı Core mimarisi ile performans çıtasını ciddi oranda yukarı taşımış ve çok daha hızlı işlemciler sunmuş ancak Pentium 4'lerle ulaşılan yükse hız aşırtma değerlerini bir daha tekrarlayamamıştı.

Sadece birkaç yıl öncesine kadar hız aşırtmaya karşı gelen Intel, gelişen sektör ve değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda vizyonunda değişikliğe gitmiş, hatta Intel CEO'su Paul Otelli'ni IDF'te Fugger rumuzlu profesyonel hız aşırtmayla birlikte hız aşırtma gösterisi düzenlemişti. Ancak hız aşırtma arenasındaki rekabet, AMD'nin 45nm Phenom II işlemcilerini duyurmasıyla değişmişti.

2009 başında anons edilen Phenom II işlemcileri performans testlerinde belki liderlik koltuğunu elde edememişlerdi ancak hız aşırtma konusunda sahip oldukları potansiyel ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hatta Donanimhaber.com olarak biz de Phenom II X4 940 ile Ocak ayında yaptığımız çalışmada 6GHz'e ulaşmış, bu çalışmanın video incelemesini de sizlerle paylaşmıştık.

Geçtiğimiz yılın geneline baktığımızda hız aşırtma ve ince ayar konusunda AMD işlemcilerin daha popüler olduğunu görüyoruz. Zira çekirdek aşırtma ve bellek aşırtma gibi farklı uygulamalara olanak tanıyan işlemciler, AMD adına çok önemli bir ilke de imza atmışlardı. Hatırlanacağı üzere AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi 7GHz bariyerini aşan dört çekirdekli ilk işlemci olmuştu.

Tam Boyutta Gör

2010'da ise dengeler değişecek gibi görünüyor zira Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerini duyurdu ve duyurmasıyla birlikte Intel cephesinde Netburst mimarisinden sonraki ilk 7GHz haberi de gelmiş oldu. Firmanın yeni nesil işlemcilerinden Core i5 670 ile yapılan yeni bir çalışmada 7.02GHz seviyesine ulaşılarak Intel'in yeni nesil işlemcileri için önemli bir başarıya imza atılmış oldu.

Bu noktada bir detayın altını çizmekte fayda var; elde edilen bu hızlara ES yani mühendislik örneği işlemcilerle ulaşıldı. Piyasaya çıkacak işlemcilerin daha yüksek hızlara ulaşabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. 32nm üretim teknolojisinin avantajlarını sonuna kadar değerlendiren Intel, daha önceki serilerde yaşanan voltaj ölçeklemen sorunun önüne geçerek bu alanda çok önemli bir adım atmış oldu.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mevcut işlemcilerde özellikle 1.65v'nin üstü değerlerde gerilimi ölçeklemek zor olduğu için Phenom II serisi ile ulaşılan yüksek saat hızlarına pek yaklaşılamıyordu ancak 32nm ile bu konuya çözüm getiren Intel yeni rekorlarla sık sık gündeme gelecek gibi görünüyor çünkü yeni nesil işlemcilerde gerilim ekstrem soğutma ile 1.85v'ye sorunsuzca gidebiliyor.

EVGA'nın P55 anakartı üzerinde Kingston bellekler ve Sıvı Azot ile yapılan çalışmada 7.02GHz gibi oldukça etkileyici bir sonuç elde edilmiş oldu. Sıvı Azot ile -190 dereceye kadar soğutulabilen 32nm Intel işlemcilerde -165 derece sonrasında soğuma yavaşladığı için genellikle ulaşılan en yüksek hızın biraz altında SuperPi alınabileceği örneğin 7GHz için SuperPi'nin 6.9GHz'de tamamlanabileceği belirtiliyor.