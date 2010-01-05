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Intel şeytanın bacağını kırdı; Core i5 670 hız aşırtma ile 7GHz'i geçti

9 yıl
18,4b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netburst mimarisini temel alan işlemcileriyle yüksek hız aşırtma başarımı sergileyen ve 8GHz'in üzerindeki hızlarla overclock ile ulaşılmış en yüksek frekans değerlerini elinde bulunduran Intel, 2006 yılında geçiş yaptığı Core mimarisi ile performans çıtasını ciddi oranda yukarı taşımış ve çok daha hızlı işlemciler sunmuş ancak Pentium 4'lerle ulaşılan yükse hız aşırtma değerlerini bir daha tekrarlayamamıştı.

Sadece birkaç yıl öncesine kadar hız aşırtmaya karşı gelen Intel, gelişen sektör ve değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda vizyonunda değişikliğe gitmiş, hatta Intel CEO'su Paul Otelli'ni IDF'te Fugger rumuzlu profesyonel hız aşırtmayla birlikte hız aşırtma gösterisi düzenlemişti. Ancak hız aşırtma arenasındaki rekabet, AMD'nin 45nm Phenom II işlemcilerini duyurmasıyla değişmişti.

2009 başında anons edilen Phenom II işlemcileri performans testlerinde belki liderlik koltuğunu elde edememişlerdi ancak hız aşırtma konusunda sahip oldukları potansiyel ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hatta Donanimhaber.com olarak biz de Phenom II X4 940 ile Ocak ayında yaptığımız çalışmada 6GHz'e ulaşmış, bu çalışmanın video incelemesini de sizlerle paylaşmıştık.

Geçtiğimiz yılın geneline baktığımızda hız aşırtma ve ince ayar konusunda AMD işlemcilerin daha popüler olduğunu görüyoruz. Zira çekirdek aşırtma ve bellek aşırtma gibi farklı uygulamalara olanak tanıyan işlemciler, AMD adına çok önemli bir ilke de imza atmışlardı. Hatırlanacağı üzere AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi 7GHz bariyerini aşan dört çekirdekli ilk işlemci olmuştu.

Intel şeytanın bacağını kırdı; Core i5 670 hız aşırtma ile 7GHz'i geçti
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2010'da ise dengeler değişecek gibi görünüyor zira Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerini duyurdu ve duyurmasıyla birlikte Intel cephesinde Netburst mimarisinden sonraki ilk 7GHz haberi de gelmiş oldu. Firmanın yeni nesil işlemcilerinden Core i5 670 ile yapılan yeni bir çalışmada 7.02GHz seviyesine ulaşılarak Intel'in yeni nesil işlemcileri için önemli bir başarıya imza atılmış oldu.

Bu noktada bir detayın altını çizmekte fayda var; elde edilen bu hızlara ES yani mühendislik örneği işlemcilerle ulaşıldı. Piyasaya çıkacak işlemcilerin daha yüksek hızlara ulaşabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. 32nm üretim teknolojisinin avantajlarını sonuna kadar değerlendiren Intel, daha önceki serilerde yaşanan voltaj ölçeklemen sorunun önüne geçerek bu alanda çok önemli bir adım atmış oldu.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mevcut işlemcilerde özellikle 1.65v'nin üstü değerlerde gerilimi ölçeklemek zor olduğu için Phenom II serisi ile ulaşılan yüksek saat hızlarına pek yaklaşılamıyordu ancak 32nm ile bu konuya çözüm getiren Intel yeni rekorlarla sık sık gündeme gelecek gibi görünüyor çünkü yeni nesil işlemcilerde gerilim ekstrem soğutma ile 1.85v'ye sorunsuzca gidebiliyor.

EVGA'nın P55 anakartı üzerinde Kingston bellekler ve Sıvı Azot ile yapılan çalışmada 7.02GHz gibi oldukça etkileyici bir sonuç elde edilmiş oldu. Sıvı Azot ile -190 dereceye kadar soğutulabilen 32nm Intel işlemcilerde -165 derece sonrasında soğuma yavaşladığı için genellikle ulaşılan en yüksek hızın biraz altında SuperPi alınabileceği örneğin 7GHz için SuperPi'nin 6.9GHz'de tamamlanabileceği belirtiliyor.


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sotoxs 9 yıl
tabiki AMD diğeri reklam. reklamda "yeni" sihirli sözcük.
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DH Misafiri 9 yıl
Mevzubahis bu işlemcinin, profesyonel kullanımlardaki performansı da önemli sanırım. Yani, hız aşırtma olmaksızın, profesyonel bir grafik tasarımcının photoshop, coreldraw çalışmalarında, profesyonel bir müzisyenin, cubase, nuendo, pro tools, reason çalışmalarında, profesyonel bir video editörünün full hd görüntüleri, adobe primier, adobe after effects, sony vegas, vs... gibi çalışmalarındaki peformansı da dikkate almak gerekir ise. 2 çekirdekli bu işlemciyi nereye konumlandırabiliriz öğrenmek isterdim. Başarılı bir oyun canavarı olduğu muhakkak. Ama işlemci katili plug-in ve vst'lerin devreye girdiği profesyonel amaçlı yazılımlardaki performansı adı kadar haşmetlimidir test etmek lazım gelir...
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sahafiec 9 yıl
...
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sadtneverdie 9 yıl
inteli eleştirelimde nasıl eleştirirsek eleştirelim politakası örneği :)
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Wilson Fisk 9 yıl
elestirme politikasi filan degil tersi olsaydi i7'ler 7 ghz yapmis olsaydi da phenomII'ler yapamamis olsaydi, sonradan x2 555 diye bir aletle yapmis olsalardi onu da kabul etmezdim biri 4 cekirdek digeri 2 cekirdek yani ortada anlasilmayacak, tartisilacak, kafa karistiracak bir durum yok.haber degeri var ama yanlis verilmis bacak kirdigi filan yok intelin.haber degeri 1.65v olayini extrem sogutma altinda da olsa cozmus olmalaridir.kullanicinin isine bu yarar yoksa evinde kimsenin ln2 ile kullandigini zannetmiyorum.
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-dehşet- 9 yıl
sadtneverdie

inteli eleştirelimde nasıl eleştirirsek eleştirelim politakası örneği :)


Her AMD-ATI içerikli konularda işlemci ya da ekran kartlarını kötülemek için kaç tane takla attığını hepimiz biliyorken "eleştirelimde nasıl eleştirirsek eleştirelim politakası" dan hayıflanman senin kaç çeşit kişiliğe sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Konu: Nvidia yeniden isimlendirmeyi sürdürüyor: GeForce GT 240 > GeForce GTS 360M

oyun.donanimhaber.com/...

Arkadaşın attığı mesaj:
sadtneverdie

tamam nvidia suyunu çıkarttı ama atide yeniden isimlendiriyor. sıklıkları farklı :)

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stradosphere 9 yıl
@KANUNI61
Haber diye konulmazsa ne diye değerlendireceğiz ? Potansiyeli merak edilmiyor mu ? İşlemci üretildi neyin nesidir,32 nm avantajları nedir diye düşünmüyor mu insanlar ?Bence senin öyle bir yorum yapman ilginç olmuş.
Diğer yandan bu işlemciler gayet performanslı olacak gibi gözüküyor umarım diğer 32nm mimarili 2 veya 4 çekirdekli işlemcilerde bunun gibi yüksek performans verirler :)
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Hobar 9 yıl

stradosphere

@KANUNI61
Haber diye konulmazsa ne diye değerlendireceğiz ? Potansiyeli merak edilmiyor mu ? İşlemci üretildi neyin nesidir,32 nm avantajları nedir diye düşünmüyor mu insanlar ?Bence senin öyle bir yorum yapman ilginç olmuş.

Diğer yandan bu işlemciler gayet performanslı olacak gibi gözüküyor umarım diğer 32nm mimarili 2 veya 4 çekirdekli işlemcilerde bunun gibi yüksek performans verirler :)



32nm 4 çekirdek işlemci yok işte sorun orda. 2011 den önce de çıkmayacak
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KANUNI61 9 yıl
x2 le eh bari gecsin artık birde 32 nm ayıp yaa haberdiye konulmaz buraya bu
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sadtneverdie 9 yıl
bence şimdiden efsane oldular. daha yeni başladık dünya rekorları gelmeye devam edecektir. mühendislik örneğiyle 7 ghz daha ne olsun?
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Confusion 9 yıl
Ben "ES" modelleri testlere daha yatkın üretilirler diye biliyordum hatta bu nedenle inceleme için ES işlemciler dağıtılırdı

burda ise ES modeller üretim bantından çıkan modellere göre daha verimsizmiş gibi bir hava var
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Hobar 9 yıl
şu işlemcide gpu yerine 2 çekirdek daha olsa efsane olabilirdi
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eagle58 9 yıl
Bu işlemciler harika çıktılar. Bu sayede SuperPi dünya rekoru da kırıldı.... 6.250 sn....

hwbot.org/...

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yc#1 9 yıl
Bu ay.
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dennjS 9 yıl
bu işlemciler ne zaman geliyordu?
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