Intel tek çekirdekli Atom D410 işlemcisinin üretimine Ekim ayında başlayacak

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Intel maliyet odaklı sistemler için hazırladığı yeni nesil Pine Trail platformunu ve platformda kullanılacak Pineview kod adlı yeni nesil Atom işlemcilerini son çeyrekte duyurmayı olanlıyor. Hacimli üretimine Eylül ayında başlanacak çift çekirdekli Atom D510 modelinden sonra tek çekirdekli Atom D410 modelinin üretim başlangıç tarihi de belli oldu.

Gelen bilgilere göre pazarda çift çekirdekli işlemcilere olan talebin artması ve Intel'in Atom D410 ile D510 modelleri arasında sadece çekirdek farklılığı olmasından ötürü firma ilk etapta çift çekirdekli Atom D510, ardından da Ekim sonu gibi tek çekirdekli Atom D410 işlemcisinin hacimli üretimine başlayacak ama D410'un lansmanı daha sonra yapılacak.

Açıklanan detaylara göre mühendislik örnekleri Ağustos sonu gibi hazır olacak tek çekirdekli Atom D410 işlemcisi, Ekim ayında üretime girecek ve resmi lansmanı önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılacak. Bilindiği üzere Intel'in Pineview serisi yeni nesil Atom işlemci ailesi entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik özelliklerine sahip olacak.