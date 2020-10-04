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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı

    Yarı iletken üreticisinin merakla beklenen işlemcilerine dair yeni detaylar paylaşıldı. Yongalar AMD’ye karşı güncel teknolojilerle desteklenmiş.
    2 hf.
    2b
    1
    10
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı
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    Mavi ekibin yüksek TDP’li Tiger Lake çözümleri ve heterojen mimarili yongaları donanım dünyası tarafından rekabet getireceği beklentisi ile takip ediliyor.

    OEM kaynağa dayandırılan bilgilerin güncelliği şüpheli olsa da yeni modellere dair ipucu verebilir. Tiger Lake-H ile başlayacak olursak, 35-45 watt TDP’li seçenekler halinde sunulacak yongalardan 45 watt TDP’li çözümler 8 çekirdeğe kadar ölçeklenirken 32 EU ile birlikte gelecek. Modellerin bu haliyle AMD’nin Ryzen 4000H ve Ryzen 4000S ailesine karşı konumlandırılacağını söyleyebiliriz.

    Intel işlemciler Willow Cove ile daha rekabetçi hale gelecek

    10 nm sürecinden geçecek mobil işlemciler Willow Cove mimarisi sayesinde pazarda Intel’in elini güçlendirebilir. Diğer taraftan 128 GB’a kadar DDR4-3200 MHz RAM desteklemesi beklenen modellerde 20’ye kadar PCIe 4.0 veya 24’e kadar PCIe 3.0 standartında kanal sunulacak.

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    Alder Lake ailesinde ise S serisi masaüstü segmentine konumlandırılırken, bazı çözümlerin BGA soketli yapıda olması yongaların mobil kanada yönelik de geliştirildiğine işaret ediyor.

    Alder Lake-P/S yongaları 8+8 konfigürasyonunda tasarlanırken S ailesinin mobil seçeneklerinde TDP daha önce paylaşılan 125 watt’lık değerin çok daha altında, 65 watt seviyesinde seyredecek.

    Alder Lake-S modellerinde 32 EU içeren Xe-LP GPU’sunun yer alması beklenirken mobil kanatta rakam 96’ya kadar yükselebiliyor. Diğer taraftan Alder Lake ailesi Intel’in DDR5’e geçişini de temsil edecek. masaüstü çözümlerde 128 GB’a kadar DDR5-4400 MHz RAM modülleri kullanılabilirken mobilde 64 GB’a düşülmüş.

    Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı"

    Ek olarak Alder Lake yongalarının getireceği yenilikler DDR5’le sınırlı kalmayacak. İşlemciden sağlanacak 16 PCIe 5.0 ve 4 PCIe 4.0 kanalı anakartın sunacağı 12 PCIe 3.0 ile zenginleştirilecek. Son olarak bağlantı başlığında Wi-Fi 6E 802.11axR2’in yer alması Intel’in işlemcilerini AMD karşısında modern teknolojilerle güçlendirecektir.



    https://videocardz.com/newz/intel-tiger-lake-h-alder-lake-s-and-alder-lake-p-series-detailed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 1 hf.
    Ben almayayım alana da mani olmayayım.Ryzen 9 3900X halledebilirsem noktayı koyarım.Hele ki 5800-5900 alabilsem 5-6 sene dokunmam.

    Yok Hybrid mis yok max 8 cekirdek mis yok kucuk cekirdek ortanca cekirdek buyuk cekirdek mis Tesekkurler , alırım Ryzeni 12 cekirdek 16 cekirdek devam...
    Yanıtla
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    fleimkepa 1 hf. yeni yorumcu
    11th gen gerçekten cok büyük yenilikler ile geliyor intelin tiger lake ile devrim yaptığı söylenebilir rakiplerinin işi gerçekten çok zor
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    caglar.35 2 hf. yeni yorumcu
    Güzel haberler gelmeye devam ediyor. 11. Nesil'deki en büyük yenilik kendi Grafik kartını kullanıyor olması bence. Ayrıca ThunderBold 4, Wifi 6 ve PCIE Gen 4 gelen yeniliklerin başını çekiyor. 11. Nesil işlemciler performans açısından da fazlasıyla umut veriyor.
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    V4LKyR 2 hf.
    Intel ölmüş bitmiş şu hale bak. Binlerce kafa karıştırıcı bilgi.
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    UA57 (Ümit Akkaya) 2 hf.
    kaç yıl sonra çıkıyor 3-5 yıl vardır
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Bu sene herkesin çoştuğu bir sene oldu. Amd 4000 serisi, Nvidia 3000 serisi ve Intel’de Tiger Lake ile devrim yapıyorlar.
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    Jon_Kar 2 hf.
    200 watt mı çekecek
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf.
    Sonunda 4 çekirdek işini rafa kaldırmışlar.
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    Androge0s (Atakan ) 2 hf.
    Güzel haberler daha yeni PCIe 4.0'a geçtik yeni nesilde hem 5.0 ve ddr5 standartı çok iyi olur. Sonunda işlemci teknolojisi hareketlenmeye başladı umarım rekabet daha da artarda her nesil %30-40 hatta %50 performans artışları görürüz. Yok %5, yok %10 gerçek anlamda çok kısır gidiyor.
    Yanıtla +1
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf.
    Umut dünyasi
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    2017 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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