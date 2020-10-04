Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı

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Mavi ekibin yüksek TDP’li Tiger Lake çözümleri ve heterojen mimarili yongaları donanım dünyası tarafından rekabet getireceği beklentisi ile takip ediliyor.

OEM kaynağa dayandırılan bilgilerin güncelliği şüpheli olsa da yeni modellere dair ipucu verebilir. Tiger Lake-H ile başlayacak olursak, 35-45 watt TDP’li seçenekler halinde sunulacak yongalardan 45 watt TDP’li çözümler 8 çekirdeğe kadar ölçeklenirken 32 EU ile birlikte gelecek. Modellerin bu haliyle AMD’nin Ryzen 4000H ve Ryzen 4000S ailesine karşı konumlandırılacağını söyleyebiliriz.

Intel işlemciler Willow Cove ile daha rekabetçi hale gelecek

10 nm sürecinden geçecek mobil işlemciler Willow Cove mimarisi sayesinde pazarda Intel’in elini güçlendirebilir. Diğer taraftan 128 GB’a kadar DDR4-3200 MHz RAM desteklemesi beklenen modellerde 20’ye kadar PCIe 4.0 veya 24’e kadar PCIe 3.0 standartında kanal sunulacak.

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Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi

Alder Lake ailesinde ise S serisi masaüstü segmentine konumlandırılırken, bazı çözümlerin BGA soketli yapıda olması yongaların mobil kanada yönelik de geliştirildiğine işaret ediyor.

Alder Lake-P/S yongaları 8+8 konfigürasyonunda tasarlanırken S ailesinin mobil seçeneklerinde TDP daha önce paylaşılan 125 watt’lık değerin çok daha altında, 65 watt seviyesinde seyredecek.

Alder Lake-S modellerinde 32 EU içeren Xe-LP GPU’sunun yer alması beklenirken mobil kanatta rakam 96’ya kadar yükselebiliyor. Diğer taraftan Alder Lake ailesi Intel’in DDR5’e geçişini de temsil edecek. masaüstü çözümlerde 128 GB’a kadar DDR5-4400 MHz RAM modülleri kullanılabilirken mobilde 64 GB’a düşülmüş.

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Ek olarak Alder Lake yongalarının getireceği yenilikler DDR5’le sınırlı kalmayacak. İşlemciden sağlanacak 16 PCIe 5.0 ve 4 PCIe 4.0 kanalı anakartın sunacağı 12 PCIe 3.0 ile zenginleştirilecek. Son olarak bağlantı başlığında Wi-Fi 6E 802.11axR2’in yer alması Intel’in işlemcilerini AMD karşısında modern teknolojilerle güçlendirecektir.

https://videocardz.com/newz/intel-tiger-lake-h-alder-lake-s-and-alder-lake-p-series-detailed

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