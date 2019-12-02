AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı

Donanım dünyasında yeni yongalar adlandırılırken farklı alanlarda önemli isimlere yer veriliyor. Nvidia daha çok ünlü matemateçikleri hatırlatırken AMD ise uzay bilimlerinden sanatçılara uzanan geniş bir dalda tercihte bulunuyor.

Paul Cézanne

AMD’nin 4. nesil APU’larına ait olduğu düşünlen kod adı ise Cézanne. Sızıntılarıyla tanıdığımız twitter kullanıcısı Komachi Ensaka’nın paylaştığı yeni isim 20. yüzyılda yaşamış ve çeşitli teknikleriyle öne çıkan bir ressama ait.

Ayrıca Bkz. "En büyük Alman perakendecide AMD yüzde 82 paya sahip"

Paul Cézanne’nin adını taşıyacak yeni APU’lara gelecek olursak, yeni modeller 7 nm+ üretim tekniğiyle gelecekler. Zen 3 mimarisi üzerinde yükselecek yongaları takip edecek APU’larsa 5 nm üretim tekniğiyle bir hayli iddialı Rembrandt ailesi olacak.

https://www.guru3d.com/news-story/next-generation-apus-from-amd-will-be-code-named-c%C3%A9zanne.html