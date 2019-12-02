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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı

    Zen mimarisinin uygun fiyatta GPU ile birlikte satın alınabildiği APU’lar bir çok oyuncunun yüzünü güldürüyor. Zen 3 mimarisiyle gelecek 4. nesil Ryzen APU’ların kod adı sızdı.
    1 hf.
    4,8b
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    9
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı

    Donanım dünyasında yeni yongalar adlandırılırken farklı alanlarda önemli isimlere yer veriliyor. Nvidia daha çok ünlü matemateçikleri hatırlatırken AMD ise uzay bilimlerinden sanatçılara uzanan geniş bir dalda tercihte bulunuyor.

    Paul Cézanne

    AMD’nin 4. nesil APU’larına ait olduğu düşünlen kod adı ise Cézanne. Sızıntılarıyla tanıdığımız twitter kullanıcısı Komachi Ensaka’nın paylaştığı yeni isim 20. yüzyılda yaşamış ve çeşitli teknikleriyle öne çıkan bir ressama ait.

    Ayrıca Bkz. "En büyük Alman perakendecide AMD yüzde 82 paya sahip"

    Paul Cézanne’nin adını taşıyacak yeni APU’lara gelecek olursak, yeni modeller 7 nm+ üretim tekniğiyle gelecekler. Zen 3 mimarisi üzerinde yükselecek yongaları takip edecek APU’larsa 5 nm üretim tekniğiyle bir hayli iddialı Rembrandt ailesi olacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/next-generation-apus-from-amd-will-be-code-named-c%C3%A9zanne.html Yorum Yaz
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    Wilson Fisk 1 hf. en beğenilen
    intele sürrealist darbe vuracaklar ne olduğunu anlamayacak yani? fiyatlarda realist olmasını isteriz yine 1300 2400 gibi fiyatlardan versinler kim kimi geçerse ne pazar payı alırsa alsın beni ırgalamaz.
    intele sürrealist darbe vuracaklar ne olduğunu anlamayacak yani? [resim] fiyatlarda realist olmasını isteriz yine 1300 2400 gibi fiyatlardan versinler kim kimi ge...
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    DH Misafiri 3 gün
    Ryzen 4 apu ismi sızdı deyip yazı nın sonunda 5.nesil Rembrandt olacak demek :@
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    interwap 1 hf.
    Dahili APUlar en fazla 4 çekirdek mevcut. Şöyle 16 çekirdekli Ryzen olsa da harici GPUya ihtiyacı olmayanlar bayram etse.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Wilson Fisk 1 hf. interwap
    sony ve ms'ye zibil gibi cpu gpu satacak bir firma böyle bir şey yapar mı sence?onu bırak 3600 3700x 3800x sattığı adamlar 5500 5700 sattığı adamlar da almaz.hiçbir şirket herkesi öldürüp bütün yumurtalarını aynı sepete koymaz.imkan meselesi değil 8/16 işlemci ile rx5500'ü birleştirir apu diye yer misin yemez misin perişan eder herkesi ama amd donanım dünyasının kural tanımaz haydutu değil o da bir üretici/satıcı.
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    FIRAT_G_ 1 hf.
    Ne zaman gelecek bu apu? Dedikodulara göre %15 ipc artışı olacakmış yeni nesilde bu apu larda durum ne olur merak ettim
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    -Batarang- 1 hf.
    CZN Rayzen
    Yanıtla +3
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    Denorath 1 hf.
    Mobilde yoksun be AMD. Orada pazar İntel’e kaldı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    eatmc7 1 hf. Denorath
    Hiç sormayın ya Ocakta şu yeni mobil işlemcileri tanitsalar da yolumuza baksak.
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    Wilson Fisk 1 hf. en beğenilen
    intele sürrealist darbe vuracaklar ne olduğunu anlamayacak yani? fiyatlarda realist olmasını isteriz yine 1300 2400 gibi fiyatlardan versinler kim kimi geçerse ne pazar payı alırsa alsın beni ırgalamaz.
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    OzanErdal1986 1 hf.
    baya sızmış :O bildiğin twit atmışlar -.-
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