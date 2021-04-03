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    Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor

    Donanım dünyası Intel’den yüksek çekirdek sayılarına sahip Tiger Lake-H ailesini beklerken yarıiletken üreticisi firma mevcut yongaları rafine etmeye hazırlanıyor.
    03 Nisan 2021, 10:30 (1 hf.)
    4,2b
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    1
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor
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    Son ortaya çıkan yongalara bakacak olursak Intel 4 Willow Cove mobil işlemcilerini ağabeyleri gelmeden önce biraz daha hızlandırmayı planlıyor.

    Tiger Lake-H gelmeden hızlanan Tiger Lake-H35 işlemciler

    Bu yılın sonuna planlanan Core i7-11390H, ve Core i5-11320H mevcut çözümlere kıyasla artan baz/tepe frekansla öne çıkıyor. Taban frekansta 100 MHz ve tepe frekansta (all core) 300 MHz’lik artışlar Core i7-11390H’ı i7-11375H’ın 3.3-4.3 GHz’lik aralığından 3.4-4.6 GHz’lik aralığa taşırken Core i5-11320H’ın 3.2-4.3 GHz’lik aralıkta çalışmasını sağlamış.

    Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı"

    12-28 watt aralığında ısıl tasarım gücüne sahip Tiger Lake-UP3 ailesine konumlandırılan i7-1195G7’de ise taban frekansta 100 MHz’lik düşüş dikkat çekmesine karşın tüm çekirdeklerle ulaşılan tepe frekansın yanı sıra entegre grafik biriminde iyileşme bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-preparing-tiger-lake-u-and-h35-series-refresh
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hellmare (Akif Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rafine ede ede bitiremedi şu işlemcileri. Evimizdeki sıvı yağlara benzedi iyice 2 kere rafine 3 kere rafine. İntel artık yeni bir şeyler çıkarmamaya zorluyor kendini.
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