Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor

Son ortaya çıkan yongalara bakacak olursak Intel 4 Willow Cove mobil işlemcilerini ağabeyleri gelmeden önce biraz daha hızlandırmayı planlıyor.
Tiger Lake-H gelmeden hızlanan Tiger Lake-H35 işlemciler
Bu yılın sonuna planlanan Core i7-11390H, ve Core i5-11320H mevcut çözümlere kıyasla artan baz/tepe frekansla öne çıkıyor. Taban frekansta 100 MHz ve tepe frekansta (all core) 300 MHz’lik artışlar Core i7-11390H’ı i7-11375H’ın 3.3-4.3 GHz’lik aralığından 3.4-4.6 GHz’lik aralığa taşırken Core i5-11320H’ın 3.2-4.3 GHz’lik aralıkta çalışmasını sağlamış.
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12-28 watt aralığında ısıl tasarım gücüne sahip Tiger Lake-UP3 ailesine konumlandırılan i7-1195G7’de ise taban frekansta 100 MHz’lik düşüş dikkat çekmesine karşın tüm çekirdeklerle ulaşılan tepe frekansın yanı sıra entegre grafik biriminde iyileşme bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-preparing-tiger-lake-u-and-h35-series-refresh Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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