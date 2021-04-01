AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı

Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor

Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor

Yonga krizi için sektör devleri Beyaz...

Yonga krizi için sektör devleri Beyaz...

Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi

Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi

Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile...

Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile...