AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı

Kırmızı ekip mobil tarafı da Zen 3 mimarisiyle güncellemesinin ardından masaüstü APU’lar üzerinde çalışıyor.
Ryzen 5000G
HP’nin sitesinden olduğu düşünülen ekran alıntısına göre 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 5700G 3.8 GHz’den 4.6 GHz’e yükselebiliyor.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak
Ağabeyinde olduğu gibi 16 MB L3 önbellekle desteklenen Ryzen 5 5600G’de ise 6/12 konfigürasyonu tercih edilirken yonga için 3.9-4.4 GHz aralığı belirlenmiş.
Son olarak Ryzen 3 5300G 4 çekirdek 8 izleğiyle 4.2 GHz’e ulaşabilirken 8 MB’lık önbelleğe yer verilmiş. Renoir APU’larında AMD’nin yongaları doğrudan kullanıcılara satmak yerine yalnızca OEM üreticilere sunması kullanıcıların doğru fiyattan APU’lara ulaşmasını zorlaştırmıştı.
Ayrıca Bkz. "11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu"
Umarız özellikle de ekran kartı stok sıkıntısının yaşandığı içerisinde bulunduğumuz dönemde APU’lar perakende piyasaya da sunulur.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000g-5700g-5600g-5300g-cezanne-desktop-apu-specifications-leaked Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2200g + 3466 mhz cl 16 ramler ile
4:3 1280 csgo 200 fps,
1080p valorant 170 fps,
1080p gta online da 60 fps,
900p rocket league 80 fps
alıyorum ve bana yetiyor. Tek yaşadığım sorun bir ekranımda 1080p stream açıkken diğer ekranda oyun oynamaya çalıştığımda biraz fps drop oluyor onuda zaten ben bile kaldıramıyorum 1000 liraya 1600 af + 1000 liraya rx550 alsam buna yakın performans alacağımı bildiğim için apumla gül gibi geçinip gidiyorum. Eğer mining patlayıp ekran kartları çuvalla satılmazsa sıradaki alımım daha güçlü bir apu olacak. ısı derdide yok stok soğutucuyla 55 derecede akıyor gidiyor
Ryzen 2200G/2400G/3400G/4650G/4750G her oyunu 720P,1080P Low oyununa gore acıyor.
Video nu yuksek kalitede seyrettiriyor.İnanılmaz dusuk enerji tuketimi ile 24 saat PC ni acık tutabiliyorsun.
Asrock 300 Serisini Kullandım 2400G-16GB Ram ile 90-120W PSU var.İnanılmaz dusuk Enerji tuketimi ve gayet guzel perf. ile PC ni kullanıyorsun.FullHD VS Videolarını rahatca seyrediyorsun.24 saat acık tutup Download yapabiliyorsun.
Amacın oyun oynamak,Film Video seyretmek her isi yapmak ise gayet guzel isini goruyorsun.
Evet Ama yetmez ben Full HD,2K,4K Ultra ayar oyun oynayacagım diyorsan o zaman basacaksın parayı 3090,6900XT,32/16GB DDR4 3600 Ram vb kombin yapacaksın artık 30 a mı cıkar 50.000 e mi cıkar kac paraysa basıp oynayacaksın.
2400G,3400G,4650G,4750G nin Onboard VGA Perf. neden Elestiriliyor anlamıs degilim.Adamlar Onboard 5600XT koysun istiyorsak bu hicbir zaman olmaz.
Onboard 5600XT hiçbir zaman olmaz dememek lazım. GTA V çıktığında hangi ekran kartları oynatıyordu, şimdi 4700G nasıl oynatıyor ona bakmak gerek. Bi o kadar zaman daha ekleyin zaten bu değerler gene düşük kalacak.
rx570 gücünde olmadığı sürece oyun için kullanılabilir sözü çok abartılı.
Ama tabiki kalkıp da APU her oyunda iş görür denmez. Daha doğrusu çoğu oyunda en düşük ayarlar ile belki ancak iş görür denebilir. Zaten amacı belli.
32 GB ramli bir PC de grafik birimine 8GB a kadar ram ayrilabilsin isterim. Umarım öyle olur.
APU lar gunu kurtarıyor.A6 9500E,A8 9600,Ryzen 3 2200G,Ryzen 5 2400G kullandım.
Ryzen 5 3400G 2400G nin Refreshi ve %5 hızlısı sonuc olarak ikisinde de VEGA 11 var yanlıs hatırlamıyorsam...
Acmadıgı hicbir oyun olmamıstı 2200G ve 2400G nin ben 720P bazen de 1080P Low oynarım diyorsanız size oynatmayacagı oyun yok.Ozellikle 2400G/3400G/4650G/4750G gayet tatmin eder.
4650G 1600 lira idi simdi 1850 civarlarında Ryzen 3600 den %10 daha yavas simdi Onboard kullanırım fiyatlar normale donunce bir 3060Tİ patlatırım diyen alıp yıllarca kullanabilir.
5700G ise adamı 5-10 sene cok rahat goturur.
5700G adamı 5-10 sene götürür demek de hayalden öte değil. 5 sene mi 10 sene mi? 10 senenin içinde 2 tane 5 sene var. 5 sene önce Ryzen serisi yoktu. O dönemin hangi AMD işlemcisi 5 sene daha götürecek performansa sahip? 10 sene önce de i7-980 vardı. Şu an kaç kişi hala kullanıyor? Tüm bunlara bakarak bu işlemcinin 10 sene götürebileceğini nasıl sallayabiliyorsunuz?
Fanatikliğin dozu aşınca da çok iğrenç oluyor... İşlemci iyi de, uçara kaçara gerek yok. Şu an hiçbir oyuncu stok sıkıntısından dolayı APU çekmez. Oyunla fazla işi olmayan çeker.
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