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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı

    Donanım dünyasının merakla beklediği yeni APU’lar gün yüzüne çıktı. Ekran kartı stok sıkıntısının çözüleceği döneme kadar günü kurtarabilecek modellerin detayları belli oldu.
    01 Nisan 2021, 18:00 (1 hf.)
    2,6b
    1
    17
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı
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    Kırmızı ekip mobil tarafı da Zen 3 mimarisiyle güncellemesinin ardından masaüstü APU’lar üzerinde çalışıyor.

    Ryzen 5000G

    HP’nin sitesinden olduğu düşünülen ekran alıntısına göre 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 5700G 3.8 GHz’den 4.6 GHz’e yükselebiliyor.

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    Ağabeyinde olduğu gibi 16 MB L3 önbellekle desteklenen Ryzen 5 5600G’de ise 6/12 konfigürasyonu tercih edilirken yonga için 3.9-4.4 GHz aralığı belirlenmiş.

    Son olarak Ryzen 3 5300G 4 çekirdek 8 izleğiyle 4.2 GHz’e ulaşabilirken 8 MB’lık önbelleğe yer verilmiş. Renoir APU’larında AMD’nin yongaları doğrudan kullanıcılara satmak yerine yalnızca OEM üreticilere sunması kullanıcıların doğru fiyattan APU’lara ulaşmasını zorlaştırmıştı.

    AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı
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    Ayrıca Bkz. "11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu"

    Umarız özellikle de ekran kartı stok sıkıntısının yaşandığı içerisinde bulunduğumuz dönemde APU’lar perakende piyasaya da sunulur.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000g-5700g-5600g-5300g-cezanne-desktop-apu-specifications-leaked
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    APUlar ekran kartı stok sıkıntısı bitene kada günü nasıl kurtarıyor ben onu anlamıyorum. En basitinden MX450 gücünde mi? Veya Iris Xe? Sanki en az Gtx 1660S gücündeymiş gibi yorumlar yapılıyor. Hangi oyuncunun stok sıkıntısını çözecek ki bunlar? İşlemci çok iyi ona laf yok da kimse ekran kartları pahalandı gidip G serisi alayım demez bence. Eski sistemle yoluna devam eder. Bunun dışında ofis için biçilmiş kaftan.
    APUlar ekran kartı stok sıkıntısı bitene kada günü nasıl kurtarıyor ben onu anlamıyorum. En basitinden MX450 gücünde mi? Veya Iris Xe? Sanki en az Gtx 1660S güc...
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    Rasputin13 (A T) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) huso
    Normal orta ve alt gelirli bir kullanıcı icin 9900K+3060Tİ kombinasyonu
    Bunu okuyana kadar acaba fazla mı yazmışım diye düşünüyordum. Sonra vazgeçtim tabi.
    Normal orta ve alt gelirli bir kullanıcı icin 9900K+3060Tİ kombinasyonu Bunu okuyana kadar acaba fazla mı yazmışım diye düşünüyordum. Sonra vazgeçtim...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    S,W,A,T (Onur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    herkes apu hakkında atıp tutmuş. sanırım apu lobisi fiyatları indirmek için operasyon yapıyor apunun can suyu ramdir. gidip 2400 mhz ram takarsanız grafik birimi 1200 mhz bellek ile çalışır ve performans düşer. Tabi ki 2021 aaa oyunu highte oynamayı beklememek lazım. zaten oynadığım 2-3 oyun var.
    2200g + 3466 mhz cl 16 ramler ile
    4:3 1280 csgo 200 fps,
    1080p valorant 170 fps,
    1080p gta online da 60 fps,
    900p rocket league 80 fps
    alıyorum ve bana yetiyor. Tek yaşadığım sorun bir ekranımda 1080p stream açıkken diğer ekranda oyun oynamaya çalıştığımda biraz fps drop oluyor onuda zaten ben bile kaldıramıyorum 1000 liraya 1600 af + 1000 liraya rx550 alsam buna yakın performans alacağımı bildiğim için apumla gül gibi geçinip gidiyorum. Eğer mining patlayıp ekran kartları çuvalla satılmazsa sıradaki alımım daha güçlü bir apu olacak. ısı derdide yok stok soğutucuyla 55 derecede akıyor gidiyor
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    APU ile 1080P Ultra oyun mu bekleniyor?
    Ryzen 2200G/2400G/3400G/4650G/4750G her oyunu 720P,1080P Low oyununa gore acıyor.
    Video nu yuksek kalitede seyrettiriyor.İnanılmaz dusuk enerji tuketimi ile 24 saat PC ni acık tutabiliyorsun.
    Asrock 300 Serisini Kullandım 2400G-16GB Ram ile 90-120W PSU var.İnanılmaz dusuk Enerji tuketimi ve gayet guzel perf. ile PC ni kullanıyorsun.FullHD VS Videolarını rahatca seyrediyorsun.24 saat acık tutup Download yapabiliyorsun.

    Amacın oyun oynamak,Film Video seyretmek her isi yapmak ise gayet guzel isini goruyorsun.
    Evet Ama yetmez ben Full HD,2K,4K Ultra ayar oyun oynayacagım diyorsan o zaman basacaksın parayı 3090,6900XT,32/16GB DDR4 3600 Ram vb kombin yapacaksın artık 30 a mı cıkar 50.000 e mi cıkar kac paraysa basıp oynayacaksın.

    2400G,3400G,4650G,4750G nin Onboard VGA Perf. neden Elestiriliyor anlamıs degilim.Adamlar Onboard 5600XT koysun istiyorsak bu hicbir zaman olmaz.
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    Rasputin13 (A T) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) huso
    Eleştirilerin sebebi APUlar ekran kartı stok sorununa çözüm olmaya geldi şeklindeki haberler. 4400MHz ram bile taksanız 1650S/1660S gibi akıcı 1080p deneyimi yaşayamazsınız. Fiyat farkı var mı var evet ama milletin eleştirdiği şey sanki ekran kartsız oyun olurmuş gibi milletin muamele çekmesi. Oyunla işi olmayan sonuçta MX450 GDDR6lı laptop alıp da bi kenara oturup kullanımına devam edebilir.
    Onboard 5600XT hiçbir zaman olmaz dememek lazım. GTA V çıktığında hangi ekran kartları oynatıyordu, şimdi 4700G nasıl oynatıyor ona bakmak gerek. Bi o kadar zaman daha ekleyin zaten bu değerler gene düşük kalacak.
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    win11 (ahmet ka) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    pes2021 ile valorant için alınır. başka da bir grafik beklentisi olmasın.
    rx570 gücünde olmadığı sürece oyun için kullanılabilir sözü çok abartılı.
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben hala amd nin apu mantığına karşıyım, bu konuda intel gibi yapmalı. dahili ekran kartı bir artı olmalı, dahili ekran kartı istiyorum diye işlemciden kaybetmemeliyim. bugün apulu bir sistem yapsam ekran kartı almadan 1 2 sene kullanıp sonra ekran kartını alsam bu seferde işlemci olarak memnun kalamıyorum. ryzen 4600g aldın mesela, ilerde 3060ti taktığında işlemcin ryzen 3600 den daha düşük kalacak, bu seferde işlemci değiştirmek isteceksin. intelin apuları ryzen ile yarışamacak durumda ama oyun oynamayacak yada o güçte bir apuya uygun oyun; knight online, silkroad gibi oyunları oynayacak adam için daha iyi. ilerde ekran kartı taktığında yola eksiksiz devam edecek.
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    oup59 1 hf. ( Mesaj Silindi ) MetalWave
    Ben tam tersini düşünüyorum. AMD APU'lar asıl RDNA tabanlı iGPU ile geldiği zaman gösterecek. Şu an 4650G kullanıyorum. Şu an ekran kartı piyasası zaten kötü. Ama normal zamanda da ekran kartı sık değiştiririm .Sırf o yüzden giriş seviyesi bir GPU'u elimde bulunduruyordum. Harici ekran kartı taksam da 3600'a göre fark olsa olsa %10 olacak. O da 1080P'de olur muhtemelen. Ama 2K ve 4K çözünürlükte zaten o fark da kapanır. Mevcut durumda APU'nun bana sunduğu dahili GPU imkanı bence kafi. APU için oldukça iyi de bir pazar var. 5700G geldiği zaman muhtemelen ona geçip AM4 defterini kapatırım. Ancak AM5 platformunda, RDNA mimarili ve DDR5 sistem belleğinden faydalanacak APU'lar ciddi grafik performans artışı getirecektir.

    Ama tabiki kalkıp da APU her oyunda iş görür denmez. Daha doğrusu çoğu oyunda en düşük ayarlar ile belki ancak iş görür denebilir. Zaten amacı belli.
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    kraix (Uğur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım grafik kısmına ayrılan ram kapasitesini biz belirleyebiliriz. 2GB ile sınırlı kalmaz.

    32 GB ramli bir PC de grafik birimine 8GB a kadar ram ayrilabilsin isterim. Umarım öyle olur.
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    D dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyun diyince herkesin aklına cyberpunk, crysis, assasins creed falan geliyor nedense.. halbuki binlerce saat sırf cs go, lol, pubg, apex, fortnite oynayan milyonlarca kişilik bir kitle var. bu kişiler için öyle rtx lere falan gerek yok. böyle eskiye nazaran nispeten güçlü apular, özellikle ekran kartı sıkıntısı yaşanan de şu günlerde ilaç gibi gelir.
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    APU lardan beklenti oyun olmamalı. Ama benim gibi küçük çocuğu olanlara minecraft veya roblox da rahat performans sağlar. Benim beklentim ise adobe photosop veya premierde grafik hızlandırma sağlayıp rahat çalışma imkanı sunması. After effect veya 3Dmax için sakın için sakın hayale kapılmayın. Onlar orta-üst nvidia gtx veya rtx lerle akıcı çalışabiliyor.
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5700G akar.8 Core 16 Thread 4.6 GHZ Super ama umarım fiyatı da makul olur.
    APU lar gunu kurtarıyor.A6 9500E,A8 9600,Ryzen 3 2200G,Ryzen 5 2400G kullandım.
    Ryzen 5 3400G 2400G nin Refreshi ve %5 hızlısı sonuc olarak ikisinde de VEGA 11 var yanlıs hatırlamıyorsam...
    Acmadıgı hicbir oyun olmamıstı 2200G ve 2400G nin ben 720P bazen de 1080P Low oynarım diyorsanız size oynatmayacagı oyun yok.Ozellikle 2400G/3400G/4650G/4750G gayet tatmin eder.

    4650G 1600 lira idi simdi 1850 civarlarında Ryzen 3600 den %10 daha yavas simdi Onboard kullanırım fiyatlar normale donunce bir 3060Tİ patlatırım diyen alıp yıllarca kullanabilir.

    5700G ise adamı 5-10 sene cok rahat goturur.
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    Rasputin13 (A T) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) huso
    Özellikleri kısılmış işlemciye 3060Ti patlatmak? Keşke yorum yaparken neye yorum yaptığımızı da bilsek. En basitinden 4700G+3060Ti ile 3700x+3060Ti karşılaştırın farkı görün. 3700x daha ucuza o ekran kartıyla çok daha iyi sonuç verir.
    5700G adamı 5-10 sene götürür demek de hayalden öte değil. 5 sene mi 10 sene mi? 10 senenin içinde 2 tane 5 sene var. 5 sene önce Ryzen serisi yoktu. O dönemin hangi AMD işlemcisi 5 sene daha götürecek performansa sahip? 10 sene önce de i7-980 vardı. Şu an kaç kişi hala kullanıyor? Tüm bunlara bakarak bu işlemcinin 10 sene götürebileceğini nasıl sallayabiliyorsunuz?
    Fanatikliğin dozu aşınca da çok iğrenç oluyor... İşlemci iyi de, uçara kaçara gerek yok. Şu an hiçbir oyuncu stok sıkıntısından dolayı APU çekmez. Oyunla fazla işi olmayan çeker.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    APUlar ekran kartı stok sıkıntısı bitene kada günü nasıl kurtarıyor ben onu anlamıyorum. En basitinden MX450 gücünde mi? Veya Iris Xe? Sanki en az Gtx 1660S gücündeymiş gibi yorumlar yapılıyor. Hangi oyuncunun stok sıkıntısını çözecek ki bunlar? İşlemci çok iyi ona laf yok da kimse ekran kartları pahalandı gidip G serisi alayım demez bence. Eski sistemle yoluna devam eder. Bunun dışında ofis için biçilmiş kaftan.
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    VgrooveR (Onur Kazak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ön belleklerin artması apu mantığı ile kullanmayacak olan kullanıcıların bile yüzünü güldürebilir. Tabi testlerini görmek gerek.
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