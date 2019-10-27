Intel üretim tekniğinde liderliği yeniden elde etmekte kararlı

Yarı iletken devi Intel uzun bir süredir üretim süreci konusunda bayrağı taşımasına kariın AMD’nin Ryzen atağından sonra kırmızı ekiple rolleri değiştirdi. Yıllardır kullandığı 14 nm süreci nedeniyle donanım tutkunları tarafından sert eleştirilere maruz kalan firma gidişatı değiştirmekte kararlı.

2021 yılında 7 nm geliyor

Firmanın CEO’su Bob Swan 19 milyar doların üzerinde gelir elde ettiklerini açıklarken 10 nm bantında üretime öncelik vereceklerine de değindi. Ayrıca 7 nm sürecine 2021 yılında geçileceğini müjdeleyen CEO, bundan sonra 2-2.5 yıllık periyotlar halinde nod güncellemesine gideceklerini açıkladı.

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Umarız Intel planladığı üzere 7 nm’ye 2021 yılında geçebilir, zira hali hazırda 7 nm’ye hem CPU hem de GPU tarafında geçişini tamamlayan AMD o dönemde 5 nm’ye adımını atmış olacak. Diğer taraftan işlemci devinin yıllardır 10 nm’yi ertelemesi ileriye dönük planlar hakkında kullanıcıların aklında şüphe uyandırıyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.kitguru.net/components/cpu/matthew-wilson/intel-is-investing-to-recapture-process-leadership/