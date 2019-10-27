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    Şu anda 3 kişi burada

    Intel üretim tekniğinde liderliği yeniden elde etmekte kararlı

    Intel’in yatırımcı konferansı ekonomik verilerin yanı sıra firmanın önümüzdeki yıllara dair yol haritasına dair bazı ipuçları da paylaşıldı.
    14 sa.
    1,7b
    3
    43
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yarı iletken devi Intel uzun bir süredir üretim süreci konusunda bayrağı taşımasına kariın AMD’nin Ryzen atağından sonra kırmızı ekiple rolleri değiştirdi. Yıllardır kullandığı 14 nm süreci nedeniyle donanım tutkunları tarafından sert eleştirilere maruz kalan firma gidişatı değiştirmekte kararlı.

    Intel üretim tekniğinde liderliği yeniden elde etmekte kararlı

    2021 yılında 7 nm geliyor

    Firmanın CEO’su Bob Swan 19 milyar doların üzerinde gelir elde ettiklerini açıklarken 10 nm bantında üretime öncelik vereceklerine de değindi. Ayrıca 7 nm sürecine 2021 yılında geçileceğini müjdeleyen CEO, bundan sonra 2-2.5 yıllık periyotlar halinde nod güncellemesine gideceklerini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-10980XE, i9-9980XE’den %3 yavaş olabilir"

    Umarız Intel planladığı üzere 7 nm’ye 2021 yılında geçebilir, zira hali hazırda 7 nm’ye hem CPU hem de GPU tarafında geçişini tamamlayan AMD o dönemde 5 nm’ye adımını atmış olacak. Diğer taraftan işlemci devinin yıllardır 10 nm’yi ertelemesi ileriye dönük planlar hakkında kullanıcıların aklında şüphe uyandırıyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.kitguru.net/components/cpu/matthew-wilson/intel-is-investing-to-recapture-process-leadership/ Yorum Yaz
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    Symbianist 13 sa. en beğenilen BoşnakAğa
    16 çekirdekli 3950X 18 çekirdekli 10980XE’yi tokatladı hangi cevaptan bahsediyorsun?
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Timeguard 13 sa.
    7nm işi de 10 nm ye dönebilir muhtemelen borsa düzenlemesi için çıkarılan haberler.

    İnandırıcılığı yok.

    Tsmc ve Samsung 3nm yi örneklendirmeye başlamış.

    anandtech.com/...

    anandtech.com/...
    7nm işi de 10 nm ye dönebilir muhtemelen borsa düzenlemesi için çıkarılan haberler. İnandırıcılığı yok. Tsmc ve Samsung 3nm yi örneklendirmeye ...
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    Yanıtla +12
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    xgny58x 11 sa. badmobil
    7nmye inince 10 ghz olacağını ki sanıyorsunuz. 14nm yi böyle rafine ettiği icin bu hızlara yüksek tdp ile çıkıyor nm düşünce transistör sayısı artacak ama hız düşecek AMD’nin basına gelen gibi nm düşürmekle ghz aynı orantıda artmıyor. Üretim litografisini rafine edene kadar bayağı zaman alacaktır.
    7nmye inince 10 ghz olacağını ki sanıyorsunuz. 14nm yi böyle rafine ettiği icin bu hızlara yüksek tdp ile çıkıyor nm düşünce transistör sayısı artacak ama hız ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Hobar 8 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    İntelin özellikle çok çekirdekte bu yapıyla mücadele etmesi çok zor. Tek parça yonga mühendislik açısından daha başarılı olsa da büyük çiplerde üretimi çok daha zor ve maliyetli. Amd en alt seviyeden en üst seviyeye kadar aynı bileşenleri bir araya getirerek yapıyor bu yüzden yüksek sayıda çekirdekli modelleri çok daha kolay üretebiliyor.
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    oklawa 6 sa. Hobar
    AMD'nin yaptığı çok mantıklı.



    İntel de feveros ve emib dediği iki teknolojiyi bir arada kullanacaktı, katmanları üst üste koyacaktı. Şimdilik 10nm icelake'lerde kullanıyor sanırım, güçlü masaüstü işlemcilerde kullanacak mı, nasıl sonuç verecek göreceğiz. .



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    youtube.com/...
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    MelanchoLy - Man 9 sa.
    Seneye yeni ryzenler çıkacak mı ve halihazırda anakartlar destekleyecek mi
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    Timeguard 9 sa. MelanchoLy - Man
    Çıkıyor ve bütün gelen haberlere göre %99.99 destekliyor.
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    elophidae 10 sa.
    AMD Intelin içinden geçti, şimdi gözü Nvidia ya dikti. Intel daha 7 nm işlemci üretemiyor. Bakın üretmiyor demiyorum teknolojisi üretmeye yetmiyor. Arge stratejisini değiştirmesi lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    oklawa 10 sa. elophidae
    Aslında 7nm olayı biraz garip.



    Üretimi amd yapmıyor, yanlış hatırlamıyorsam TMSC'ye ürettiriyordu, o da Tayvan firması.



    İntel ise nedense ben üreteceğim diye tutturdu.



    Kendi fabrikaları bu imkana kavuşana kadar Samsung veya tmsc'ye neden ürettirmiyor ki?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Celonfix 10 sa. badmobil
    nm düştükçe saat hızı artmıyor. Öyle olsaydı fxler overclock rekorları kıran işlemciler olmazdı.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    badmobil 10 sa. Celonfix
    Biliyorum zaten 14nm ile 5 ghz kim verebiliyor peki. Ben sadece bu İntel yaptığı için söyledim.
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    frk61ylmz 11 sa.
    Her nesil anakart degiatiren intelcilermi amd ye sallamis ahaha gulelimde havada kalmasin espirileri
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    badmobil 11 sa.
    14nm ile 5ghz değerlerine ulaşan intel 7nm ile neler yapmaz. Biraz geç oldu ama zaten güçlüydü işlemciler.
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    xgny58x 11 sa. badmobil
    7nmye inince 10 ghz olacağını ki sanıyorsunuz. 14nm yi böyle rafine ettiği icin bu hızlara yüksek tdp ile çıkıyor nm düşünce transistör sayısı artacak ama hız düşecek AMD’nin basına gelen gibi nm düşürmekle ghz aynı orantıda artmıyor. Üretim litografisini rafine edene kadar bayağı zaman alacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    VYC Majoris 12 sa.
    Trollerin yazdığı şeyler yüzünden böyle saçma tartışmalar oluyor ve konular şişiyor. İnsan trolle niye konuşur ki? Ne desen fayda etmeyecek. Adam hiçbir firmaya yakın olmayıp sadece insanları kızdırmayı seven bir tip bile olabilir.
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    V4LKyR 12 sa.
    10 sene aradan sonra bi zahmet...
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    SEO19 12 sa.
    AMD yakında quantum işlemci satacakken
    intel transistör satmaya devam edecek gibi !

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    Frost05 12 sa.
    Boşnak Ağa'yı engellerseniz siz de insan gibi yazışmaları görebilir ve bir intel fanının ağlayışları yüzünden kanser olmadan güzelce yaşayabilirsiniz. Tavsiye ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Wilson Fisk 11 sa. Frost05
    yazık işte komiklik yaptığını zannediyor.
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    intel 14 nm+++, intel 10 nm ve
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