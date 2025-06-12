AMD’nin Zen 7 mimarisinden yeni detaylar: AM6 soket ve 32 çekirdek geliyor

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Tam Boyutta Gör Henüz Zen 6 serisi resmiyet kazanmamışken, AMD'nin daha sonraki nesli olan Zen 7 hakkında dikkat çekici sızıntılar ortaya çıktı. Tanınmış donanım sızıntı kaynağı Moore’s Law is Dead tarafından aktarılan yeni bilgilere göre, Zen 7 masaüstü işlemcilerde devrimsel bir yapılandırma bizi bekliyor.

Zen 7’den ilk detaylar

Aktarılanlara göre AM6 soketiyle birlikte gelen Zen 7 işlemciler, çift 16 çekirdekli yonga (chiplet) tasarımıyla toplam 32 çekirdek ve 64 iş parçacığına sahip olacak. Bu mimari sayesinde AMD, masaüstü bilgisayarlarda daha önce görülmemiş düzeyde çekirdek sayısına ulaşmayı hedefliyor. Her iki yonganın da AMD'nin performans artırıcı teknolojilerinden biri olan V-Cache ile destekleneceği söyleniyor. V-Cache miktarının artması özellikle oyun ve profesyonel iş yüklerinde büyük fayda sağlayacaktır.

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Zen 7 işlemcilerle birlikte AMD’nin yeni bir soket mimarisi olan AM6'ya geçiş yapacağı da gelen bilgiler arasında. AMD, Computex 2024'te Zen 5 için destek süresinin 2027'ye kadar uzatılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte Zen 7 mimarisinin çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Henüz Zen 6 bile çıkmamışken Zen 7 için birkaç yıl daha beklemek gerekecek gibi duruyor.

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AMD’nin Zen 7 mimarisinden yeni detaylar: AM6 soket geliyor

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