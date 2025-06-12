AMD’nin Zen 7 mimarisinden yeni detaylar: AM6 soket ve 32 çekirdek geliyor

Zen 7’den ilk detaylar
Aktarılanlara göre AM6 soketiyle birlikte gelen Zen 7 işlemciler, çift 16 çekirdekli yonga (chiplet) tasarımıyla toplam 32 çekirdek ve 64 iş parçacığına sahip olacak. Bu mimari sayesinde AMD, masaüstü bilgisayarlarda daha önce görülmemiş düzeyde çekirdek sayısına ulaşmayı hedefliyor. Her iki yonganın da AMD'nin performans artırıcı teknolojilerinden biri olan V-Cache ile destekleneceği söyleniyor. V-Cache miktarının artması özellikle oyun ve profesyonel iş yüklerinde büyük fayda sağlayacaktır.
Zen 7 işlemcilerle birlikte AMD’nin yeni bir soket mimarisi olan AM6'ya geçiş yapacağı da gelen bilgiler arasında. AMD, Computex 2024'te Zen 5 için destek süresinin 2027'ye kadar uzatılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte Zen 7 mimarisinin çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Henüz Zen 6 bile çıkmamışken Zen 7 için birkaç yıl daha beklemek gerekecek gibi duruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.