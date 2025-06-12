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    Samsung, ilk 2nm işlemcisi Exynos 2600 prototipinin seri üretimine başladı

    Samsung'un, 2026 yılında Galaxy S26 serisinde kullanılması beklenen Exynos 2600 yonga setinin prototiplerinin seri üretimine başladığı belirtildi.              

    Samsung, Exynos 2600'ün prototipinin seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S25'te Exynos 2500'ü kullanmayı başaramasa da, 3nm üretim süreciyle üretilen bu çipin gelecek ay tanıtılacak Galaxy Z Flip 7 ile piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket şimdi de Galaxy S26 serisinde kullanılacak 2nm işlemcisi Exynos 2600 için üretim çalışmalarına hız vermiş durumda.

    Galaxy S26 serisinde yer alması bekleniyor

    Koreli bir yayın kuruluşunun raporuna göre, Samsung Foundry, 2026 yılında Galaxy S26 serisinde kullanılması beklenen Exynos 2600 yonga setinin prototiplerinin seri üretimine başladı. İşlemcinin, 2026 yılında çıkacak Galaxy S26 serisinde yer alması bekleniyor.

    Exynos 2600 prototipinin seri üretimi, geçen ay Exynos 2500'ün seri üretiminin tamamlanmasının ardından başladı. Yılın başındaki test üretimi sırasında yaklaşık %30’luk bir verim elde edilmişti. O zamandan bu yana hem üretim veriminin hem de kullanılan plaka (wafer) sayısının arttırıldığı belirtiliyor.

    Samsung Foundry (çip üretim bölümü) ve System LSI'nin (çip tasarım bölümü) geçen aydan beri Exynos 2600'ün verimini herhangi bir performans düşüşü olmadan %50'nin üzerine çıkarmak için birlikte çalıştıkları bildirildi.

    Samsung’un iç hedeflerinden biri, yıl bitmeden ilk 2nm Exynos çipinin risk üretimine başlamak. Risk üretimi; çipin işlevselliğinin test edildiği, kalite kontrollerinin yapıldığı ve üretim güvenliğinin değerlendirildiği bir aşamadır. Bu süreç başarıyla tamamlanırsa, yıl sonuna doğru seri üretime geçilmesi planlanıyor.

    Eğer Exynos 2600 doğrulama aşamalarını başarıyla geçerse ve üretim verimi yeterli olursa, 2026 Şubat ayında tanıtılması planlanan Galaxy S26 serisi modellerinden bazılarına entegre edilecek. Telefonların Şubat sonu veya Mart ayı başında satışa çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/06/11/2025061100145.html https://www.sammobile.com/news/samsung-exynos-2600-prototype-chips-2nm-test-production/
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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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