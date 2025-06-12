Snapdragon 8 Elite 2 benchmark skorları sızdırıldı: Sınırları zorluyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un 2025 yılı amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 hakkında detaylar netleşiyor. Son olarak Eylül ayı tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılması beklenen işlemcinin, benchmark skorları ortaya çıktı. Özellikle CPU ve GPU tarafında önceki modele göre sınırları zorluyor.

Tek çekirdekte rekor kırabilir

Yeni sızıntıya göre Snapdragon 8 Elite 2, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 4.000, çoklu çekirdekte ise 11.000 puanı aşmayı hedefliyor. Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan ilk nesil Snapdragon 8 Elite'in sırasıyla 3.100 ve 9.800 puanlık skorlara sahip olduğunu söyleyelim. Detaylara göre Oryon Gen 2 mimarisi üzerine inşa edilen işlemcide bu kez 2+6 çekirdek yapısı korunuyor, ancak temel frekans 4.4GHz, en yüksek saat hızı ise 5GHz düzeyine çıkacak.

Snapdragon 8 Elite 2 TSMC’nin üçüncü nesil 3nm N3P üretim süreciyle geliştiriliyor. Grafik tarafında ise Adreno 840 GPU yer alacak. Ayrıca yonga setine bu kez 16MB büyüklüğünde bir GMEM önbellek eşlik ediyor. Son sızıntılar doğrultusunda, Snapdragon 8 Elite 2'nin 100 TOPS seviyesindeki NPU ve 5GHz’e varan frekans değerleri ile Apple A19 rekabet edeceğini söyleyelim. Yanıtlar içinse gözler Snapdragon Summit etkinliğine çevrilmiş durumda.

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Snapdragon 8 Elite 2'nin ilk olarak Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro modellerinde kullanılması bekleniyor. Bunun yanı sıra OnePlus 15, iQOO 15 serisi, Honor Magic 8, Realme GT 8 Pro, Nubia Red Magic 11 ve Redmi K90 serisi de bu çipsetten güç alacak modeller arasında yer alabilir. Ancak Xiaomi 16 Ultra’da Snapdragon yerine şirketin kendi geliştirdiği Xring işlemciyi tercih etme ihtimali hâlâ masada.

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Snapdragon 8 Elite 2 benchmark skorları sızdı: Sınırları zorluyor

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