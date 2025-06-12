Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite 2 benchmark skorları sızdırıldı: Sınırları zorluyor

    Snapdragon 8 Elite 2 benchmark sonuçları ortaya çıktı. Yeni yonga seti, 5GHz'e yaklaşan hızı ve 11.000’in üzerindeki çoklu çekirdek puanıyla selefini geride bırakıyor.

    Snapdragon 8 Elite 2 benchmark skorları sızdı: Sınırları zorluyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un 2025 yılı amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 hakkında detaylar netleşiyor. Son olarak Eylül ayı tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılması beklenen işlemcinin, benchmark skorları ortaya çıktı. Özellikle CPU ve GPU tarafında önceki modele göre sınırları zorluyor.

    Tek çekirdekte rekor kırabilir

    Yeni sızıntıya göre Snapdragon 8 Elite 2, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 4.000, çoklu çekirdekte ise 11.000 puanı aşmayı hedefliyor. Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan ilk nesil Snapdragon 8 Elite'in sırasıyla 3.100 ve 9.800 puanlık skorlara sahip olduğunu söyleyelim. Detaylara göre Oryon Gen 2 mimarisi üzerine inşa edilen işlemcide bu kez 2+6 çekirdek yapısı korunuyor, ancak temel frekans 4.4GHz, en yüksek saat hızı ise 5GHz düzeyine çıkacak.

    Snapdragon 8 Elite 2 TSMC’nin üçüncü nesil 3nm N3P üretim süreciyle geliştiriliyor. Grafik tarafında ise Adreno 840 GPU yer alacak. Ayrıca yonga setine bu kez 16MB büyüklüğünde bir GMEM önbellek eşlik ediyor. Son sızıntılar doğrultusunda, Snapdragon 8 Elite 2'nin 100 TOPS seviyesindeki NPU ve 5GHz’e varan frekans değerleri ile Apple A19 rekabet edeceğini söyleyelim. Yanıtlar içinse gözler Snapdragon Summit etkinliğine çevrilmiş durumda.

    Snapdragon 8 Elite 2'nin ilk olarak Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro modellerinde kullanılması bekleniyor. Bunun yanı sıra OnePlus 15, iQOO 15 serisi, Honor Magic 8, Realme GT 8 Pro, Nubia Red Magic 11 ve Redmi K90 serisi de bu çipsetten güç alacak modeller arasında yer alabilir. Ancak Xiaomi 16 Ultra’da Snapdragon yerine şirketin kendi geliştirdiği Xring işlemciyi tercih etme ihtimali hâlâ masada.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gonal f 900 fiyat apartmandan kedi uzaklaştırma el freni ışığı sürekli yanıyor jeep avenger alınır mı sim kartlı kamera ne kadar internet harcar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN17-DB0015NT
    HP OMEN17-DB0015NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum