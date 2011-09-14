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Intel ve Android ortaklığı tablet ve akıllı telefonlar 2012'de piyasada olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un BUILD konferansında tanıttığı yeni işletim sistemi Windows 8'in hem masaüstü işlemcilerde hem de ARM işlemcilerde sorunsuz olarak çalışacak olması Intel için aslında yeni bir dişli rakip anlamına geliyor. ARM firmasının uzun süredir masaüstü sistemlere yönelik çalışmalar yapması Intel'i de yeni arayışlara itti.

Daha önce Intel'in yeni Atom işlemcilerde denemek üzere Android Gingerbread sürümü üzerinde çalışmalar yaptığı duyurulmuştu. Google ve Intel işbirliğinin gelecek yıl daha somut olarak karşımıza çıkacağı ortaya çıktı.

Bugün gerçekleşen Intel Geliştirici Forum'unda Google'dan Andy Rubin işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin ve Android'in tüm gelecek nesillerinin Intel donanımı için optimize edileceğinin müjdesini verdi. Bugünkü yapısıyla Android çoğu telefonda olan ARM işlemci mimarisi ile çalışacak şekilde dizayn edilmiş durumda.

Intel düşük güç tüketen işlemci pazarına kendi yongasetleri üzerinde çalışan akıllı telefon ve tabletlerle 2012 yılının ilk aylarında girmenin planlarını yapıyor. Android ile yapılan işbirliği Intel'e bir işletim sistemi ortağı kazandırmış oldu. Böylece çekirdek işletim sisteminden multimedya özelliklerine kadar tüm yazılımın üzerinde oynayabilme mümkün hale gelecek.

Konferansta Intel ayrıca Medfield yongasetini kullanan ancak sadece konferans için üretilmiş bir tablet ve akıllı telefonun kısa tanıtımını yaptı. Bu proje için Intel'in başka yaptığı bir ortaklık yok. Şu an sadece Android işletim sistemi Intel'in yeni yongaseti ortağı olarak görünüyor.

Intel ve Android ortaklığının daha ileri seviyelere taşınması gelecek yıl daha güçlü akıllı telefon ve tabletlerin piyasada olmasını sağlayabilir.


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sertacarslan 8 yıl
x86 gibi eski bir mimariyi geriye uyumluluktan vazgecmeden(anahtar kelime) Arm'in karsisina nasil cikaracaklar ya da ne kadar gelistirip basarili olabilecekler bilmiyorum, ama bu hem mobil islemciler, hem de mobil isletim sistemleri dunyasinda gerekli olan bir rekabet.
Win8 - Android - iOS rekabeti, eglence ve ofis ortamlarinda gelismeyi zorlayacak, x86 -Arm rekabeti mobil ve server pazarlarindaki gelismelere ivme verecek.
Ilginc gelismeler gorecegiz 2-3 yil icinde :)
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Menow 8 yıl
Bu dediğiniz çok zor. Mobil alanda pek çok firma ARM tabanında ciddi bilgi birikimine sahip...
En azından Qualcomm bu dediğinizin olmasına izin vermeyecektir...
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Volkie94 8 yıl
Açıkçası intel'in mobil piyasada büyümesini istemiyorum. Masaüstü platformlarda olduğu gibi tekel olmayı başarırsa artık mobil cihazlarda da "X" takılı işlemciler ve 1000$+ fiyat etiketleri görürüz :)
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Menow 8 yıl
Androidin Nvidia ile anlaşmasını beklerdim. Ancak bu aslında daha iyi bir haber. Ortalığın kızışmasını hızlanrıdacak bir haber. Çünkü INTEL diğer ARM işlemcilerle boy ölçüşebilmek için ARM tabanına geçmek zorunda değil. Buna karşın Android her iki platformda da çalışacağı için ARM platformu ile X86 platformunu kıyaslayabileceğiz... Dolayısı ile X86 vs ARM karşılaşmaları INTEL'i mobil piyasaya çok daha hızlı itecek ve rekabet çok daha çabuk başlayacak...
Hatta ANDROID işletim sisteminin masaüstüne geliş süresini hızlandıracak.
Google startejisini bu hamle ile çok iyi uyguluyor. Elbette INTEL'de karlı çıkıyor ;)
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DH Misafiri 8 yıl
bu anlaşma meego bünyesinde çalışan geliştiricilerin androide geçmesini sağlayabilir.böylelikle meegoda kullanılan swype özelliğini androidte görebilicez.
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sadtneverdie 8 yıl
Güzel güzel savaşın bakalım.
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St Batuhan 8 yıl
Yazık ederler, bence WP8 İntel ile Android yine arm ile calısmalı sadece
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polaris 8 yıl
Microsof'tun ARM yönelimi, İntelin Android açılımı bundan daha bir buçuk sene önce söyleseniz "hadi canım!..' derdik. Linux'çuların dediği gibi "bir gün herşey linux üzerinde çalışacak lafı" Android ile dolaylı yoldan olsa da gerçek olabilir. Ama geniş program ve kullanıcı deneyimi çok gelişmiş Office program takımı ile WinMo 7 ve 8 den de çok umutluyum. Şu anda androit tablet kullanıyorum ve en çok ihtiyaç duyduğum şey sorunsuz full destekli bir office programı, sanırım win 8 gelene ve yanında MS office mobil sürümünü getirene kadar da bu olmayacak.
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