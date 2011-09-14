Intel ve Android ortaklığı tablet ve akıllı telefonlar 2012'de piyasada olabilir

Microsoft'un BUILD konferansında tanıttığı yeni işletim sistemi Windows 8'in hem masaüstü işlemcilerde hem de ARM işlemcilerde sorunsuz olarak çalışacak olması Intel için aslında yeni bir dişli rakip anlamına geliyor. ARM firmasının uzun süredir masaüstü sistemlere yönelik çalışmalar yapması Intel'i de yeni arayışlara itti.





Daha önce Intel'in yeni Atom işlemcilerde denemek üzere Android Gingerbread sürümü üzerinde çalışmalar yaptığı duyurulmuştu. Google ve Intel işbirliğinin gelecek yıl daha somut olarak karşımıza çıkacağı ortaya çıktı.





Bugün gerçekleşen Intel Geliştirici Forum'unda Google'dan Andy Rubin işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin ve Android'in tüm gelecek nesillerinin Intel donanımı için optimize edileceğinin müjdesini verdi. Bugünkü yapısıyla Android çoğu telefonda olan ARM işlemci mimarisi ile çalışacak şekilde dizayn edilmiş durumda.





Intel düşük güç tüketen işlemci pazarına kendi yongasetleri üzerinde çalışan akıllı telefon ve tabletlerle 2012 yılının ilk aylarında girmenin planlarını yapıyor. Android ile yapılan işbirliği Intel'e bir işletim sistemi ortağı kazandırmış oldu. Böylece çekirdek işletim sisteminden multimedya özelliklerine kadar tüm yazılımın üzerinde oynayabilme mümkün hale gelecek.





Konferansta Intel ayrıca Medfield yongasetini kullanan ancak sadece konferans için üretilmiş bir tablet ve akıllı telefonun kısa tanıtımını yaptı. Bu proje için Intel'in başka yaptığı bir ortaklık yok. Şu an sadece Android işletim sistemi Intel'in yeni yongaseti ortağı olarak görünüyor.





Intel ve Android ortaklığının daha ileri seviyelere taşınması gelecek yıl daha güçlü akıllı telefon ve tabletlerin piyasada olmasını sağlayabilir.