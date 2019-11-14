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    Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek

    GPU pazarı yeni oyuncusunu ağırlamaya hazırlanadursun Intel pazara elinden geldiğince iddialı girmek için çalışmalarına devam ediyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek
    Tam Boyutta Gör

    AMD ve Nvidia’nın pazardaki yıllardır sürdürdüğü hakimiyetin kırmayı hedefleyen Intel yıllardır süren hazırlığın ardından artık yavaş yavaş nihai modele yaklaşıyor. Görünüşe göre firma iddialı bellek seçimiyle performansı en üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

    Ponte Vecchio

    Intel’in Xe serisi ekran kartları gelen haberlere göre İtalya’daki bir köprünün adını taşıyacak. Ponte Vecchio kod adı rastgele seçilmemiş olabilir. Bu tercih donanım dünyasındaki tahminlere göre CPU ve GPU arasında hızlı bir köprü olarak PCIe 5.0 tabanlı Compute Express Link Interconnect’e vurgu yapmak amaçlı bir adlandırma olabilir.

    Eğer söz konusu teknolojiye yer verilirse Foveros paketleme tekniği ile de birleştirildiği takdirde yeni kartlar HBM bellekle yüksek FP işlem kapasitesine ulaşabilir. 

    Ayrıca Bkz. "Nvidia Ampere’nin çıkış tarihi netleşiyor"

    Diğer taraftan firma ilk modellerin kurumsal çözümlerinde HBM bellek kullanacak fakat oyuncu segmentinde ise tercihini GDDR6’dan yana kullanacak. Diğer taraftan Intel her ne kadar CPU tarafında 14 nm’de takılı kalmış olsa da ekran kartında girişi 7 nm ile yapacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-xe-discrete-graphics-based-on-7nm-has-hbm-and-carries-codenamed-ponte-vecchio.html Yorum Yaz
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    Rogue Agent 1 hf.
    çok pis patlayacak gibi bir his var icimde neden bilmiyorum
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    huseyincarnege 1 hf.
    nvidia rtx4000 serisi çıkarınca görürüz harelde ozmanda yanına vararlarmı bilemem
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    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu
    Geleceğin en stratejik firması yapay zeka ve ekran kartlarındaki lider teknolojisi ile nvidia. Nvida da intelde sevmediğim firmalar ama "dinsizin hakkından imansız gelir" diye bir hevesle beklemekteyim. 1080p de adam gibi bir kartı almak için 250$ çok pahalı. 100-120$ a rekabetle düşmesi lazım.
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Bence yine i740 zamanındaki gibi patlayacak. Sadece biraz daha uzun soluklu kalacak...

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    1 Yanıt Yanıtla
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    gun 1 hf. OverClocK1ng
    Bence yapay zeka ve bulut tabanlı gpu hatta iş istasyonları için hızlandırmalar ile kurumsal pazarda kalıcı olacaktır bana sorarsan çokta oyuncu pazarını takacağını sanmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    IamTheOne76 1 hf.
    Ölme eşşeğim ölme yaz gelecek....
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