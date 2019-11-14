Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek

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AMD ve Nvidia’nın pazardaki yıllardır sürdürdüğü hakimiyetin kırmayı hedefleyen Intel yıllardır süren hazırlığın ardından artık yavaş yavaş nihai modele yaklaşıyor. Görünüşe göre firma iddialı bellek seçimiyle performansı en üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Ponte Vecchio

Intel’in Xe serisi ekran kartları gelen haberlere göre İtalya’daki bir köprünün adını taşıyacak. Ponte Vecchio kod adı rastgele seçilmemiş olabilir. Bu tercih donanım dünyasındaki tahminlere göre CPU ve GPU arasında hızlı bir köprü olarak PCIe 5.0 tabanlı Compute Express Link Interconnect’e vurgu yapmak amaçlı bir adlandırma olabilir.

Eğer söz konusu teknolojiye yer verilirse Foveros paketleme tekniği ile de birleştirildiği takdirde yeni kartlar HBM bellekle yüksek FP işlem kapasitesine ulaşabilir.

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Diğer taraftan firma ilk modellerin kurumsal çözümlerinde HBM bellek kullanacak fakat oyuncu segmentinde ise tercihini GDDR6’dan yana kullanacak. Diğer taraftan Intel her ne kadar CPU tarafında 14 nm’de takılı kalmış olsa da ekran kartında girişi 7 nm ile yapacak.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-xe-discrete-graphics-based-on-7nm-has-hbm-and-carries-codenamed-ponte-vecchio.html