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Intel Xeon 7500: 8 çekirdek ve 3 kat daha yüksek performans

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,9b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Xeon 7500: 8 çekirdek ve 3 kat daha yüksek performans
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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisiyle masaüstü platformundaki performans liderliğini pekiştiren Intel, sunucu tarafındaki güçlü pozisyonunu ise 8 çekirdekli yeni işlemcilerle geliştirmeye hazırlanıyor. Intel yaptığı yeni bir açıklamayla 8 çekirdekli Xeon 7500 işlemcilerine yönelik detayları açıkladı. Masaüstü sistemler için hazırlanan Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinde olduğu gibi Nehalem mimarisini temel alan yeni işlemci ailesi, Intel tarafından Xeon ürün grubunda şimdiye kadar yapılan en büyük performans sıçraması olarak tanımlanıyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde eş zamanlı olarak 16 iş parçacığını üstlenebilen 8 çekirdekli Xeon 7500 işlemcileri, Intel'in açıklamalarına bakılırsa tek çekirdekli eski nesil Xeon işlemcilerin 20 tanesini karşılayabiliyorlar.

Sistem tasarımlarına bağlı olarak 256 işlemcinin aynı anda kullanıldığı ileri düzey çözümlere olanak tanıyabilen Xeon 7500 ailesiyle birlikte aynı sistemlerde 1TB'a kadar bellek kullanılabilecek. Artan çekirdek sayısına ve geliştirilen performans değerlerine karşın mevcut işlemcilerle aynı TDP değerine sahip olan ve 130 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelen 8 çekirdekli Xeon 7500 işlemcileri, enerji verimli yapıları sayesinde hem güç tüketiminden hem de soğutma maliyetlerinden tasarruf sağlayabiliyor. Detaylı özelliklerine daha sonraki haberlerimizde değineceğimiz 8 çekirdekli Xeon 7500 ailesinin pazara sunulacak ilk modellerinden X7542'nin 1980 dolar, X7560 modelinin ise 3692 dolar seviyesindeki adetli (1000) alım fiyatlarıyla müşterilere sunulacağı açıklandı.


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KANUNI61 9 yıl

mistifa
31.03.2010 Saat: 15:49
Neye göre 3 kat performans, hangi 20 Xeon işlemcisi kadar hızlı, anlamış değilim.
AMD gerçek gerçek paralel uygulamalarda son 12 çekirdekli işlemcisi ile, fiyat-performans-watt olarak kurumsal pazarda rakipsiz.
aynen katılıyorum amd sunucu konusunda aşmış olayı
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Yilsev 9 yıl
Frekanslarda takıldılar şimdi çekirdek savaşı başladı. Arkadaşlar isterse 64 çekirdek olsun, o sistem performansını etkilemez, sadece yük altındaki nispeten rahat çalışır sisteminiz.

Asıl hız çalışma frekansında onda da değişmediyse eğer 6.2 GHz (overclock edilerek) çalıştırılmış bir phenomdu yanlış hatırlamıyorsam. Sıvı nitrojenle falan soğutularak o da. İşlemcilerde kullanılan teknoloji ve malzeme artık sınırlarına ulaşmış durumda.

Ancak biraz cache yükselterek, çekirdek sayısını arttırararak güçlü işlemci yapmaya çalışıyorlar şimdi. Bir de Transistör boyutunu küçültüp daha az enerji tüketmesini sağlıyorlar tabi. Senelerdir 4 GHz üzerinde işlemci çıkmadı.

ark.intel.com/...

Alın işte 24 Mb L3 Cache var ki bu L3 cache işlemci frekansında çalışamaz. 2.26 GHz hızında çalışıyor işlemci.
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mistifa 9 yıl
Neye göre 3 kat performans, hangi 20 Xeon işlemcisi kadar hızlı, anlamış değilim.
AMD gerçek gerçek paralel uygulamalarda son 12 çekirdekli işlemcisi ile, fiyat-performans-watt olarak kurumsal pazarda rakipsiz.
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stradosphere 9 yıl
@THe RoOKiE
En kısa zamanda şifa bulursun umarım,işlemci haberinde counter a nereden gelinebildiğini halen anlamadım hele de iş istasyonları için kullanılan bir işlemci...
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Öte yandan gerçekten muhteşem bir işlemci olmuş,arama motorları ve facebook gibi sitelerin gerçekten işine yarayacak bir çözüm
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sertacaygun 9 yıl
Acayip ötesi başlık, acayip ötesi yorumlar... Server işlemcisi olduğunu bilmeyen birçok kişi var. Enteresan...
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ibonline 9 yıl
phenom black edition II X4 3.4 ghz neyime yetmiyor amman...
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DH Misafiri 9 yıl
milyondabir"fiyat çok abartı ya tutarsa demiş" ve kurumsal denen olaydan haberi bile olmadığını ayan beyan ortaya koymuş.
kendisi bu işlemcilerle "kantır sıtrayk" oynanıyor sandığı için yorumu da 1 bitlik olmuş.
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artenis 9 yıl

DH Misafiri

milyondabir"fiyat çok abartı ya tutarsa demiş" ve kurumsal denen olaydan haberi bile olmadığını ayan beyan ortaya koymuş.

kendisi bu işlemcilerle "kantır sıtrayk" oynanıyor sandığı için yorumu da 1 bitlik olmuş.


CS bir espiri olarak soylenmiş orada ;)
Espiri , igneleme durumunun biraz daha oturması lazım DH de, hangı konuya bakarsanız bakın benzer yorum-karsı yorumu gorebılırsınız, arada bıraz saka iyi gider, gerginlige ne gerek var ;)
Bkz: DH forum
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Batuist 9 yıl
bu işlemcieri havada kapacak ve kedinin ciğere baktığı gibi bakan dev firmalar var.. IBM google facebook yahoo gibi sunucu çiftlikleri olan firmalar bunlardan yüzlercesini satın alıyorlar belkide binlercesini... fazla abartmış gibi olmiyimda vardır muhtemelen.. google'ın sadece ve sadece ismi milyarlarca dolar ediyor gerisini düşünün artık...
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tec 9 yıl
opteronların 12 çekirdeklisi daha kesin konuşamamakla birlikte 8 çekirdekli xeon olun eline su dökebileceğini sanmıyorum hız konusunda. masa üstü amd işlemcilerin intel işlemcilerle hız karşılaştırması oranı yapıldığında. o yüzden 105 w olması bişey ifade etmiyor. ama 8 çekirdekte hala 130w değeri çok iyi intel adına. 4 çekirdekte 130w 6 çekirdekte şimdide 8 çekirdek 130w tdp değeri. gerçekten çok iyi iş başarmışlar. pc lerimizede gelmesini umuyor ve bekliyoruz. tabi fiyatları daha alınabilir seviyede olur inşallah :D
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nixniz 9 yıl
Güzelmiş fiyatta ucuz
GOOGLe a hayırlı olsun güncellesin bakalım serverları :)
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erolsipar 9 yıl
Xeon adı üstünde iş istasyonları veya fabrikalar için üretilmiştir yüksek performans ve aynı zamanda kalite ve dayanıklık konusunda başarılı olmalıdır. bir şirket için pahalı değildir. Supercomputer lere bakın daha çok pahalı durumdadır.Bunlar ev kullanıcılar için değil en fazla 999 dolar olur ev kullanıcılar için ondan fazlası şirket ve ticari amaç içindir.
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dellino 9 yıl
Magny Cours 6100 serisi 12 çekirdekli Opteronların en hızlısı olan 6176 SE 2.3Ghz ve TDP si 105Watt.
Intelin bu konuda biraz daha çalışması gerekiyor. Fiyat farklılıklarına zaten diyecek hiç birşey yok.
Core i7 980X in fiyatlandırma politikası aynen devam ediyor.
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