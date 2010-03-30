Intel Xeon 7500: 8 çekirdek ve 3 kat daha yüksek performans

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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisiyle masaüstü platformundaki performans liderliğini pekiştiren Intel, sunucu tarafındaki güçlü pozisyonunu ise 8 çekirdekli yeni işlemcilerle geliştirmeye hazırlanıyor. Intel yaptığı yeni bir açıklamayla 8 çekirdekli Xeon 7500 işlemcilerine yönelik detayları açıkladı. Masaüstü sistemler için hazırlanan Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinde olduğu gibi Nehalem mimarisini temel alan yeni işlemci ailesi, Intel tarafından Xeon ürün grubunda şimdiye kadar yapılan en büyük performans sıçraması olarak tanımlanıyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde eş zamanlı olarak 16 iş parçacığını üstlenebilen 8 çekirdekli Xeon 7500 işlemcileri, Intel'in açıklamalarına bakılırsa tek çekirdekli eski nesil Xeon işlemcilerin 20 tanesini karşılayabiliyorlar.

Sistem tasarımlarına bağlı olarak 256 işlemcinin aynı anda kullanıldığı ileri düzey çözümlere olanak tanıyabilen Xeon 7500 ailesiyle birlikte aynı sistemlerde 1TB'a kadar bellek kullanılabilecek. Artan çekirdek sayısına ve geliştirilen performans değerlerine karşın mevcut işlemcilerle aynı TDP değerine sahip olan ve 130 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelen 8 çekirdekli Xeon 7500 işlemcileri, enerji verimli yapıları sayesinde hem güç tüketiminden hem de soğutma maliyetlerinden tasarruf sağlayabiliyor. Detaylı özelliklerine daha sonraki haberlerimizde değineceğimiz 8 çekirdekli Xeon 7500 ailesinin pazara sunulacak ilk modellerinden X7542'nin 1980 dolar, X7560 modelinin ise 3692 dolar seviyesindeki adetli (1000) alım fiyatlarıyla müşterilere sunulacağı açıklandı.