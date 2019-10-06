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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir

    Teknoloji üreticisi Intel, felçli hastaların tekrar hareket yetenği kazanmalarına yardımcı olacak bir yapay zeka geliştiriyor. Eğer sonuç istenildiği gibi olursa felçli hastalar yürüyebilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir

    Tıp endüstrisinde yapay zeka algoritmaları ve makine öğrenmesi sayesinde, doktorların tespit edemediği birçok hastalığa tanı koyulduğunu biliyoruz. Intel bu gelişmeyi bir adım ileri taşıyarak felçli hastalara umut olacak bir proje üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor"

    Omuriliğe beyin sinyalleri gönderilecek

    Intel, ABD'de yer alan Brown Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte çalışarak, omuriliğe bağlı yaralanmalar nedeniyle felçli olan hastalara hareket ve mesane kontrolü vermeyi amaçlayan bir proje hazırladılar. Bu projenin amacı ise kopmuş sinir liflerine, beyinden sinyaller göndererek felçli hastaların yürüyebilmesini sağlamak olarak açıklanıyor.

    Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir
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    Proje ile başarılması istenen şey beyindeki elektriksel uyarıların, kopmuş sinirlerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlamak ve yapay zekanın da desteğiyle hareket komutlarını iletmek diyebiliriz. Brown Üniversitesi' mühendislik bölümünden David Borton'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Bir omurilik yaralanması sonucu oluşan yıkıcı ve kayıp fonksiyonun rehabilitasyonu ve restorasyonunu desteklemek konusunda çok az şey biliniyor.  Intel'in yapay zeka donanım ve yazılım çözümleri ile yaralanan omurilik çevresindeki tedavilere yönelik araştırmalar hız kazanacak."



    https://newsroom.intel.com/news/hopes-helping-paralyzed-patients-regain-movement-intel-brown-university-deploy-ai/#gs.7db1yc Yorum Yaz
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    walow 3 gün
    alay mı ediyorsunuz? çekiliş falan yok 15 dk dır çekiliş arıyorum yani bu kadar da düşmeyin madem çekiliş var linkini de verin sırf reklam aldınız diye kalitesizlesmenin anlamı yok. siliyorum iğrenç programınızı bir daha da yüklemem. çekilişte sizin olsun vereceğiniz şey de ki zaten öyle de olacak.
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    DH Misafiri 4 gün
    Nöroloji ve Nöroşirürji Profesorü bu kadar kesin konuşmaz , o nasıl başlık öyle
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    incicibin 4 gün
    Bunu yapabiliyorlarsa bir insanı da uzaktan kontrol ederek istediklerini yaptırabilirler
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    Fashionality 4 gün incicibin
    felcli adama ne yaptiracaklar
    birakin su komplo teorilerini, zaten istediklerine istediklerini yaptiriyorlar sosyal medya araciligiyla
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