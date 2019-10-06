Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir

Tıp endüstrisinde yapay zeka algoritmaları ve makine öğrenmesi sayesinde, doktorların tespit edemediği birçok hastalığa tanı koyulduğunu biliyoruz. Intel bu gelişmeyi bir adım ileri taşıyarak felçli hastalara umut olacak bir proje üzerinde çalışıyor.

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Omuriliğe beyin sinyalleri gönderilecek

Intel, ABD'de yer alan Brown Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte çalışarak, omuriliğe bağlı yaralanmalar nedeniyle felçli olan hastalara hareket ve mesane kontrolü vermeyi amaçlayan bir proje hazırladılar. Bu projenin amacı ise kopmuş sinir liflerine, beyinden sinyaller göndererek felçli hastaların yürüyebilmesini sağlamak olarak açıklanıyor.

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Proje ile başarılması istenen şey beyindeki elektriksel uyarıların, kopmuş sinirlerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlamak ve yapay zekanın da desteğiyle hareket komutlarını iletmek diyebiliriz. Brown Üniversitesi' mühendislik bölümünden David Borton'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Bir omurilik yaralanması sonucu oluşan yıkıcı ve kayıp fonksiyonun rehabilitasyonu ve restorasyonunu desteklemek konusunda çok az şey biliniyor. Intel'in yapay zeka donanım ve yazılım çözümleri ile yaralanan omurilik çevresindeki tedavilere yönelik araştırmalar hız kazanacak."

https://newsroom.intel.com/news/hopes-helping-paralyzed-patients-regain-movement-intel-brown-university-deploy-ai/#gs.7db1yc