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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor

    Sosyal medya devlerinden Instagram, çevrimiçi taciz ve zorbalığı azaltacak olan "Restrict" özelliğini kullanıma sunacak. Bu özellikle istenmeyen kişilerin yorumları kısıtlanarak gösterilmeyecek.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor
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    Çevrimiçi taciz, sosyal medya platformlarını kullanan kişilerin mücadele etmeye çalıştığı en önemli sorunlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Bu alanda çalışmalar yapan Instagram, "Restrict" yani kısıtlama adını verdiği bir özellikle bu durumu azaltabilir.

    Ayrıca Bkz. "Apple, hareket yakalama teknolojisi geliştiren IKinema şirketini satın aldı"

    Artık kullanıcıları engellemeye gerek kalmayacak

    Eğer Instagram haberleriyle yakından ilgiliyseniz, şirketin bir süredir kısıtlama özelliğini test ettiğini duymuş olabilirsiniz. İyi haber şu ki artıl "Restrict" özelliği kullanıcılara sunulmaya hazır. Bu özelliği kullanarak Instagram gönderilerinize taciz, küfür veya zorbalık içeren yorumlar yapan kullanıcıları kısıtlayabilecek ve yorumlarının görünmemesini sağlayabileceksiniz.

    Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor
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    İlk olarak aklınıza, biz bunu o kullanıcıyı engelleyerek kökünden çözebiliyoruz diye bir düşünce gelebilir. Ancak Instagram'ın bu özelliği sayesinde kötü veya hoşunuza gitmeyen yorumlarda bulunan kullanıcıları engellemenize gerek kalmayacak ve kullanıcı sayınızın düşme durumu da ortadan kalkmış olacak. Yeni özelliğin önümüzdeki güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulmaya başlayacağını da belirtelim.



    https://instagram-press.com/blog/2019/10/02/empowering-our-community-to-stand-up-to-bullying/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold 4 gün
    Şu sosyal medyaya acilen beğeni kaldırma gelmeli.
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    mehmehcik_71 4 gün
    Hani beğeni gizleme de geliyordu. Adamlar ara ara böyle haberlerle sağlam reklam yaptırıyor.
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    drjacob 5 gün
    instagram ilk çıktığında içinde olması gerektiği özellikleri zahmet edip yeni sunuyor
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    alemburda34 5 gün
    Adamın yorumunu engellersem hala beni takip eder mi :D
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    olağan_şüpheli 5 gün alemburda34
    Sürekli sayfa reklamı yapan mesajlar veya hakaret eden tipler var.
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