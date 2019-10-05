Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor

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Çevrimiçi taciz, sosyal medya platformlarını kullanan kişilerin mücadele etmeye çalıştığı en önemli sorunlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Bu alanda çalışmalar yapan Instagram, "Restrict" yani kısıtlama adını verdiği bir özellikle bu durumu azaltabilir.

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Artık kullanıcıları engellemeye gerek kalmayacak

Eğer Instagram haberleriyle yakından ilgiliyseniz, şirketin bir süredir kısıtlama özelliğini test ettiğini duymuş olabilirsiniz. İyi haber şu ki artıl "Restrict" özelliği kullanıcılara sunulmaya hazır. Bu özelliği kullanarak Instagram gönderilerinize taciz, küfür veya zorbalık içeren yorumlar yapan kullanıcıları kısıtlayabilecek ve yorumlarının görünmemesini sağlayabileceksiniz.

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İlk olarak aklınıza, biz bunu o kullanıcıyı engelleyerek kökünden çözebiliyoruz diye bir düşünce gelebilir. Ancak Instagram'ın bu özelliği sayesinde kötü veya hoşunuza gitmeyen yorumlarda bulunan kullanıcıları engellemenize gerek kalmayacak ve kullanıcı sayınızın düşme durumu da ortadan kalkmış olacak. Yeni özelliğin önümüzdeki güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulmaya başlayacağını da belirtelim.

https://instagram-press.com/blog/2019/10/02/empowering-our-community-to-stand-up-to-bullying/