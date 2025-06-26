Snapdragon 8 Elite 2 rekora koşuyor: 5.0 GHz hızları aşacak

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 hakkında detaylar netleşiyor. Son olarak Eylül ayı tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılması beklenen işlemcinin, saat hızları ortaya çıktı. 5.0GHz hızlarda Bu seviye, hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek testlerinde rekor kırabilir.

Snapdragon 8 Elite 2'nin testleri ortaya çıktı

Bilmeyenler için Snapdragon 8 Elite 2'nin, TSMC'nin gelişmiş 3nm N3P üretim sürecini temel alacağı zaten daha önce ortaya çıkmıştı. Bu üretim süreci sayesinde, daha yüksek saat hızları ve enerji verimliliği arasında denge sağlanabiliyor. Şimdi ise sızdırılan yeni bilgilere göre Qualcomm’un performans çekirdekleri için hedefi, 5.00GHz frekans eşiğine ulaşmak. Ancak bu değerlerin henüz sabitlenmediğini, test sürecine göre değişebileceğini belirtelim.

Söz konusu hızların şaşırtıcı olmadığını hatırlatalım. Keza daha önce Snapdragon 8 Elite'in "Leading Edition" versiyonunda 4.47GHz’e kadar çıkıldığı görülmüştü. Elite Gen 2 ise bu seviyeyi aşarak, Snapdragon tarihinde bir ilki gerçekleştirebilir. Üstelik bu artışın yalnızca ham güçle sınırlı kalmayıp, AnTuTu gibi sentetik testlerde de hissedilir bir fark yaratacağı belirtiliyor.

Ayrıca aynı kaynak, yeni yonganın önceki modele göre %40,7 daha yüksek skor aldığını ve 3.8 milyon puana ulaştığını ileri sürüyor. Karşılaştırmak adına, şu an için AnTuTu'daki en yüksek puan, 2.951.251 puanla Snapdragon 8 Elite Leading Edition sürümüne ait.

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Snapdragon 8 Elite 2'nin ilk olarak Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro modellerinde kullanılması bekleniyor. Bunun yanı sıra OnePlus 15, iQOO 15 serisi, Honor Magic 8, Realme GT 8 Pro, Nubia Red Magic 11 ve Redmi K90 serisi de bu çipsetten güç alacak modeller arasında yer alabilir. Ancak Xiaomi 16 Ultra’da Snapdragon yerine şirketin kendi geliştirdiği Xring işlemciyi tercih etme ihtimali hâlâ masada.

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Snapdragon 8 Elite 2 rekora koşuyor: 5.0 GHz hızları aşacak

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