AMD CEO’su: Büyük Navi bu yıl geliyor

Tam Boyutta Gör

İşlemci tarafında yakaladığı olumlu ivmeyi arttırarak sürdürmeyi başaran AMD her ne kadar RDNA mimarisiyle yeniden atağa kalksa da üst segmentte halen Nvidia’nın karşısına çıkabilmiş değil. Firmadan üst segment çözüm beklentisi içerisinde olan kullanıcıların isteği karşılık bulabilir.

Büyük Navi geliyor

Bir röportaja katılan AMD’nin CEO koltuğundaki isim konu Navi’den açıldığında müjdeyi verdi. Büyük Navi olarak adlandırdığı GPU’nun bu yıl içerisinde geleceğini paylaşan Lisa SU’nun ifadelerine bakacak olursak deneyimli yöneticinin Twitter ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında dile getirilenlerden haberdar olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi"

Diğer taraftan Zen 3’e de değinilen konuşmaya göre Zen 3’te işler yolunda gidiyor. Lisa SU bu konuda pek fazla bilgi vermezken bulunduğumuz yılın sonlarına işaret etmekten de kaçınmamış. Öyle görünüyor ki bu yıl da AMD adına oldukça hareketli geçecek. Bu sefer GPU tarafında da kullanıcıları sevindirecek haberler duymamız olası.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_lisa_su_reconfirms_that_we_will_see_big_navi_in_2020/1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.