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    AMD CEO’su: Büyük Navi bu yıl geliyor

    Bir röportaj’da sorulan soruları yanıtlayan AMD’nin CEO’su, verdiği cevapla oyuncuların heyecanını bir kez daha tazelemeyi başardı.
    3 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD CEO’su: Büyük Navi bu yıl geliyor
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    İşlemci tarafında yakaladığı olumlu ivmeyi arttırarak sürdürmeyi başaran AMD her ne kadar RDNA mimarisiyle yeniden atağa kalksa da üst segmentte halen Nvidia’nın karşısına çıkabilmiş değil. Firmadan üst segment çözüm beklentisi içerisinde olan kullanıcıların isteği karşılık bulabilir.

    Büyük Navi geliyor

    Bir röportaja katılan AMD’nin CEO koltuğundaki isim konu Navi’den açıldığında müjdeyi verdi. Büyük Navi olarak adlandırdığı GPU’nun bu yıl içerisinde geleceğini paylaşan Lisa SU’nun ifadelerine bakacak olursak deneyimli yöneticinin Twitter ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında dile getirilenlerden haberdar olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi"

    Diğer taraftan Zen 3’e de değinilen konuşmaya göre Zen 3’te işler yolunda gidiyor. Lisa SU bu konuda pek fazla bilgi vermezken bulunduğumuz yılın sonlarına işaret etmekten de kaçınmamış. Öyle görünüyor ki bu yıl da AMD adına oldukça hareketli geçecek. Bu sefer GPU tarafında da kullanıcıları sevindirecek haberler duymamız olası.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_lisa_su_reconfirms_that_we_will_see_big_navi_in_2020/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mutlak.Sıfır 3 gün en beğenilen
    Günde dört saat uyku
    Dört bir yanı hain dolu
    Yorgun, bitktin ama pes etmeyen bir beden
    Yoruldun biliyoruz ama bu dava sensiz olmaz reis

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Günde dört saat uyku Dört bir yanı hain dolu Yorgun, bitktin ama pes etmeyen bir beden Yoruldun biliyoruz ama bu dava sensiz olmaz reis ...
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    wolferto 3 gün
    1050 ti alıp rx580 almadına pişman olup 2080 ni öven nvidiacılar gelmeden
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    ` quaD. 3 gün
    Once buyuk driver gelsin
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    DH Misafiri 2 gün
    Dedi Cahilin biri
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    DH Misafiri 2 gün
    ne yapacaklar 3 dolara mal ettikleri ürünü 2 dolara mı satacaklar
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    scutaro 3 gün
    Bu yıl geliyor orasını anladık da, ne zaman.

    Once buyuk driver gelsin


    Bu yorumu sevdim.
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    Alex5 3 gün
    Hep zengine çalışın tabi 5500 çıkacakmış dedik amd bizi düşünür dedik büyük hayal kırıklığı oldu.
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    Mutlak.Sıfır 3 gün en beğenilen
    Günde dört saat uyku
    Dört bir yanı hain dolu
    Yorgun, bitktin ama pes etmeyen bir beden
    Yoruldun biliyoruz ama bu dava sensiz olmaz reis

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Koşulsuz_Uyarıcı 3 gün
    DXR yoksa ne kadar büyük navi olursa olsun fark etmez "çöp". Bu devirde günümüz teknolojilerini barındırmayan high end kart alınmaz.
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    wolferto 3 gün
    1050 ti alıp rx580 almadına pişman olup 2080 ni öven nvidiacılar gelmeden
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Spider_hip 3 gün wolferto
    1050ti mi? 1060 olmasın. 1050 zaten güçsüz. 1060 alanlarında pişman olması normal rx480'in bile altında sınıflandırılmaya başladı. Nereden nereye.
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    berk768 3 gün
    Nvdia varken Amd alınmaz.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Osiris34 3 gün berk768
    the bomb has been planted
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    classf2re 3 gün berk768
    Troll
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    gcb1903 3 gün berk768
    Neden alınmaz? Mesela benim ekran kartı için 800 900 lira bütçem var. Bu rakama ya 1050 alacağım ya 570. 1050 570'den iyi midir?
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    Godolphin 3 gün
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    ` quaD. 3 gün
    Once buyuk driver gelsin
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    TheNewAtilla 3 gün ` quaD.
    Aralıkta driverla ray tracing gelecekti hani. Ben mi yanlış hatırlıyorum
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    2746 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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