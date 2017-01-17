Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel’den alışveriş anlayışına farklı bir boyut kazandıracak adım

Intel, alışveriş deneyimine yeni bir boyut kazandıracak yeni bir çalışma başlatıyor. Mağazalara yönelik bu proje, mağazaların teknoloji entegrasyonunu birkaç basamak yukarı taşıyor.
2 yıl
2,2b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel’den alışveriş anlayışına farklı bir boyut kazandıracak adım

Son dönemde teknolojinin farklı alanlarına yönelik çözümler geliştirmek için çabalayan Intel, yeni bir platformu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Esnek Perkanede Satış Platformu olarak ifade edilen proje kapsamında mağazalar, çalışanların takibiyle yürütülen stok takibi işini biz dizi sensöre ve yazılıma bırakabilecek.

Sensörler, özel bir yazılım kiti ve sistemle bağlantılı olarak mağazaya özel uyarlanabilir araçlardan oluşan yeni yapı, mağazalarda stok takibini kolaylaştırmanın yanı sıra alışveriş alışkanlıklarına yönelik bir dizi geri bildirimi de olanaklı kılıyor. Sistemin müşterilerin alışveriş alışkanlıklarına dönük geri bildirimler sunma, kuruluş öncesinde sanal gerçeklik ile mağaza tasarımını kurgulama gibi özellikler de sunabileceği söylenmiş durumda. 

Intel bu odakta gelecek 5 yılda 100 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı vadederken, bu alanda çözümler üretecek firmaları da destekleme sözü veriyor. Bu sayede mağazalarda tek bir sistem kurularak, teknolojik alt yapı ortak bir noktadan ve tümüyle birbirine bağlantılı şekilde sağlanabilmiş olacak.

Elbette ki şimdilik sistem henüz yolun çok başında ancak çıkış fikri son derece güzel ve çeşitlendirilebilir gibi duruyor. Gelecek 5 yıl için hedeflenen gelişme süresi de zaten yeni yapılar üretmek adına gayet makul görünüyor ancak burada asıl olması gereken Intel’in bu yeni çözümü için geliştirilecek üçüncü taraf aparatlar olacaktır. Bu noktada bir ekosistemin oluşması ya da oluşamaması durumu, bu işin de geleceğini belirlemede etkin rol oynayacak.


https://newsroom.intel.com/editorials/technology-will-transform-the-shopping-experience/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alex59 2 yıl
Erken kalkan yol alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Vodafone Türkiye’de beklenmedik değişiklik 2 yıl Foxconn üretim tesislerini ABD'ye taşımak konusunda kararsız 2 yıl IGZO ekran ve Snapdragon 835'li Nokia P1 amiral gemisi mi geliyor? 2 yıl HTC One A9 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor 2 yıl TP-Link’ten kablo çekmeden kablolu internet keyfi sağlayan adaptör 2 yıl Baidu Microsoft'un yapay zeka uzmanını transfer etti 2 yıl NASA’dan dünya ekonomisinden bile büyük 10 kentilyonluk dev proje 2 yıl Bakteriler farklı türler ile iletişime geçmek için elektriği kullanıyor 2 yıl Microsoft'tan tablete dönüşebilen akıllı telefon 2 yıl Nokia 6 modeli 1 milyon ön kayıta ulaştı 2 yıl Trump etkisi çığ gibi büyüyor: General Motors'tan 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl LG’den evlere yenilikçi çözümler: Twin Wash teknolojisi ve dahası… 2 yıl Airbus'ın uçan arabası bu yıl içinde test uçuşlarına başlayacak 2 yıl Yerli arama motoru "Geliyoo" aslında sandığınız kadar "yerli" değil! [Güncellendi] 2 yıl Samsung Galaxy S8, 8 MP otofokus özellikli ön kamerayla gelebilir 2 yıl AnTuTu en iyi Android ve iOS akıllı cihazları açıkladı 2 yıl Apple, yeni yılın ilk zammını 7 gün içinde yapacak 2 yıl 32GB RAM'li ve Kaby Lake işlemcili MacBook'lar yolda 2 yıl Kanada’dan da drone ile teslimat hamlesi geldi 2 yıl Alev geciktirici piller batarya yanmalarını önleyebilecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel’den alışveriş anlayışına farklı bir boyut kazandıracak adım Sonraki Samsung Galaxy S8’in fiyatı 850$ olabilir 2 yıl İlk defa bir elektrikli araç Dakar Rallisini tamamlamayı başardı 2 yıl Lenovo’nun MWC’de yeni Moto cihazlar tanıtacağı iddia ediliyor 2 yıl Nokia 6'nın performans testi sonuçları pek iç açıcı değil 2 yıl Araştırmacılar hastalıkların erken teşhisi için yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi 2 yıl Electric GT için özel hazırlanan Model S, 0'dan 100'e 2.1 sn.'de çıkıyor 2 yıl James Cameron'dan bilim-kurgu filmleri ile ilgili belgesel 2 yıl Tesla'nın ikinci adamından elektrikli araçlar dünyasında fark yaratacak hamle 2 yıl Samsung Galaxy A3 2017 ön incelemesi "Yeni yıla yeni Galaxy A3" 2 yıl Android’in babası iddialı modellerle pazara geri dönüyor 2 yıl Ses dalgaları yayarak yangını söndürebilen cihaz geliştirildi 2 yıl Yeni MacBook Pro’lar batarya güven testlerini nihayet geçti 2 yıl Tesla, “Gelişmiş Otomatik Pilot” için düğmeye bastı 2 yıl Doların yükselmesi iPhone fiyatlarını uçuracak 2 yıl Samsung'a yakın bir kaynak Galaxy Note 7′nin patlama sebebini açıkladı 2 yıl Faraday Future FF 91'in fiyatı 300.000 dolardan düşük olacak 2 yıl BTK’dan öğrenciler için para ödüllü internet yarışması 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi ön siparişe açıldı: Türkiye'de ne kadar? 2 yıl Apple ve Samsung arasındaki patent davasında karar belli oldu 2 yıl Facebook yalan haber dedektörünü Almanya'da kullanmaya başlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim