Intel’den alışveriş anlayışına farklı bir boyut kazandıracak adım

Son dönemde teknolojinin farklı alanlarına yönelik çözümler geliştirmek için çabalayan Intel, yeni bir platformu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Esnek Perkanede Satış Platformu olarak ifade edilen proje kapsamında mağazalar, çalışanların takibiyle yürütülen stok takibi işini biz dizi sensöre ve yazılıma bırakabilecek.

Sensörler, özel bir yazılım kiti ve sistemle bağlantılı olarak mağazaya özel uyarlanabilir araçlardan oluşan yeni yapı, mağazalarda stok takibini kolaylaştırmanın yanı sıra alışveriş alışkanlıklarına yönelik bir dizi geri bildirimi de olanaklı kılıyor. Sistemin müşterilerin alışveriş alışkanlıklarına dönük geri bildirimler sunma, kuruluş öncesinde sanal gerçeklik ile mağaza tasarımını kurgulama gibi özellikler de sunabileceği söylenmiş durumda.

Intel bu odakta gelecek 5 yılda 100 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı vadederken, bu alanda çözümler üretecek firmaları da destekleme sözü veriyor. Bu sayede mağazalarda tek bir sistem kurularak, teknolojik alt yapı ortak bir noktadan ve tümüyle birbirine bağlantılı şekilde sağlanabilmiş olacak.

Elbette ki şimdilik sistem henüz yolun çok başında ancak çıkış fikri son derece güzel ve çeşitlendirilebilir gibi duruyor. Gelecek 5 yıl için hedeflenen gelişme süresi de zaten yeni yapılar üretmek adına gayet makul görünüyor ancak burada asıl olması gereken Intel’in bu yeni çözümü için geliştirilecek üçüncü taraf aparatlar olacaktır. Bu noktada bir ekosistemin oluşması ya da oluşamaması durumu, bu işin de geleceğini belirlemede etkin rol oynayacak.

https://newsroom.intel.com/editorials/technology-will-transform-the-shopping-experience/