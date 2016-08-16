Intel’den ayrılan Ayşegül İldeniz bir başka dünya devinde işe başladı

Ülkemizin en başarılı kadın yöneticilerinden Ayşegül İldeniz, yayınladığı açıklama ile Intel’deki Yeni Teknolojiler ve Stratejiler Bölümü Başkan Yardımcısı pozisyonundan ayrıldığını duyurdu. Yaklaşık 18 yıldır Intel’de farklı pozisyonlarda çalışan İldeniz nesnelerin interneti (IoT) alanında faaliyet gösteren, 2002 yılında kurulan Silver Spring Networks şirketine genel müdür (COO - Chief Operating Officer) olarak atandı.

Küresel Satış, Pazarlama ve Ürün Yönetimi’nden sorumlu şekilde çalışmalarını yürütecek Ayşegül İldeniz, yeni şirketinde CEO’dan sonra gelen ikinci yetkili isim olacak. Amerika’da 25 milyon kullanıcıyla pazarın yarısını elinde bulunduran ve günümüz piyasa değeri yaklaşık 700 milyon dolar olan Silver Spring Networks, özellikle akıllı şehir alanındaki üstün çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Teknolojinin insan hayatındaki birçok nesneye dahil olmasıyla meydana gelen dijital ekonominin dönüşümüne katkıda bulunmak istediğini belirten başarılı yönetici, bu yüzden Silver Spring Networks'te çalışma fikrine sıcak baktığını dile getirdi. Paris, Singapur, Şikago ve Kopenhag gibi dünyanın önde gelen bölgelerinde akıllı şehirler kuran firma ise İldeniz’in ekibe katılmasıyla daha geniş coğrafyalara yayılarak hızlı bir büyüme grafiği sergilemek istediğini açıkladı.