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Intel’den ayrılan Ayşegül İldeniz bir başka dünya devinde işe başladı

Teknoloji dünyasının en başarılı ve önemli kadın yöneticilerinden Ayşegül İldeniz, uzun süredir Intel’de devam eden görevinden ayrılarak Silver Spring Networks’te genel müdür olarak iş başı yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,6b
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Intel’den ayrılan Ayşegül İldeniz bir başka dünya devinde işe başladı
 
Ülkemizin en başarılı kadın yöneticilerinden Ayşegül İldeniz, yayınladığı açıklama ile Intel’deki Yeni Teknolojiler ve Stratejiler Bölümü Başkan Yardımcısı pozisyonundan ayrıldığını duyurdu. Yaklaşık 18 yıldır Intel’de farklı pozisyonlarda çalışan İldeniz nesnelerin interneti (IoT) alanında faaliyet gösteren, 2002 yılında kurulan Silver Spring Networks şirketine genel müdür (COO - Chief Operating Officer) olarak atandı.
Küresel Satış, Pazarlama ve Ürün Yönetimi’nden sorumlu şekilde çalışmalarını yürütecek Ayşegül İldeniz, yeni şirketinde CEO’dan sonra gelen ikinci yetkili isim olacak. Amerika’da 25 milyon kullanıcıyla pazarın yarısını elinde bulunduran ve günümüz piyasa değeri yaklaşık 700 milyon dolar olan Silver Spring Networks, özellikle akıllı şehir alanındaki üstün çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.
Teknolojinin insan hayatındaki birçok nesneye dahil olmasıyla meydana gelen dijital ekonominin dönüşümüne katkıda bulunmak istediğini belirten başarılı yönetici, bu yüzden Silver Spring Networks'te çalışma fikrine sıcak baktığını dile getirdi. Paris, Singapur, Şikago ve Kopenhag gibi dünyanın önde gelen bölgelerinde akıllı şehirler kuran firma ise İldeniz’in ekibe katılmasıyla daha geniş coğrafyalara yayılarak hızlı bir büyüme grafiği sergilemek istediğini açıkladı.

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Virinom 3 yıl en beğenilen
Başarı dilemekten başka ne yapılabilir ki hayırlısı olsun.
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Das Boot 3 yıl
Ne yapalim bayrak mi asalim? Her uluslararasi faliyet gosteren sirkette calisan Turklerin haberini yapacaksaniz işimiz var.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Mode03 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
İngiltere avro bölgesinden çıktı hacı !
konu ile kel alaka ama bu gerçek hepimizi daha fazla ilgilendiriyor :)

hocam gb hicbir zaman euro bolgesinde degildi ki ab uyesiydi sadece eurozone la alakalari yoktu ben mi yanlis biliyorum ?
playstyleİngiltere avro bölgesinden çıktı hacı !konu ile kel alaka ama bu gerçek hepimizi daha fazla ilgilendiriyor :)hoc...
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N. Chomsky 3 yıl

Harbiden bizenesi bundan, kendinizi küçük görmeyin bu kadar.
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umut_baris 3 yıl
Bende tasarımcı sanmıştım. Banane pazarlamacıdan.
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ufuk172 3 yıl
Helal olsun anlama!
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BekirTemel 3 yıl
Başarılar.
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun ne diyelim başarılar...
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Batuist 3 yıl
"Silver Spring Networks şirketine genel müdür" olarak atanmış.. Şimdi bir Türk genel müdür olarak atanmışsa bu yabancı şirkete olacaklara kısaca değinelim. Şirkette 2 hatta 3 kişinin yaptığı işi bir kişiye yaptırılacak. Dolayısıyla işçi çıkarımı olması çok muhtemel. iki kişi yanyana gelip konuşursa kaytarıyor olacak ve siciline eksi puan işlenerek herhangi bir olumsuz durumda bu ona karşı kullanılacak. ücretler asgari ücret düzeyine çekilecek. yüksek ücret alan varsa çıkarılacak yerine asgari ücretle işçi çalıştırılacak. Mümkünse kadrolu işçi yerine bedavadan azıcık pahalıya stajer çalıştırılacak. varsa sabah öğle akşam yemeği vs. kaldırılıp yerine tek öğüne bile yetmeyen yemek ücreti gelir. servis kaldırılır tek vesaite anca yetecek yol parası verilir. çalışma saatleri artırılacak ve yüksek mesai ücretlerine son verilecek, işe daha erken gelip daha geç çıkılacak.. tabi bunlar bir Türkün yönetime gelmesiyle olası görünenler.. şimdi size gerçek bir anektod sunayım. Zamanında bir firma Türkiyede ilk defa mağaza açıyor. bu firma bir alman firması olduğu ve ilk mağazası olduğu için yönetimde hemen hemen her hiyerarşik basamakta almanlar çalışıyor. hatta en alt seviyede işçi statüsünde de alman çalışan var. firma o dönem mark olan para birimiyle işçilerin ücretlerini ödüyor ve zamanın enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemde işçiler aldıkları parayı harcadıktan sonra bir sonraki aya para kaldıklarını söylüyorlar. Taki bir Türk yönetici buranın dümenini eline alıncaya kadar. Türk geliyor diyorki siz neden mark ile ödeme yapıyorsunuz. ben çok daha ucuza adam çalıştırırım diyor ve Türk lirasına geçiliyor. işçiler Türk lirasına geçiyor ve her ay artan para artık yetmemeye başlıyor. işçilere almanların tanıdığı tonla sosyal hak ellerinden alman yöneticilerin gözüne girmek için alınıyor ve daha az maliyetle ben bu işi yaparım diye elin gavuruna Türk işçi böyle sömürülür diyerek bir çok hak ellerinden Türk öneticiler tarafından alınıyor. Almanın verdiğini Türk gelip Türkün elinden alıyor. bizatihi tanık olunan gerçek bir hikayedir. o yüzden baştaki bir Türk yönetici gelirse olması muhtemel olayları çokta sallama hayal olarak görmeyin .. gerçeğini bizzat gördüğüm için yazıyorum..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rachsuchtig 3 yıl Batuist
Batuist
"Silver Spring Networks şirketine genel müdür" olarak atanmış.. Şimdi bir Türk genel müdür olarak atanmışsa bu yabancı şirkete olacaklara kısaca değinelim. Şirkette 2 hatta 3 kişinin yaptığı işi bir kişiye yaptırılacak. Dolayısıyla işçi çıkarımı olması çok muhtemel. iki kişi yanyana gelip konuşursa kaytarıyor olacak ve siciline eksi puan işlenerek herhangi bir olumsuz durumda bu ona karşı kullanılacak. ücretler asgari ücret düzeyine çekilecek. yüksek ücret alan varsa çıkarılacak yerine asgari ücretle işçi çalıştırılacak. Mümkünse kadrolu işçi yerine bedavadan azıcık pahalıya stajer çalıştırılacak. varsa sabah öğle akşam yemeği vs. kaldırılıp yerine tek öğüne bile yetmeyen yemek ücreti gelir. servis kaldırılır tek vesaite anca yetecek yol parası verilir. çalışma saatleri artırılacak ve yüksek mesai ücretlerine son verilecek, işe daha erken gelip daha geç çıkılacak.. tabi bunlar bir Türkün yönetime gelmesiyle olası görünenler.. şimdi size gerçek bir anektod sunayım. Zamanında bir firma Türkiyede ilk defa mağaza açıyor. bu firma bir alman firması olduğu ve ilk mağazası olduğu için yönetimde hemen hemen her hiyerarşik basamakta almanlar çalışıyor. hatta en alt seviyede işçi statüsünde de alman çalışan var. firma o dönem mark olan para birimiyle işçilerin ücretlerini ödüyor ve zamanın enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemde işçiler aldıkları parayı harcadıktan sonra bir sonraki aya para kaldıklarını söylüyorlar. Taki bir Türk yönetici buranın dümenini eline alıncaya kadar. Türk geliyor diyorki siz neden mark ile ödeme yapıyorsunuz. ben çok daha ucuza adam çalıştırırım diyor ve Türk lirasına geçiliyor. işçiler Türk lirasına geçiyor ve her ay artan para artık yetmemeye başlıyor. işçilere almanların tanıdığı tonla sosyal hak ellerinden alman yöneticilerin gözüne girmek için alınıyor ve daha az maliyetle ben bu işi yaparım diye elin gavuruna Türk işçi böyle sömürülür diyerek bir çok hak ellerinden Türk öneticiler tarafından alınıyor. Almanın verdiğini Türk gelip Türkün elinden alıyor. bizatihi tanık olunan gerçek bir hikayedir. o yüzden baştaki bir Türk yönetici gelirse olması muhtemel olayları çokta sallama hayal olarak görmeyin .. gerçeğini bizzat gördüğüm için yazıyorum..

Saçmalamışssın tek kelimeyle
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Barni Moloztaş 3 yıl
Hayırlısı olsun
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alex59 3 yıl
Kadın sıradan bir işte tezgahtar çaycı değil, dünyaca ünlü bir şirkete genel müdür olmuşken bunun haber yapılmasıda gurur duyulmasıda gayet normaldir.
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Das Boot 3 yıl
Ne yapalim bayrak mi asalim? Her uluslararasi faliyet gosteren sirkette calisan Turklerin haberini yapacaksaniz işimiz var.
1 Yanıt Yanıtla +16
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swat882 3 yıl Das Boot
Das Boot

Ne yapalim bayrak mi asalim? Her uluslararasi faliyet gosteren sirkette calisan Turklerin haberini yapacaksaniz işimiz var.

Bu nasıl bir mantık hocam?
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alemburda34 3 yıl
Ne kadar alıyor acaba $

Türk milletiyiz işte hep para hep para
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