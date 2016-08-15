Dikkat: Kickass’in popüler kopya sitesinde kredi kartı tuzağı

Torrentz de paylaştığı elveda mesajıyla esrarengiz bir şekilde yayın hayatına Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce kapısına kilit vurularak kapatılan Kickass Torrents ’in sahibi Artem Vaulin telif hakları ihlali ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ardından torrent dünyasının bir diğer büyük ismide paylaştığı elveda mesajıyla esrarengiz bir şekilde yayın hayatına son verme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından torrent’in hiçbir zaman engellenemeyeceğini düşünen bazı girişimciler, platformların kopya veri tabanlarını kullanarak benzer alan adlarıyla çeşitli web siteleri açtılar. Kickass’in kapatılmasıyla yayına başlayan ve kullanıcılar arasında hayli popüler hale gelen Kat.am de bunlardan birisi.

Kısa süre önce Hollywood’daki bazı yapımcıların ve stüdyoların baskılarıyla Amerikan hükümeti tarafından kapatılan Kat.am, birkaç günlük aranın ardından tekrar aktif hizmet vermeye başladı. İlginç bir şekilde dosya indirmek isteyen kullanıcılardan ücretsiz üyelik isteyen sitenin kredi kartı bilgilerini de talep etmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Dolandırıcılar durumu fırsata çevirmeye çalışıyor

Edinilen bilgilere göre ağustos ayın başında kapatılan Kat.am’in alan adı askıya alındı. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar ise aynı alan adını satın alarak sanki site yayına devam ediyormuş izlenimi yarattılar. Torrent üzerinden dosya indirileceği zaman ücretsiz üye olmanızı söyleyen site, ikinci adımda banka kart bilgilerinizi girmenizi istiyor.

Açıklamada torrent’deki dosyaların sadece belirli coğrafyalardan indirilebildiği, güvenlik ve konum kontrolü amacıyla banka bilgilerinin istendiği belirtiliyor. Her ne kadar deneyimli internet kullanıcılarının kanmadığı bu dolandırıcılık yöntemine inanarak kart bilgilerini paylaşan önemli sayıda kişinin olduğu ifade ediliyor. Kısacası artık kat.am güvenilirliğini kaybettiği için siteden hiçbir şekilde dosya indirmemeniz sizin açınızdan en doğru seçenek olacaktır.