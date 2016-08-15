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Dikkat: Kickass’in popüler kopya sitesinde kredi kartı tuzağı

Kısa süre önce kapatılarak sahibi tutuklanan Kickass Torrents’in ardından açılan popüler kopya (mirror) platform Kat.am’in dosya indirmek isteyen kişilerin banka kart bilgilerini çaldığı belirlendi.
2 yıl
13,9b
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14
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dikkat: Kickass’in popüler kopya sitesinde kredi kartı tuzağı
 
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce kapısına kilit vurularak kapatılan Kickass Torrents’in sahibi Artem Vaulin telif hakları ihlali ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ardından torrent dünyasının bir diğer büyük ismi Torrentz de paylaştığı elveda mesajıyla esrarengiz bir şekilde yayın hayatına son verme kararı aldı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından torrent’in hiçbir zaman engellenemeyeceğini düşünen bazı girişimciler, platformların kopya veri tabanlarını kullanarak benzer alan adlarıyla çeşitli web siteleri açtılar. Kickass’in kapatılmasıyla yayına başlayan ve kullanıcılar arasında hayli popüler hale gelen Kat.am de bunlardan birisi.
Kısa süre önce Hollywood’daki bazı yapımcıların ve stüdyoların baskılarıyla Amerikan hükümeti tarafından kapatılan Kat.am, birkaç günlük aranın ardından tekrar aktif hizmet vermeye başladı. İlginç bir şekilde dosya indirmek isteyen kullanıcılardan ücretsiz üyelik isteyen sitenin kredi kartı bilgilerini de talep etmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Dolandırıcılar durumu fırsata çevirmeye çalışıyor

Edinilen bilgilere göre ağustos ayın başında kapatılan Kat.am’in alan adı askıya alındı. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar ise aynı alan adını satın alarak sanki site yayına devam ediyormuş izlenimi yarattılar. Torrent üzerinden dosya indirileceği zaman ücretsiz üye olmanızı söyleyen site, ikinci adımda banka kart bilgilerinizi girmenizi istiyor. 
Açıklamada torrent’deki dosyaların sadece belirli coğrafyalardan indirilebildiği, güvenlik ve konum kontrolü amacıyla banka bilgilerinin istendiği belirtiliyor. Her ne kadar deneyimli internet kullanıcılarının kanmadığı bu dolandırıcılık yöntemine inanarak kart bilgilerini paylaşan önemli sayıda kişinin olduğu ifade ediliyor. Kısacası artık kat.am güvenilirliğini kaybettiği için siteden hiçbir şekilde dosya indirmemeniz sizin açınızdan en doğru seçenek olacaktır.

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Virinom 2 yıl en beğenilen pcrex
pcrex

kat.al/...

bilgi falan istemiyor, gönül rahatlığıyla torrente devam.

Aynen ilk günden beri kat.al/... varken neden insanlar kat.am/... ile uğraşıyor anlamadım. Uzantısı bizim millete cazip geldi herhalde.
pcrexkat.al/...bilgi falan istemiyor, gönül rahatlığıyla torrente devam.Aynen ilk günden beri
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1 Yanıt Yanıtla +26
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pcrex 2 yıl
kat.al/...
bilgi falan istemiyor, gönül rahatlığıyla torrente devam.
1 Yanıt Yanıtla +13
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TheMarjinaLs 2 yıl
Arkadaşlar , siteden birşey indirmek istediğimizde , kredi kartı bilgisi istiyor hala ?

Durum nedir yahu
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IC1101 2 yıl
YIFY kapandı yts.ag olarak döndü
KickAss kapandı kat.al olarak döndü
Arena-TR kapandı inşallah bir şekilde bunuda döndüreceğiz bekleyin :D
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placeboy 2 yıl
yts.ag/... eski yts nin çakması ama baya iş görüyor
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alito 2 yıl
Korsan içerik indirmek için kredi kartı bilgisi veren adam sığırdır zaten. Hiç acımam.
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Angel of the Lord 2 yıl
.al ya da .am reklamdan geçilmiyordu en son. Her tıklamada 2 pop-up çıkıyordu. Zamunda ile idare ediyorum. Film,dizi için kat daha iyi ama sanırım.
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WaylandIZMIR 2 yıl Angel of the Lord
Orijinalden alıntı: Angel of the Lord

.al ya da .am reklamdan geçilmiyordu en son. Her tıklamada 2 pop-up çıkıyordu. Zamunda ile idare ediyorum. Film,dizi için kat daha iyi ama sanırım.

Cevap yazmam baya geç oldu ama vereceğim bilgi işine yarar umarım. Veya başkasının işine yarasın.

Reklam engelleyicilerin engelleyemediği "tıkla 1-2 popup açılsın" reklamlarını tarayıcı ayarlarında "Java Script" ayarlarından çözebilirsiniz. alan adını girin ve javayı engelle yapın, bundan sonra o sitede tıkla açıl reklamlardan sonsuza kadar kurtulun
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Black_Tower 2 yıl
rarbg.to/ bana yetiyor, tavsiye ederim :)
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aycibin 2 yıl
Btjunkie iyiydi bikaç sene önce. Kat.al bilgi için tesekkurler
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gcb1903 2 yıl
Arena-Tr kapanıyor yemişim gerisini. Yify sonrası en büyük darbe oldu resmen Arena.
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alito 2 yıl gcb1903
gcb1903

Arena-Tr kapanıyor yemişim gerisini. Yify sonrası en büyük darbe oldu resmen Arena.

Yapma ya 5TB'lık kredim var orada. Atlarım biyerden valla
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pcrex 2 yıl
kat.al/...
bilgi falan istemiyor, gönül rahatlığıyla torrente devam.
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Virinom 2 yıl pcrex
pcrex

kat.al/...

bilgi falan istemiyor, gönül rahatlığıyla torrente devam.

Aynen ilk günden beri kat.al/... varken neden insanlar kat.am/... ile uğraşıyor anlamadım. Uzantısı bizim millete cazip geldi herhalde.
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