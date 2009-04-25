Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Core 2 Duo P9700

Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel bir yandan Calpella kod adını taşıyan Nehalem tabanlı yeni nesil mobil platformunun hazırlık çalışmalarını sürdürürken öte taraftan Centrino 2 platformunu güncellemeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firmanın önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bir işlemcisini daha kullanıma sunabilir. Firmanın Core 2 Duo P9700 ismini taşıyan Penryn tabanlı yeni işlemcisi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı ve 2.8GHz'de görev yapıyor.
1066MHz FSB desteğine sahip olan yeni işlemci, 2.8GHz gibi yüksek bir hızda görev yapıyor olsa da 28 Watt gibi dikkat çekici bir TDP seviyesi ile geliyor. 6MB büyüklüğünde seviye 2 bellekle donatılan P serisi yeni mobil işlemcinin 2.66GHz'de çalışan P9600 modelinin yerini alması ve benzer bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
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ben eski bilgisayarımı özledim ya. ne güzel 486 vardı.
win95 kurcam. dos oyunları oynuyacağım. gidip hurdalıklara bir bakiyim. hurdacılar 5 tl ye verir herhalde
Core 2 duo 45nm işlemci kod ismi Penryn
Centrino 2 nin Kod ismi Montevina.
25watt 35watt diye işlemciler fiziksel tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.
P8400 işlemci 25watt 2.26ghz aynı işlemcinin voltajı biraz artırdığında
t9400 işlemci 35watt 2.53ghz işlemci elde edilebilir.
Bu yüzden mimari değil demek istedim.
T serilerinin hepsinde 6 mb cache yok.Sadece T9xxx serisinde 6 mb önbellek var.
P serisinde de P9xxx'lar 6 mb önbellekli
İşlemciler fiziksel tepkimeler ile üretiliyor. 35watt 25watt diye soruluyor.
Fakat kimse Ghzlerini sormuyor. 2ghz işlemci 35watt çekebilir 2.8ghz işlemcide
Bu işlemcilerin 45nm hafniyum tabanlı olması verdikleri fiziksel tepkilemer sonucunda max ghz ve max watt ortaya çıkmış.
bkozen yeni mimari değilden kastın nedir? Ya da yeni mimari değilse nedir? Yani neden kod adı Montevina? 35-25 watt diye sorulmak ne demek ayrıca kusura bakma anlamadım
P serisi işlemcilerin özelliği yeni bir mimariye sahip olmaları. Montevina kod adlı Centrino 2 serisi işlemciler bunlar. Daha yüksek FSB hızına ve daha geniş ön belleğe sahipler. Ayrıca DDR3 teknolojisine de yer açılmış oldu bu işlemcilerle. Maksimum bellek kapasitesi 8 GB oldu dizüstü platformlarda. Güç tüketim değerleri daha düşük yukarıda arkadaşın belirttiği gibi. Kablosuz ağ teknolojileri daha yeni. Birçok yerde yazdığı gibi 2 kat daha kuvvetli ve 3 kat daha geniş bağlantı sunuyorlar. Dahili GPU çözümleri de güçlenmiş durumda. Detaylara inildiğinde daha fazla yenilik mevcut tabi ama genel hatları bunlar.