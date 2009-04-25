Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Core 2 Duo P9700

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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel bir yandan Calpella kod adını taşıyan Nehalem tabanlı yeni nesil mobil platformunun hazırlık çalışmalarını sürdürürken öte taraftan Centrino 2 platformunu güncellemeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firmanın önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bir işlemcisini daha kullanıma sunabilir. Firmanın Core 2 Duo P9700 ismini taşıyan Penryn tabanlı yeni işlemcisi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı ve 2.8GHz'de görev yapıyor.

1066MHz FSB desteğine sahip olan yeni işlemci, 2.8GHz gibi yüksek bir hızda görev yapıyor olsa da 28 Watt gibi dikkat çekici bir TDP seviyesi ile geliyor. 6MB büyüklüğünde seviye 2 bellekle donatılan P serisi yeni mobil işlemcinin 2.66GHz'de çalışan P9600 modelinin yerini alması ve benzer bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.