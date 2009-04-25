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Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Core 2 Duo P9700

10 yıl
24,2b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci; Core 2 Duo P9700
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel bir yandan Calpella kod adını taşıyan Nehalem tabanlı yeni nesil mobil platformunun hazırlık çalışmalarını sürdürürken öte taraftan Centrino 2 platformunu güncellemeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firmanın önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bir işlemcisini daha kullanıma sunabilir. Firmanın Core 2 Duo P9700 ismini taşıyan Penryn tabanlı yeni işlemcisi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı ve 2.8GHz'de görev yapıyor.

1066MHz FSB desteğine sahip olan yeni işlemci, 2.8GHz gibi yüksek bir hızda görev yapıyor olsa da 28 Watt gibi dikkat çekici bir TDP seviyesi ile geliyor. 6MB büyüklüğünde seviye 2 bellekle donatılan P serisi yeni mobil işlemcinin 2.66GHz'de çalışan P9600 modelinin yerini alması ve benzer bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
hortlasın hortlasın iyi oluyor böyle.
ben eski bilgisayarımı özledim ya. ne güzel 486 vardı.
win95 kurcam. dos oyunları oynuyacağım. gidip hurdalıklara bir bakiyim. hurdacılar 5 tl ye verir herhalde
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DH Misafiri 8 yıl
peki i3- i5 i7 işlemcileri nedir.. T P I olarak açıklarmısınız nedir bu 3. farkı hangisi daha iyidir.
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apollonx 8 yıl
Ne güzel yaa, 10 ayda bir bi mesaj ile hortlamış bir konu, etkileyici
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kill1033 9 yıl
AMD nin işlemcileri bu kadar ezik iken niye yeni mimari çıkarılsın ki? Bu böyle devam ettikçe onlar da 3 yılda bir çıkaracaklar tabii ki
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toz-koparan 9 yıl
mobilde ciddi rakip olmayınca böyle yıllar boyu aynı seriyi traşlayıp sunar intel...
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sertacaygun 10 yıl
P serisinde genelde 3 MB L2 olur... İlginç...
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max975 10 yıl
hız anlımında baya iyi.
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bkozen 10 yıl
@ahmetcan44
Core 2 duo 45nm işlemci kod ismi Penryn
Centrino 2 nin Kod ismi Montevina.
25watt 35watt diye işlemciler fiziksel tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.
P8400 işlemci 25watt 2.26ghz aynı işlemcinin voltajı biraz artırdığında
t9400 işlemci 35watt 2.53ghz işlemci elde edilebilir.
Bu yüzden mimari değil demek istedim.
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iscanthere 10 yıl
Bence p serisi ile t serisi işlemciler arasındaki fark önbellek miktarı. serisinde önbellek 3mb olduğunda,t serisinde 6mb oluyor diye biliyorum.
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aslanemre58 10 yıl

Orjinalden alıntı: iscanthere

Bence p serisi ile t serisi işlemciler arasındaki fark önbellek miktarı. serisinde önbellek 3mb olduğunda,t serisinde 6mb oluyor diye biliyorum.

T serilerinin hepsinde 6 mb cache yok.Sadece T9xxx serisinde 6 mb önbellek var.
P serisinde de P9xxx'lar 6 mb önbellekli
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bkozen 10 yıl
P işlemciler yeni bir mimariye sahip değil. T P işlemcileri aynı mimariye sahip.
İşlemciler fiziksel tepkimeler ile üretiliyor. 35watt 25watt diye soruluyor.
Fakat kimse Ghzlerini sormuyor. 2ghz işlemci 35watt çekebilir 2.8ghz işlemcide
Bu işlemcilerin 45nm hafniyum tabanlı olması verdikleri fiziksel tepkilemer sonucunda max ghz ve max watt ortaya çıkmış.
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jay jay justified 10 yıl
aslanemre58 bilgiler için teşekkür ederim ben de bilmiyordum bunu


bkozen yeni mimari değilden kastın nedir? Ya da yeni mimari değilse nedir? Yani neden kod adı Montevina? 35-25 watt diye sorulmak ne demek ayrıca kusura bakma anlamadım
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EyüpX 10 yıl
P serisi daha az enerji harcar, T serisinden ayıran etken budur.
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RevidaL 10 yıl
Vay canına
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jay jay justified 10 yıl
Fettah34;

P serisi işlemcilerin özelliği yeni bir mimariye sahip olmaları. Montevina kod adlı Centrino 2 serisi işlemciler bunlar. Daha yüksek FSB hızına ve daha geniş ön belleğe sahipler. Ayrıca DDR3 teknolojisine de yer açılmış oldu bu işlemcilerle. Maksimum bellek kapasitesi 8 GB oldu dizüstü platformlarda. Güç tüketim değerleri daha düşük yukarıda arkadaşın belirttiği gibi. Kablosuz ağ teknolojileri daha yeni. Birçok yerde yazdığı gibi 2 kat daha kuvvetli ve 3 kat daha geniş bağlantı sunuyorlar. Dahili GPU çözümleri de güçlenmiş durumda. Detaylara inildiğinde daha fazla yenilik mevcut tabi ama genel hatları bunlar.
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