Nvidia’nın ardından Intel’in gözü Apple’da

Intel’in finansal tabloyu güçlendirmek için attığı adımların ardından şimdi de Apple ile potansiyel bir ortaklık görüşmeleri yürüttüğü gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre görüşmeler henüz erken aşamada ve gizli yürütülüyor, dolayısıyla kapsamı net değil. Ancak olası bir anlaşma, Intel’in çip üretim faaliyetlerini (IFS) özellikle 14A üretim süreci açısından önemli ölçüde destekleyebilir.

Olası Apple yatırımı gündemde

Son dönemde mali yapısını iyileştirmek için agresif hamleler yapan Intel, bir süre önce Nvidia, SoftBank ve ABD yönetimiyle yaptığı anlaşmalar sayesinde bilançosuna ciddi katkılar sağladı. Şimdi ise gözler Apple’a çevrilmiş durumda. Kaynaklara göre taraflar yalnızca yatırım değil, aynı zamanda daha yakın bir işbirliği üzerinde de duruyor.

Apple’ın Intel ile olası işbirliği, geçmişteki tedarik ilişkisini akıllara getiriyor. 2020’ye kadar MacBook’larda Intel işlemciler kullanılırken Apple, daha sonra tamamen kendi geliştirdiği Apple Silicon’a geçmişti. Buna rağmen Apple’ın ABD’de üretim yatırımlarına önem vermesi ve TSMC dışında ikinci bir tedarikçi arayışına girmesi, Intel için büyük bir fırsat anlamına gelebilir. Böyle bir senaryoda Apple’ın A ve M serisi işlemcileri için Intel Foundry’den yararlanması gündeme gelebilir.

Intel açısından bakıldığında ise 14A sürecinde dış müşteri kazanımı kritik önem taşıyor. CEO Lip Bu Tan’ın önceki açıklamaları gösteriyor ki Intel, 14A için yeterli hacimde müşteri bulamazsa bu süreci dondurma veya tümüyle iptal etme seçeneği bulunuyor. Bu, aynı zamanda Intel’in gelişmiş üretim süreci yarışından kopma anlamına da geliyor. Dolayısıyla Apple gibi dev bir müşterinin Intel’e yönelmesi hem şirketin Foundry biriminin geleceğini kurtarabilir hem de finansal anlamda katkı sağlayabilir.

