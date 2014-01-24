Intel'den düşük maliyetli yeni NUC bilgisayar

Intel minik bilgisayar modeli NUC için düşük maliyetli yeni bir versiyon hazırladı. Diğer modeller gibi oldukça kompakt bir yapıya sahip olan bilgisayar, Ivy Bridge ya da Haswell tabanlı işlemciler yerine, Atom mimarisinin en yeni versiyonu olan Bay Trail tasarımlı Celeron N2820 işlemcisini kullanıyor. Çift çekirdekli olan 64-bit X86 işlemci, 2.4GHz'de çalışıyor ve 7.5 Watt TDP ile geliyor.

Barebone yapısında olan yani bellek ve depolama sürücüsünün kullanıcı tarafından temin edilmesi gereken sistemin anakarında bir adet DDR3L SO-DIMM bellek slotu bulunuyor yani ideal bir sistem için en az 4GB kapasiteli bir bellek modülünün kullanılması gerekiyor. SATA 3 Gb/s arabirimi üzerinden SSD veya mekanik disk kurulumuna olanak tanıyan mini bilgisayar, görüntü aktarımı için HDMI portunu kullanırken, çevrebirimler ve üçüncü parti diğer harici donanımlar için USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantılarına da olanak tanıyabiliyor.

Performans anlamında çok çok iddialı olmasa bile özellikle yer sıkıntısı çeken kurumların ihtiyacını karşılayabilecek yapıda olan sistem, VESA uyumluluğu sayesinde TV ya da monitörün arkasına da sabitlenebiliyor. WiFi, Bluetooth 4.0 ve IrDA üzerinden kablosuz bağlantı olanağı da sunan sistem, kablolu bağlantı için de ethernet portunu hazır bulunduruyor. Yakın zamanda çıkması beklenen yeni NUC sistemin satış fiyatı ise muhtemelen 139$ civarında olacak.