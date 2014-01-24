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Intel'den düşük maliyetli yeni NUC bilgisayar

5 yıl
6,4b
1
31
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den düşük maliyetli yeni NUC bilgisayar
Intel minik bilgisayar modeli NUC için düşük maliyetli yeni bir versiyon hazırladı.  Diğer modeller gibi oldukça kompakt bir yapıya sahip olan bilgisayar, Ivy Bridge ya da Haswell tabanlı işlemciler yerine, Atom mimarisinin en yeni versiyonu olan Bay Trail tasarımlı Celeron N2820 işlemcisini kullanıyor. Çift çekirdekli olan 64-bit X86 işlemci, 2.4GHz'de çalışıyor ve 7.5 Watt TDP ile geliyor.
Barebone yapısında olan yani bellek ve depolama sürücüsünün kullanıcı tarafından temin edilmesi gereken sistemin anakarında bir adet DDR3L SO-DIMM bellek slotu bulunuyor yani ideal bir sistem için en az 4GB kapasiteli bir bellek modülünün kullanılması gerekiyor. SATA 3 Gb/s arabirimi üzerinden SSD veya mekanik disk kurulumuna olanak tanıyan mini bilgisayar, görüntü aktarımı için HDMI portunu kullanırken, çevrebirimler ve üçüncü parti diğer harici donanımlar için USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantılarına da olanak tanıyabiliyor.
Performans anlamında çok çok iddialı olmasa bile özellikle yer sıkıntısı çeken kurumların ihtiyacını karşılayabilecek yapıda olan sistem, VESA uyumluluğu sayesinde TV ya da monitörün arkasına da sabitlenebiliyor. WiFi, Bluetooth 4.0 ve IrDA üzerinden kablosuz bağlantı olanağı da sunan sistem, kablolu bağlantı için de ethernet portunu hazır bulunduruyor. Yakın zamanda çıkması beklenen yeni NUC sistemin satış fiyatı ise muhtemelen 139$ civarında olacak. 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
biseyin icinde intel atom varsa uzak durmak lazim...
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Intel NUC’u geliştirmeye devam ediyor.

İçerisinde Bellek + Depolama bulunan modeller de çıkarsa iyi olur. Türkiye’de önceden çıkmış NUC modelleri şuan bulunabiliyor.
mSata SSD ile SODIMM Bellek almak gerekiyor sadece.

Örnek Celeron
ereyon.com.tr/...

Bu da i3 olanı, Thunderbolt bağlantısına da yer vermişler.
eksenbilgisayar.com/...

Bulabildiğim en ucuz mSata 64GB 180 Lira
kocpa.com/...

4GB SODIMM Bellek de 115 Lira
eksenbilgisayar.com/...

Celeron olan NUC 380 Lira, 180 Lira + 115 Lira daha eklersek 675 Lira eder.

İ3 olan modelin incelemesinden birkaç görüntü.

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Intel NUC’u geliştirmeye devam ediyor.İçerisinde Bellek + Depolama bulunan modeller de çıkarsa iyi olur. Türkiye’de önceden çıkmış NUC modelleri şuan...
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mehmet_roer 5 yıl
Çok güzel olmuş hem sessiz olur hemde az güç çeker, al koy TV'nin altına HTPC sisteme kavuş.
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edo9851536 3 yıl
Merhabalar elimde kutulu ve 2 hafta kullanılmış şekilde SATILIK İntrl NUC bulunmakta. İlgilenenler PM ile ulaşabilir.

intel NUC i5 5425 (4.jen)
4 GB Ram (kingston)1600 Mhz
60 GB msata(kingston)
Wifi

İçerisinde Windows 8.1 ve Android 4.4 dual OS kurulu ( PC açılışında hangi işletim sistemi istenirse o açılıyor)

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umut_baris 5 yıl
O fiyatla ülkemize gelsin, üç tane alırım. Ama olur mu vatandaşa geçirmeden satmak!
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aozgec 5 yıl
walla buna benzer bişi salona cuk oturur.
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
İçerisine Disk takılabilen sürümü.

D54250WYKH

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fujhen 5 yıl
Steam in home streaming icin oldukca ise yarayabilir. Benim laptop'im oldukca eski olmasina ragmen stream'de sorun yasamadim bu da yasamaz.
E film falan da rahat oynatir zaten bay trail o kadar kotu degil. Kur icine bir linux mis gibi. Bence Android cubuklara gore daha iyi sonuc verir. En azindan PC.
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tahir40 5 yıl
120 Liraya USB bellek şeklinde bi Android PC aldım. Faturalı 2yıl garantili, aylardır kullanıyorum. TV'ye bağlıyorsun, Kablosuz Klavye fareyi kendinden tanıyor. Tüm android market, oyunlar elinin altında. Çift çekirdek işlemci, Mali400 gpu. Wifi,bluetooth, 1gb bellek. Atom alıp sinir hastası olmakta çok daha mantıklıdır...
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murdocklawless 5 yıl
bu işlemci 1080 filmleri çözebiliyorsa al, kur içine xbmc, olsun sana en kral media player.
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acura07 5 yıl
intel ve ekonomık ? 2 kelıme hıc yanyana gelmemıstı kesın bı bıt yenıgı var
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SkewCurrent 5 yıl
Smart TV'ye binlerce TL yatırmak yerine bunu alıp TV'ye bağlamak çok mantıklı.
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iboocum 5 yıl
öğrenciler için iyi düşünülmüş
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OldGamers86 5 yıl
İntel'in düşük maliyetli sistemini düşünemiyorum...
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DH Misafiri 5 yıl
Atom, celeron varsa aman uzak olsun. Ayrıca böyle bir bilgisayarı alıp, ram + msata + klavye + fare + monitor + güç kaynağı + işletim sistemi(işletim sistemide tabii ki, yok öyle çalma çırpma) masrafı yapacağıma, saydığım her şeyi içinde core 2 duo lu canavar gibi bir ikinci el Thinkpad laptop çok daha mantıklı olurdu.
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