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Intel'den hız aşırtma ile kullanılamaz hale gelen işlemcileri değiştirme programı

7 yıl
16,3b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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X ve K serileri altında hız aşırtmacılara yönelik çarpan kilidi açık işlemciler sunan Intel, yeni bir uygulamaya başlıyor. Performans Ayarlama Koruma Planı olarak isimlendirilen yeni uygulama ile Intel, özellikle ekstrem koşullarda gerçekleştirilen hız aşırtma çalışmaları sonrasında artık kullanılamaz hale gelen "ölü" işlemcileri bir defaya mahsus değiştiriyor. Standart işlemci garantisine ek olarak sunulan bu hizmet kapsamında kullanıcılar, işlemci modeline göre tek defaya mahsus 20$ ila 35$ arası bir bedel ödedikleri takdirde, hız aşırtma sonrasında işlemcileri kullanılamaz hale gelse bile yenisiyle değiştirilebilecekler. 
Yeni uygulamanın geçerli olduğu işlemci modelleri;
- Core i5-2500K - 20$
- Core i7-2600K - 25$
- Core i7-2700K - 25$
- Core i7-3930K - 35$
- Core i7-3960X - 35$
Intel tarafından şu an pilot program olarak hizmete sokulan uygulama CyberPower, Scan Computers, Canada Computers and Electronics ve Altech Computers ile PayPal üzerinden intel.com'dan alınan işlemcileri kapsıyor. Hız aşırtma tutkunlarını hedef alan yeni uygulamanın önümüzdeki 6 ay boyunca test edileceği ve ilgi görmesi halinde devam edeceği bildiriliyor. 

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DigitalWorld 7 yıl en beğenilen cagataykoroglu
cagataykoroglu

işte amd nin para biriktirmeden yapamayacağı bir güzellik. Büyük şirket olmak böyle bir şey. Eğer bunu standart hale getirirlerse amd nasıl karşılık verir merak ediyorum.


İntel e o işlemcinin maliyeti zaten 15-20$. Onu da senden peşin peşin alıyor. İşlemci bozulmaz ise ekstra kar. Bozulursa da zarar yok zaten.

Aksine satış rakamlarını pompalayacağı için hisse senetlerine olumlu yönde etkisi olur. Gene artan kullanıcı memnuniyeti de buna dahil.


Ayrıca işi daha ayrıntıya sokarsak. O paralar peşin alınıyor. Bunun bir de vadede değerlendirilmesi var.



Türkiyede ise boşuna heveslenmesin kimse. Olay üçkağıtçı distrübütörlere kalıyor.

Nasıl yani dersen.

1 - Türkiyede o 20$ kullanıcıdan 100TL olarak tahsil edilir.

2 - OC ile yaksanız dahi bu sistemden faydalanamazsınız çünki. Bu OC ile yanmamış dengesiz gerilimden yanmış derler.

3 - İyi günlerine geldiniz ve yenisi verildi diyelim. Bu seferde yeni ürünün garantisini bu adam OC yapıyor diye bitirirler.


Ülkemi ve şsizlerini malesef çok iyi tanıyorum.
cagataykorogluişte amd nin para biriktirmeden yapamayacağı bir güzellik. Büyük şirket olmak böyle bir şey. Eğer bunu standart hale getir...
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spacenet 7 yıl
Burada yazılanları nasıl okuyorsunuz anlamıyorum. Adam sen işlemciyi yak, sonra gel 20 dolar ver yenisini al demiyor. Diyelimki, yazıda bahsedilen firmalardan, 250 dolar olan 2500k alacaksınız. Eğer işlemci değişim programına katılmak istiyorsanız peşinen 20 dolar daha vereceksiniz. Toplamda 270 dolar ödeyeceksiniz. İşlemciyi yakmayı başarırsanız 230 dolar kardasınız, başaramazsanız 20 dolar zarardasınız. Tüm mesele bu.
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venom.X 7 yıl
aynı şeyi amd ekran kartlarına yaparak karşılık verse keşke
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DH-den Kaçmaz 7 yıl
işte bu süper
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alpa07 7 yıl
Tr de geçerlimi bu
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adocuk 7 yıl
benim uzun zamandır dikkatimi çeken bi ilan vardı hurda işlemci alınır kilosu 50 tl gibi bir kaç ilan gördüm 1 kg ağırlığında modeli önemsiz işlemciyi ne yapacaksınız bunun geri dönüşümü mutlaka vardır materyaller mutlaka ayrıştırılır tekrar daha ucuz maliyetle kullanılır diye düşünüyorum birde malzeme kalitesi felan olayı hikaye bas geç yolla gitsin kime ne denk gelirse her türlü para kazanıyorlar..

Bizim milletimiz para kazanmak elindeki gücü kaybetmemek için babasını kesecek hale geldi bu tokatçı piyasadan kimse kaliteli hizmet beklemesin çal çırp tokat at tamir etme değiştirme kutudan kullanılmış ürün çıksın kart bozulur durduk yere kullanıcı hatası extreme yazar o koşullarda kullanırsın garanti kapsamına gırmez garanti olayından çıkarmak için kendileri bile el atar elinizdekinin eee ne yapıcaz elinizdekinin kıymetini bilin hor kullanmayın bakımlarını yapın temizleyim gerisi hikaye
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İstan34bul 7 yıl
Çok güzel bir olay aslında...


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Megaege 7 yıl
2600k 8 ghz denesek mi şimdi? olursa nasolsa değişimi var? türkiyede hayata geçmez bu.öyle bir suistimal ederiz ki biz bunu
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dreamblue35 7 yıl
abi garanti kapsamında zaten ücretsiz değişim oluyormu böyle bir durumda
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mundt 7 yıl
Neyse sonuçta türkiyedeki kullanıcıları pek ilgilendiren bir uygulama değil, burada ölmüş bir işlemciyi 25-30 dolara değiştirtmezler adama, ciğerini sökerler adamın tabiri caizse
boşuna tartışmanıza gerek yok yani.
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IceRulez 7 yıl
adam diyorki demekki maliyeti 25$ bile değil :) bozulan işlemciyi düzeltmeleri demekki 10$ geri kalan 15$ ise kar oluyor güzel kardeşler
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aykutx 7 yıl
Tamamen amd ye karşı yapılmış bir hamle.
Tüketici olan bizler ise bunu kullanmalıyız.
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DH Misafiri 7 yıl
3930k c1 ve 3960x c1 modellerinde zaten hata vardı. intel ücretsiz olarak c1 leri c2 ile değiştirecek mi peki?
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cagataykoroglu 7 yıl
intel e işlemcinin maliyeti 15-20 dolar? Bunu bana belgeler misin?
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DigitalWorld 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

intel e işlemcinin maliyeti 15-20 dolar? Bunu bana belgeler misin?


İPhone un maliyeti 100$ sa.???


İşlemci dediğin şeyin tek maliyetli yanı ARGE dir. Ki bu tarz bir değişimde ARGE masrafları devreden çıkar çünki geriye kalan sadece üretimdir. Bu durumda da seri üretim diye bir şey devreye girer maliyetler çok düşüktür yani.


Hele söz konusu intel gibi çok büyük satış yapan firma ise.


İlla işlemci maliyeti ile kanıt istiyorsan. 80 liraya alabildiğin işlemcilere bakabilirsin bu ne demek 40-50 dolar demek. Bunun içinde kutusu taşıması gümrüğü vergisi aradaki 4-5 kurumun kazancı geri dönüş giderleri zarar bütçeleri herşeyi dahil. Ve bu işlemciler arasında maliyet farkı dağlar gibi değil. Ya da intel in yazılımda gücü artan ek özellikler gelen işlemcilerine bakabilirsiniz o ney öyle, ucuza işlemci alıyorsun adam bundan kar ediyor. Sonra para veriyorsun işlemcinin hızı artıyor "anaaaa nasıl oldu la bu" demeye gerek yok bence. Ya da aşırı OC olan ürünlere sonuçta hızına göre paketliyorlar. Ama talebe göre üst sınıf ürünler de alt sınıf olarak paketlenir. Ya da 2500 ile 2500K ya bakalım. Aradaki fark yazılımsal başka bir şey değil.

Bu uzuncadır süregelen bir şey.

3ghz - 4ghz - 5ghz işlemci için ayrı ayrı bant açarsın.

Ortalama maliyet 50 ye gelir.

Hepsini tek bantta yapar sonra ayırırsın maliyet 20-30 olur. Sürümden kar edilir.


Kaldı ki dediğim gibi bizim gibi bir ülke için hayal zaten. Adamlar TC yasalarını takmıyor ki senin talebini taksınlar. Yurt dışında da zaten kasko gibi çok gelişmiş şeyler mevcut.


Son kullanıcı için iyi bir şey ama abartmaya gerek yok babasının hayrına değil. Zaten normal fiyatı yüksek bir de üstüne üretim maliyetini alıyor senden. He istese onu da yapmaz ama yapması da babası hayrına değil. Zararı olmuyor üstüne hisse senedinden köşe oluyor. Abartmaya gerek yok yani.


Kısacası gene tekrar ediyorum. ÖPMEYECEĞİ eşeğin önüne ot koymaz firmalar.


Ama AMD olsun ama İNTEL.
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Glukhovsky 7 yıl
İntel ile ne alıp veremediğiniz var sizin ? Ne güzel bir uygulama başlatmışlar bunda bile bir art niyet arıyorsunuz.
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servetportakal 7 yıl
demek ki maliyetleri 20-30 $ bile değil...!
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DigitalWorld 7 yıl Glukhovsky
Glukhovsky

İntel ile ne alıp veremediğiniz var sizin ? Ne güzel bir uygulama başlatmışlar bunda bile bir art niyet arıyorsunuz.


Alıp verememek ?


Siz niye avukat oluyorsunuz derler o zaman.



Uyulama güzel OC yapanların işine yarayabilir sonuçta zaten intel işlemcilerin 400TL civarı olduğunu düşünürsek bir daha o para verilmemiş olur.



Amaaaaaa ki çok büyük bir ama var.

işte amd nin para biriktirmeden yapamayacağı bir güzellik. Büyük şirket olmak böyle bir şey. Eğer bunu standart hale getirirlerse amd nasıl karşılık verir merak ediyorum.

Böyle bir yoruma da yapılanı göstermek gerek. ART niyet ticaretin temeli özellikle bu firmalar için. Hiçbiri öpmeyeceği eşeğe ot vermez.


Yazdıklarımın hepsi gerçekler. Hayal ürünü değil. Evet bir işlemcinin maliyeti sadece 20$. Kaldı ki Türkiyede bile kasko diye bir şey var çalınma dair herşeye karşı. Yurtdışında ise çok daha fazla alternatif. Yani adamlar bir nevi kasko yapıyorlar.


Gene bu bir şey değil. Adamlar 20$ a mal ettiği şeyi zaten 300$ a satıyor. Üstüne bozulursa değişiriz diye yenisinin maliyet parasını peşin alıyor. Bu hiçbirşey.

Yurtdışında Premium garantiler var. Normalde 1 yıl onlarda garanti. İlave ücret ile ( Ki bizde 200$ a satılıyor ise orada zaten 100-150$ dır. ) garanti uzatılıp kapsam genişletilebilir. Mesela notebook ta cüzi bir ilave ile premium hizmet alabilirsiniz ve notebookunuzu düşürüp kırsanız bile yenisini verirler.


Türkiye kısmı ise gene gerçek.

İnsan hayatıyla oynamaktan ve vergi kaçırmaktan çekinmeyen distrübütörlerimiz var.


Böyle bir hizmet olsa bile. Peşin peşin 100TL garanti bedeli vermiş olsak bile kapsam içindeki sorunda bile pürüz çıkaracakları kesin.


EEE Nokia N86 cihazım iki defa tutuştu. Bu adamlar 3. kez alev alırsa değişiriz diyebiliyor. Yani vay bizim halimize. Benim yerime başkası olsa uğraşmasa parasını bile geri alamaz.
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