Intel'den hız aşırtma ile kullanılamaz hale gelen işlemcileri değiştirme programı

X ve K serileri altında hız aşırtmacılara yönelik çarpan kilidi açık işlemciler sunan Intel, yeni bir uygulamaya başlıyor. Performans Ayarlama Koruma Planı olarak isimlendirilen yeni uygulama ile Intel, özellikle ekstrem koşullarda gerçekleştirilen hız aşırtma çalışmaları sonrasında artık kullanılamaz hale gelen "ölü" işlemcileri bir defaya mahsus değiştiriyor. Standart işlemci garantisine ek olarak sunulan bu hizmet kapsamında kullanıcılar, işlemci modeline göre tek defaya mahsus 20$ ila 35$ arası bir bedel ödedikleri takdirde, hız aşırtma sonrasında işlemcileri kullanılamaz hale gelse bile yenisiyle değiştirilebilecekler.

Yeni uygulamanın geçerli olduğu işlemci modelleri;

- Core i5-2500K - 20$

- Core i7-2600K - 25$

- Core i7-2700K - 25$

- Core i7-3930K - 35$

- Core i7-3960X - 35$

Intel tarafından şu an pilot program olarak hizmete sokulan uygulama CyberPower, Scan Computers, Canada Computers and Electronics ve Altech Computers ile PayPal üzerinden intel.com'dan alınan işlemcileri kapsıyor. Hız aşırtma tutkunlarını hedef alan yeni uygulamanın önümüzdeki 6 ay boyunca test edileceği ve ilgi görmesi halinde devam edeceği bildiriliyor.