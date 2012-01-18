Intel'den hız aşırtma ile kullanılamaz hale gelen işlemcileri değiştirme programı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
X ve K serileri altında hız aşırtmacılara yönelik çarpan kilidi açık işlemciler sunan Intel, yeni bir uygulamaya başlıyor. Performans Ayarlama Koruma Planı olarak isimlendirilen yeni uygulama ile Intel, özellikle ekstrem koşullarda gerçekleştirilen hız aşırtma çalışmaları sonrasında artık kullanılamaz hale gelen "ölü" işlemcileri bir defaya mahsus değiştiriyor. Standart işlemci garantisine ek olarak sunulan bu hizmet kapsamında kullanıcılar, işlemci modeline göre tek defaya mahsus 20$ ila 35$ arası bir bedel ödedikleri takdirde, hız aşırtma sonrasında işlemcileri kullanılamaz hale gelse bile yenisiyle değiştirilebilecekler.
Yeni uygulamanın geçerli olduğu işlemci modelleri;
- Core i5-2500K - 20$
- Core i7-2600K - 25$
- Core i7-2700K - 25$
- Core i7-3930K - 35$
- Core i7-3960X - 35$
Intel tarafından şu an pilot program olarak hizmete sokulan uygulama CyberPower, Scan Computers, Canada Computers and Electronics ve Altech Computers ile PayPal üzerinden intel.com'dan alınan işlemcileri kapsıyor. Hız aşırtma tutkunlarını hedef alan yeni uygulamanın önümüzdeki 6 ay boyunca test edileceği ve ilgi görmesi halinde devam edeceği bildiriliyor.
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İntel e o işlemcinin maliyeti zaten 15-20$. Onu da senden peşin peşin alıyor. İşlemci bozulmaz ise ekstra kar. Bozulursa da zarar yok zaten.
Aksine satış rakamlarını pompalayacağı için hisse senetlerine olumlu yönde etkisi olur. Gene artan kullanıcı memnuniyeti de buna dahil.
Ayrıca işi daha ayrıntıya sokarsak. O paralar peşin alınıyor. Bunun bir de vadede değerlendirilmesi var.
Türkiyede ise boşuna heveslenmesin kimse. Olay üçkağıtçı distrübütörlere kalıyor.
Nasıl yani dersen.
1 - Türkiyede o 20$ kullanıcıdan 100TL olarak tahsil edilir.
2 - OC ile yaksanız dahi bu sistemden faydalanamazsınız çünki. Bu OC ile yanmamış dengesiz gerilimden yanmış derler.
3 - İyi günlerine geldiniz ve yenisi verildi diyelim. Bu seferde yeni ürünün garantisini bu adam OC yapıyor diye bitirirler.
Ülkemi ve şsizlerini malesef çok iyi tanıyorum.