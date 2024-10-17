Intel Core 5 210H geliyor: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz hafta yeni nesil Core Ultra 200S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları tanıttı. Daha düşük TDP’ye (35W-65W) ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin ise gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Ancak bu olurken, yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak "Ultra" serisine ait olmayan Intel Core 5 210H modelinin detayları paylaşıldı.

Intel Core 5 210H ortaya çıktı

Kaçıranlar için yeni tanıtılan Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

Intel Core "H" işlemcilerin ise, orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedeflediğini söyleyelim. Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Core 5 210H, 8 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Bunun 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği sunan Core i5-12450H ile benzer olduğunu belirtelim. Ayrıca CrossMark testlerinde yeni işlemci 1.399 ortalama puan alıyor. Core i5-12450H ise benzer testlerde 1.360 puana ulaştığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Intel Core 5 210H'a ek olarak Core Ultra 5 210H sürümünün de yolda olduğunu hatırlatalım. Bu noktada Ultra olmayan sürümde ise Raptor Lake/Alder Lake Refresh kalıbı bulunacak. Arrow Lake kalıbını kullanacak Core Ultra 5 210H'nin çekirdek yapılandırması ise paylaşılmadı. Ancak kesin olan şu ki, Intel'in 200 serisi adlandırma şeması yeni modellerin eklenmesiyle daha da kafa karıştırıcı olmaya devam ediyor.

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Intel Core Ultra 200H işlemcilerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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