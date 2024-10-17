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    Intel Core 5 210H geliyor: İşte beklenen özellikler

    Intel Core i5-13450H'ın halefi olacak Arrow Lake tabanlı Core Ultra 5 210H modelinin kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Peki orta seviye CPU beraberinde neler getiriyor? İşte sonuçlar...
    Intel Core 5 210H geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Intel, geçtiğimiz hafta yeni nesil Core Ultra 200S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları tanıttı. Daha düşük TDP’ye (35W-65W) ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin ise gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Ancak bu olurken, yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak "Ultra" serisine ait olmayan Intel Core 5 210H modelinin detayları paylaşıldı.

    Intel Core 5 210H ortaya çıktı

    Kaçıranlar için yeni tanıtılan Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

    Intel Core "H" işlemcilerin ise, orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedeflediğini söyleyelim. Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Core 5 210H, 8 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Bunun 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği sunan Core i5-12450H ile benzer olduğunu belirtelim. Ayrıca CrossMark testlerinde yeni işlemci 1.399 ortalama puan alıyor. Core i5-12450H ise benzer testlerde 1.360 puana ulaştığını hatırlatalım.

    Intel Core 5 210H geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Intel Core 5 210H'a ek olarak Core Ultra 5 210H sürümünün de yolda olduğunu hatırlatalım. Bu noktada Ultra olmayan sürümde ise Raptor Lake/Alder Lake Refresh kalıbı bulunacak. Arrow Lake kalıbını kullanacak Core Ultra 5 210H'nin çekirdek yapılandırması ise paylaşılmadı. Ancak kesin olan şu ki, Intel'in 200 serisi adlandırma şeması yeni modellerin eklenmesiyle daha da kafa karıştırıcı olmaya devam ediyor.

    Intel Core Ultra 200H işlemcilerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 48 dakika önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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