Intel Core 5 210H geliyor: İşte beklenen özellikler

Intel Core 5 210H ortaya çıktı
Kaçıranlar için yeni tanıtılan Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.
Intel Core "H" işlemcilerin ise, orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedeflediğini söyleyelim. Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Core 5 210H, 8 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Bunun 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği sunan Core i5-12450H ile benzer olduğunu belirtelim. Ayrıca CrossMark testlerinde yeni işlemci 1.399 ortalama puan alıyor. Core i5-12450H ise benzer testlerde 1.360 puana ulaştığını hatırlatalım.
Intel Core Ultra 200H işlemcilerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...