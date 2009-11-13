Intel'den ultra-ince notebook'lar için 32nm işlemciler

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Intel ilk defa Eylül ayında duyurduğu Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformuna yeni işlemci seçenekleri eklemeyi planlıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için Calpella platformuna, 32nm Arrandale tasarımını temel alan, düşük saat hızına sahip yeni modeller dahil edilecek. 1.06GHz'de çalışan Core i5 520UM ve Core i7 620UM ile 1.2GHz'de çalışan Core i7 640UM modellerini hazırlayan Intel, düşük saat hızının aksine Turbo teknolojisi ile uygulama ihtiyacına göre tek çekirdek çalışma frekansını modeline göre 2GHz'in üzerine çıkarmayı da vaat ediyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve entegre grafik birimine sahip olan Arrendale tabanlı işlemcilerde maksimum güç tüketiminin 18 Watt civarında olacağı ayrıca işlemcilerin çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile donatılacakları açıklandı. Seviye 3 bellek kapasiteleri 4MB olacak yeni nesil işlemcilerin sırasıyla 241$, 278$ ve 305$'lık adetli satış fiyatı üzerinden önümüzdeki yılın ilk aylarında kullanıma sunulacaklar.