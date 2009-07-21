Intel'den yeni nesil 34nm SSD'ler; Geliştirilmiş özellikleriyle daha ucuz sürücüler geliyor

Sistem performansına etki eden donanımların gelişim sürecine baktığımızda en zayıf halkalardan birisini sabit disklerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Günlük kullanım için yeterli performansa ve fazlasıyla tatmikar kapasite seçeneklerine sabit olan sabit diskler, yüksek performans söz konusu olduğunda ise kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek model çeşitliliğine sahip değiller. Bazı üreticilerin masaüstü sistemler için hazırladığı yüksek performans odaklı özel çözümler olsa bile pazarın geneline baktığımızda son kullanıcılar için 7200 devir/dakika hızında çalışan modellere ağırlık verildiğini görüyoruz. Ancak önümüzdeki yıllarda bu durumun değişmesi ve kısaca SSD olarak bilinen katı hâl sürücüleriyle birlikte yüksek performanslı depolama çözümlerinin pazara girmesi bekleniyor.

NAND flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl sürücüleri, günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik diskler ile kıyaslandığında performansın yanında diğer özellikleriyle de ön plana çıkmayı başarıyorlar. Zira SSD'ler geliştirilebilir performans avantajının yanı sıra düşük güç tüketimi, sessiz çalışma ve veri güvenliği gibi değerlendirmelerde de sabit disklere göre önemli avantajlara sahipler. İşte tüm bu kriterleri bir araya getiren bağımsız araştırma kuruluşları ve sektörel uzmanlığa sahip analistler, katı hâl sürücülerini endüstrinin geleceğine yön verecek depolama teknolojisi olarak tanımlıyorlar. Kaldı ki son iki yıldır pazara giren marka ve model sayısını dikkate aldığımızda, henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşmış olmasa bile SSD yarışında başlama vuruşunun yapıldığı söylenebilir.

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Sabit disk dünyasına yön veren Seagate ve Western Digital gibi firmalar henüz son kullanıcılara yönelik SSD modellerini pazara sunmuş olmasalar da kapalı kapılar ardında yeni nesil depolama çözümleri için yoğun mesai harcadıkları biliniyor. Kaldı ki Western Digital geçtiğimiz aylarda ciddi bir yatırımla endüstriyel uygulamalara özel SSD üretimi yapan SiliconSystems firmasını satın almış ve hemen ardından da gömülü sistemler ve medya uygulamaları için SiliconDrive III serisi katı hâl sürücülerini pazara sunmuştu. Bu noktada Seagate'e değinmeden de geçmeyelim. Geçtiğimiz günlerde firmanın hazırlık çalışmaları devam eden SSD girişimi için ibreyi 2010 yılına çevirdiği iddia edilmiş ancak firmaya yakın kaynaklar bunu yalanlamış ve kurumsal kullanıma özel ilk SSD'lerin 2009'da geleceğini belirtmişlerdi.

SSD pazarına ve pazardaki oyunculara baktığımızda ise firmaları genel olarak üç kategori altında toplayabiliriz. Intel, Samsung ve Toshiba gibi firmalar kontrolcüsünden bellek yongasına kadar bir SSD için gerekli tüm komponentleri üretebilme yeteneğine sahipler. OCZ ve Mtron gibi firmalar ise yonga ve kontrolcü ihtiyacını örneğin Samsung ve Indilinx firmalardan karşılamakla birlikte kendi özgün çözümleri için firmware hazırlama gibi bazı temel noktalarda etkin olabiliyorlar. Kingston başta olmak üzere bazı firmalarsa co-brand stratejisini takip ediyor ve iş birliği içerisinde oldukları firmaların hazırladığı SSD'leri kendi etiketleriyle pazara sunarak özellikle marka bağlılığı yüksek kullanıcıları yakalamaya çalışıyorlar. Kısaca özetlemek gerekirse teknoloji yarışı daha çok Intel, Samsung ve Toshiba arasında yaşanıyor.

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Sayısız fabrikası, devasa araştırma-geliştirme bütçesi ve yeni nesil üretim teknolojilerine hakim mühendislik kadrolarıyla Intel, yarıiletken pazarının zirvesinde yer alıyor ve daha uzunca bir süre koltuğunu kimselere kaptıracak gibi de görünmüyor. Sahip olduğu pazar payı itibariyle işlemci pazarını domine eden firmanın SSD pazarında iddialı olmak istediği firma tarafından sık sık dile getiriliyor. Bu hedef doğrultusunda özellikle son birkaç yılda NAND flash üretimine yönelik ciddi bir yatırımlar yapan firma hazırladığı katı hâl sürücülerini, bellek üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Micron ile birlikte kurduğu IM Flash Technologies (IMFT) firması altında duyuruyor. Firma bugün yaptığı açıklamayla 34nm NAND flash bellek yongaları kullanılarak hazırlanan yeni nesil SSD modellerini duyurdu.

Bilindiği üzere yeni nesil üretim teknolojileriyle sağlanan nanometrik ilerleme, üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor dolayısıyla son kullanıcılara daha yüksek kapasiteli, daha hızlı çalışan ürünlere daha uygun fiyat seviyesinden erişebilme olanağı tanınıyor. Intel'in yeni nesil SSD modellerinde de 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongaları kullanılmakta. Her ne kadar IMFT firması 34nm NAND flash bellek yongalarını geçtiğimiz Kasım ayında duyurmuş olsa bile yaşanan bazı sorunlar nedeniyle hacimli üretim ertelenmişti. Resmi duyurusu bugün yapılan yeni nesil SSD'lerin zamanla satılmakta olan 50nm NAND flash tabanlı mevcut SSD modellerinin yerini alacaklar. Peki yeni nesil SSD'ler gerek performans gerekse de maliyetler açısından fark yaratabiliyorlar mı ?

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Intel'in 34nm NAND flash bellek yongası kullanan yeni nesil SSD modelleri 80GB ve 160GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. X25-M serisi altında anons edilen yeni modeller SATA-II ara birimini destekliyor ve 1.2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyorlar. Satılmakta olan mevcut jenerasyondan farklı olarak Halojen-bağımsız kontrolcü kullanılan SSD'lerde Multi Levell Cell (MLC) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. Öte yandan önümüzdeki aylarda Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC (Single Level Cell) NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı X18-E ve X25-E serisi modellerini de duyurması beklenebilir. Peki 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil SSD'ler performans noktasında neler vaat ediyorlar ?

Öncelike şunu belirtmekte fayda var, Intel'in yeni nesil SSD modelleriyle öncelikli amacı maliyetleri aşağı çekerek alınabilirliği arttırmak. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan yeni SSD'lerde, 34nm üretim teknolojisi sayesinde aynı alanda iki kat daha fazla depolama alanı sunulabileceği için fiyatların ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Performans noktasında açıklanan okuma ve yazma hızlarına baktığımızda ise Intel'in 50nm NAND flash bellek yongaları kullanılarak hazırlanan ve satışı devam eden mevcut SSD modellerindeki değerleri yeni nesil 34nm NAND flash tabanlı SSD modellerinde de aynen koruduğunu görüyoruz zira yeni SSD'lerde okuma hızı 250MB/sn, yazma hızı ise 70MB/sn olarak açıklandı. Hızlar aynı kalmış olsa bile Intel'in yeni nesil SSD'lerde zamanları geliştirdiğini görüyoruz.

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Satış fiyatlarında yurt dışı baz alınmıştır. (Newegg)

Açıklanan detaylara göre 50nm NAND flash tabanlı mevcut SSD modellerinde okuma ve yazma için belirlenen erişim süreleri sırasıyla 85 ve 115 mikrosaniye iken, 34nm NAND flash tabanlı yeni SSD modellerinde gecikme süreleri sırasıyla 65 ve 85 mikrosaniye düzeyine çekilmiş. Ayrıca yeni nesil SSD modellerinde IOPS olarak tanımlanan saniyedeki giriş/çıkış operasyonlarına yönelik başarım da arttırılmış. Zira açıklanan resmi detaylara göre rastgele 4K yazımı için IOPS (Input / Output Operations Per Second) değerinin 80GB'lık modelde 6600, 160GB'lık modelde ise 8600 IOPS olduğu belirtildi. Karşılaştırma yapmak açısından Intel'in satılmakta olan mevcut X25-M SSD modellerinde sağlanan en yüksek IOPS değerinin 3300 olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Yeni nesil SSD modellerinin bir diğer önemli avantajı ise operasyonel şok dayanımında geliştirme. Zira yeni nesil üretim teknolojisinin sağladığı avantajla birlikte 34nm NAND flash tabanlı SSD modellerinde operasyonel şok dayanımı %50 artış ile 1500G'ye çıkartılmış. Tüm bu gelişmelerin yanında yeni nesil SSD'lerde, bekleme durumundaki güç tüketiminin 34nm üretim teknolojisine geçilmiş olmasına rağmen 65 mW seviyesinden 75 mW düzeyin çıktığı belirtiliyor. 34nm NAND flash bellek yongalarından farklı olarak yeni nesil SSD'lerde bir önceki jenerasyonda aynı şekilde 10 kanal ONFI uyumlu kontrolcüye yer verildiğini açıklandı.

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Windows 7 ile birlikte desteklenecek TRIM komutu şu an için olmasa bile ileride yapılacak firmware güncellemesiyle birlikte 34nm SSD modellerinde sunulacak ve bu sayede özellikle dosya silme performansı arttırılabilecek. Peki ya fiyatlar? Belirttiğimiz gibi Intel'in yeni nesil 34nm SSD'ler ile öncelikli hedefi maliyetleri aşağı çekebilmek. Bu doğrultuda pazara giriş yapacak 80GB ve 160GB kapasiteli 2. jenerasyon X25-M serisi SSD modelleri, 1000 adetlik alımlarda sırasıyla 225$ ve 440$'lık fiyatlarıyla seriye göre %50 daha ucuzlar. Sabit diskler ile kıyaslandığında fiyatlar hâlâ yüksek olsa bile %50 oranındaki düşüş önemli bir kazanım olarak dikkatlerden kaçmıyor. 320GB'lık model hazırlıklarına devam eden Intel 1.8-inç boyutundaki yeni modellerini ise bu çeyreğin sonunda duyuracak.