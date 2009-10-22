Intel'in 2011 öncesinde doğal USB 3.0 desteği sunması beklenmiyor

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Anakart üreticilerinin ikinci jenerasyon P55 modellerinde, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere yer vermeyi planladığından bahsetmiştik. P55 yonga seti yeni standartlar için doğal destek sunmadığıı için üreticiler Marvell ve NEC gibi firmalar tarafından hazırlanan 3. parti kontrol yongalarını kullanma yoluna gidiyorlar. Tabii bu durum yonga maliyeti ve baskılı devrenin yeniden gözden geçirilmesi gibi bazı ek ihtiyaçları da beraberinde getirmesinden ötürü yeni nesil teknolojilerin en azından bir süre için ağırlıklı olarak orta segmentin üzerinde yer alan, görece yüksek maliyetli anakartlarda kullanılması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Intel, USB 3.0 gibi geliştirime çalışmalarına öncülük ettiği yeni nesil teknolojiler için acele etmiyor. P55 ile birlikte yonga seti tasarımında tek çip yaklaşımını gündemine alan firmanın 2011'den önce var olan USB 2.0 teknolojisine kıyasla veri transfer hızını on kata kadar arttıracağı söylenen USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi tek çipli yonga seti tasarımına geçen Intel'in doğal destek için P55 tasarımında güncellemeye gitmesi veya yeni bir yonga seti hazırlaması gerekiyor ve mevcut bilgiler bunun 2011'den önce gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.

Intel'in aksine AMD ise en azından güncel yol haritasına göre önümüzdeki yıl ile birlikte USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmayı planlıyor. Firmanın 8 serisi (880G ve 890FX gibi) yeni nesil yonga seti modelleriyle birlikte lanse edeceği yine 8 serisi yeni güney köprüleriyle USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunacağı firmanın gün ışığına çıkan bazı dökümanları ile resmi olarak ta doğrulanmıştı.