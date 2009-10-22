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Intel'in 2011 öncesinde doğal USB 3.0 desteği sunması beklenmiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 2011 öncesinde doğal USB 3.0 desteği sunması beklenmiyor
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Anakart üreticilerinin ikinci jenerasyon P55 modellerinde, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere yer vermeyi planladığından bahsetmiştik. P55 yonga seti yeni standartlar için doğal destek sunmadığıı için üreticiler Marvell ve NEC gibi firmalar tarafından hazırlanan 3. parti kontrol yongalarını kullanma yoluna gidiyorlar. Tabii bu durum yonga maliyeti ve baskılı devrenin yeniden gözden geçirilmesi gibi bazı ek ihtiyaçları da beraberinde getirmesinden ötürü yeni nesil teknolojilerin en azından bir süre için ağırlıklı olarak orta segmentin üzerinde yer alan, görece yüksek maliyetli anakartlarda kullanılması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Intel, USB 3.0 gibi geliştirime çalışmalarına öncülük ettiği yeni nesil teknolojiler için acele etmiyor. P55 ile birlikte yonga seti tasarımında tek çip yaklaşımını gündemine alan firmanın 2011'den önce var olan USB 2.0 teknolojisine kıyasla veri transfer hızını on kata kadar arttıracağı söylenen USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi tek çipli yonga seti tasarımına geçen Intel'in doğal destek için P55 tasarımında güncellemeye gitmesi veya yeni bir yonga seti hazırlaması gerekiyor ve mevcut bilgiler bunun 2011'den önce gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.

Intel'in aksine AMD ise en azından güncel yol haritasına göre önümüzdeki yıl ile birlikte USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmayı planlıyor. Firmanın 8 serisi (880G ve 890FX gibi) yeni nesil yonga seti modelleriyle birlikte lanse edeceği yine 8 serisi yeni güney köprüleriyle USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunacağı firmanın gün ışığına çıkan bazı dökümanları ile resmi olarak ta doğrulanmıştı.


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bluemad 10 yıl
son kullanici kismini atlamissin,
farkindaysan gayet genis bir yorumdan sonra bu cümleyi sarfetmisim.
Ben bu isin cigerini biliyorum edasiyla firma isimleri yazmak, senin ve intelin hakliligini göstermez.
Intel in acele etmemesi bizi düsündügü icin degil, kendi cikarlari icin. Maliyetlerin düsmesi icin kar ettigi o milyarlarca dolardan bir kismini Arge ye ayirmak istemiyordur intel beyefendi, ve bizi daha cok sömürmek icin eski yatirimlarini bize dayatir,
ve senin gibi kisilerde kalkar inteli savunur.
eger bunu göremiyorsan, at gözlügü taktigin icin olabilir mi!!!
bir teknolojinin ucuzlamasi icin,piyasaya cikmasi ve ( ilk basta tabi ki pahali olacak ) yayginlasmasi lazim, zaten diger firmalarindan gecmesiyle fiyatlar otomatikman asagi cekilecektir.
benim demek istedigim de budur, öncülük eden intel ne kadar erken piyasaya bu ürünleri sunarsa biz son kullanicilar da ucuzlamis ürünlere o kadar erken kavusuruz.Bu tarihe göre 2012 den önce usb3.0 lü bir sistem bayagi bir el yakacagidir.
Sizin de tahmin edeceginiz üzere eger intel 2010 yilinda bu destegi sunma ihtmali olsaydi, bizde rahat rahat 2011 de usb3.0 lü sistemler kullanabilirdik.
Bu tabloya göre intel bizi bu teknolojiden bir sene daha mahrum birakiyor.....
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bluemad 10 yıl
2010 da cikarmis olsa zaten 2010 icinde yayginlasir ve ancak 2011 de hem fiyat acisindan hemde stabile acisindan alinabilir seviyeye gelir,
düsünsene bir kere, herkes böyle düsünse zaten cok yavas ilerleyen teknoloji ( sahsi düsüncem bu sene usb3.0 yayginlasmaliydi ) iyice yavaslar,hatta geriler,
intel in bu yaklasimi, usb2.0 ye yapmis oldugu yatirimin belkide 1000 misli karindan sonra usb3.0 e yönelmek stratejisi yatiyor, kendi acisindan dogru ama son kullanici acisindan bakmal lazim olaya.
inten ve amd neyse, degil 4.0 , 5.0 bile cikarsa merak etme bu pastadan pay almak icin hepsi ardi ardina uygun donanimda cikarirlar aygit da,
128gb lik usb bellekler cikiyor, eger piyasada usb3.0 donanimli kartlar olsaydi eminim ki bunlar mecburen usb3.0 destekli olacakti.
olaya biraz genis ve son kullanici acisindan bakmak lazim....
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ahmetkep 10 yıl
birşeyler karalayıp son cümleye "geniş bakmak lazım" deyince geniş bakılmış olmuyor malesef.Bence yorum at gözlüğü ile bakılarak yapılmış.

usb 3.0 ın öncülüğünü intel yapmıştır.2 yıl önce Intel aralarında HP, NEC, NXPSemiconductors ve Texas Instruments firmalarınında bulunduğu bir toplantıda USB 3.0 Promoter Group topluluğunu kurmuş ve USB 3.0 ın öncülüğünü yapmıştır.

Haberi düzgün okursak 3.0 ın yonga ve bası devre üzerindeki tasarım değişikliği ve ek ihtiyaçlar yüzünden maliyeti oldukça arttıracagı yönünde.
Bu tip anakartların orta segmente bile hitap edemeyecegi yazıyor.
İntel'in acele etmemesi gayet doğal.3.0 destekli anakartın maliyeti çok fazla artacaksa zaten sana bana çoğu kişiye hitap etmeyecek.
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bluemad 10 yıl
insanin morelini bozan bir haber...
zaten son kullanicin yararina bir sey yapsa sasardim bu intel in.
nedense aklima birden devlet memurlari geldi....agirdan, yavas yavas....
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aykutx 10 yıl
Bence intel çok taktiksel davranıyor.
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El_domingo 10 yıl
Usb 3 özellikle harici depolama alanında ciddi ihtiyac var...ilk bu işi uygun fiyatla yapan bu pastanın buyuk kısmını götürür
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simplethinks 10 yıl
amd 8xx serisi chiplerle usb 3.0 geçecekmi ? Bu chipseti bekliyoruz.
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letibit 10 yıl
bizde 2011 bekleriz )
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cavador 10 yıl
ata133 üde amd desteklediğinde intel niye yaptınız derdi eskileri bilenler bilir, gercekten işe yaracak durumlarda intel yenilik düşmanı gibi
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justbejust 10 yıl
kimseye sürpriz olmamıştır herhalde. ne de olsa intel bu, boşa günahını vermez.
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K@0S 10 yıl
bencede blacksmoke 2010 yılı içinde büyük bir hızla 3.0 geçiş olabilir zaten coğu seyde hazırlanmıs durumda
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Father Torque 10 yıl
Önce USB 3 kullanan aygıtlar yaygınlaşsın da sonra zaten anakartlar da geçmek zorunda kalır.
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yonex78 10 yıl
amd teknoloji üretir intel kullanır amd önce sunar yaranamaz intel sunar altın olur :)
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Zero Limit 10 yıl
bu da demek oluyor ki önce amd geçecek, intel gereksizdi diyecek sonra tükürdüğünü yalayıp 2011 den önce oda usb 3.0 a geçecek.
artık piyasayı anlamışım değil mi?
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