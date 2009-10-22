Intel'in 2011 öncesinde doğal USB 3.0 desteği sunması beklenmiyor

Anakart üreticilerinin ikinci jenerasyon P55 modellerinde, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere yer vermeyi planladığından bahsetmiştik. P55 yonga seti yeni standartlar için doğal destek sunmadığıı için üreticiler Marvell ve NEC gibi firmalar tarafından hazırlanan 3. parti kontrol yongalarını kullanma yoluna gidiyorlar. Tabii bu durum yonga maliyeti ve baskılı devrenin yeniden gözden geçirilmesi gibi bazı ek ihtiyaçları da beraberinde getirmesinden ötürü yeni nesil teknolojilerin en azından bir süre için ağırlıklı olarak orta segmentin üzerinde yer alan, görece yüksek maliyetli anakartlarda kullanılması bekleniyor.
Gelen bilgilere göre Intel, USB 3.0 gibi geliştirime çalışmalarına öncülük ettiği yeni nesil teknolojiler için acele etmiyor. P55 ile birlikte yonga seti tasarımında tek çip yaklaşımını gündemine alan firmanın 2011'den önce var olan USB 2.0 teknolojisine kıyasla veri transfer hızını on kata kadar arttıracağı söylenen USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi tek çipli yonga seti tasarımına geçen Intel'in doğal destek için P55 tasarımında güncellemeye gitmesi veya yeni bir yonga seti hazırlaması gerekiyor ve mevcut bilgiler bunun 2011'den önce gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.
Intel'in aksine AMD ise en azından güncel yol haritasına göre önümüzdeki yıl ile birlikte USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmayı planlıyor. Firmanın 8 serisi (880G ve 890FX gibi) yeni nesil yonga seti modelleriyle birlikte lanse edeceği yine 8 serisi yeni güney köprüleriyle USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunacağı firmanın gün ışığına çıkan bazı dökümanları ile resmi olarak ta doğrulanmıştı.
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farkindaysan gayet genis bir yorumdan sonra bu cümleyi sarfetmisim.
Ben bu isin cigerini biliyorum edasiyla firma isimleri yazmak, senin ve intelin hakliligini göstermez.
Intel in acele etmemesi bizi düsündügü icin degil, kendi cikarlari icin. Maliyetlerin düsmesi icin kar ettigi o milyarlarca dolardan bir kismini Arge ye ayirmak istemiyordur intel beyefendi, ve bizi daha cok sömürmek icin eski yatirimlarini bize dayatir,
ve senin gibi kisilerde kalkar inteli savunur.
eger bunu göremiyorsan, at gözlügü taktigin icin olabilir mi!!!
bir teknolojinin ucuzlamasi icin,piyasaya cikmasi ve ( ilk basta tabi ki pahali olacak ) yayginlasmasi lazim, zaten diger firmalarindan gecmesiyle fiyatlar otomatikman asagi cekilecektir.
benim demek istedigim de budur, öncülük eden intel ne kadar erken piyasaya bu ürünleri sunarsa biz son kullanicilar da ucuzlamis ürünlere o kadar erken kavusuruz.Bu tarihe göre 2012 den önce usb3.0 lü bir sistem bayagi bir el yakacagidir.
Sizin de tahmin edeceginiz üzere eger intel 2010 yilinda bu destegi sunma ihtmali olsaydi, bizde rahat rahat 2011 de usb3.0 lü sistemler kullanabilirdik.
Bu tabloya göre intel bizi bu teknolojiden bir sene daha mahrum birakiyor.....
düsünsene bir kere, herkes böyle düsünse zaten cok yavas ilerleyen teknoloji ( sahsi düsüncem bu sene usb3.0 yayginlasmaliydi ) iyice yavaslar,hatta geriler,
intel in bu yaklasimi, usb2.0 ye yapmis oldugu yatirimin belkide 1000 misli karindan sonra usb3.0 e yönelmek stratejisi yatiyor, kendi acisindan dogru ama son kullanici acisindan bakmal lazim olaya.
inten ve amd neyse, degil 4.0 , 5.0 bile cikarsa merak etme bu pastadan pay almak icin hepsi ardi ardina uygun donanimda cikarirlar aygit da,
128gb lik usb bellekler cikiyor, eger piyasada usb3.0 donanimli kartlar olsaydi eminim ki bunlar mecburen usb3.0 destekli olacakti.
olaya biraz genis ve son kullanici acisindan bakmak lazim....
usb 3.0 ın öncülüğünü intel yapmıştır.2 yıl önce Intel aralarında HP, NEC, NXPSemiconductors ve Texas Instruments firmalarınında bulunduğu bir toplantıda USB 3.0 Promoter Group topluluğunu kurmuş ve USB 3.0 ın öncülüğünü yapmıştır.
Haberi düzgün okursak 3.0 ın yonga ve bası devre üzerindeki tasarım değişikliği ve ek ihtiyaçlar yüzünden maliyeti oldukça arttıracagı yönünde.
Bu tip anakartların orta segmente bile hitap edemeyecegi yazıyor.
İntel'in acele etmemesi gayet doğal.3.0 destekli anakartın maliyeti çok fazla artacaksa zaten sana bana çoğu kişiye hitap etmeyecek.
zaten son kullanicin yararina bir sey yapsa sasardim bu intel in.
nedense aklima birden devlet memurlari geldi....agirdan, yavas yavas....
artık piyasayı anlamışım değil mi?