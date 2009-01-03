Intel'in 65 watt'lık dört çekirdekli işlemcileri 18 Ocak'ta geliyor

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Nehalem mikroişlemci mimarisini kullanan yeni nesil Core i7 işlemcileriyle gündemde olan Intel, Core 2 Quad serisi işlemci ailesini yeni modeller ile güncellemeye hazırlanıyor. AMD'nin Phenom II lansmanına hazırlandığı şu günlerde Intel de düşük güç tüketimine sahip dört çekirdekli yeni işlemcileriyle pazardaki pozisyonunu güçlendirmeye ve rakibini yeni ürün lansmanı konusunda yalnız bırakmamaya hazırlanıyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerinde ısıl güç tasarımı 65 watt olarak belirlenmiş. Lanse edilecek yeni işlemcilerden Core 2 Quad Q9550e 2.83GHz'de çalışıyor. FSB hızı 1333MHz olarak belirlenen işlemcinin seviye bellek kapasitesi ise 12MB. Core 2 Quad 9550s modelinin hemen altında yer alacak temsilciyse 2.66GHz'de çalışan ve yine 65 watt'lık TDP ile gelen Core 2 Quad Q9400s olacak.

Core Quad 9550s modelinden farklı olarak 6MB seviye 2 belleğe sahip olacağı belirtilen işlemciyine 9550s modelinde olduğu gibi 1333MHz FSB desteğiyle gelecek. Intel'in 65 watt'lık yeni işlemcileri arasındaki en ekonomik model ise Core 2 Quad Q8200s olacak. 2.33GHz'de görev yapan işlemci, 1333MHz FSB hızı ve 4MB L2 bellek ile geliyor. TDP seviyesi bu model için de yine 65 watt olarak belirlenmiş durumda.

Intel'in dört çekirdekli ve düşük güç tüketimli işlemcileri için belirlenen fiyatlar ise sırasıyla 369$, 320$ ve 245$. Ayrıca Q8200s modelinin de vreye girmesi ile birlikte Q8200 modelinin fiyatında 10$'lık indirim yapılması ve 183$'a çekilmesi bekleniyor. Ayrıca firmanın yıol haritasına göre haberimizi konu olan yeni işlemcilerin 18 Ocak'ta kullanıma sunulması bekleniyor.