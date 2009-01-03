Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in 65 watt'lık dört çekirdekli işlemcileri 18 Ocak'ta geliyor

10 yıl
16,9b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in 65 watt'lık dört çekirdekli işlemcileri 18 Ocak'ta geliyor
Tam Boyutta Gör

Nehalem mikroişlemci mimarisini kullanan yeni nesil Core i7 işlemcileriyle gündemde olan Intel, Core 2 Quad serisi işlemci ailesini yeni modeller ile güncellemeye hazırlanıyor. AMD'nin Phenom II lansmanına hazırlandığı şu günlerde Intel de düşük güç tüketimine sahip dört çekirdekli yeni işlemcileriyle pazardaki pozisyonunu güçlendirmeye ve rakibini yeni ürün lansmanı konusunda yalnız bırakmamaya hazırlanıyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerinde ısıl güç tasarımı 65 watt olarak belirlenmiş. Lanse edilecek yeni işlemcilerden Core 2 Quad Q9550e 2.83GHz'de çalışıyor. FSB hızı 1333MHz olarak belirlenen işlemcinin seviye bellek kapasitesi ise 12MB. Core 2 Quad 9550s modelinin hemen altında yer alacak temsilciyse 2.66GHz'de çalışan ve yine 65 watt'lık TDP ile gelen Core 2 Quad Q9400s olacak.

Core Quad 9550s modelinden farklı olarak 6MB seviye 2 belleğe sahip olacağı belirtilen işlemciyine 9550s modelinde olduğu gibi 1333MHz FSB desteğiyle gelecek. Intel'in 65 watt'lık yeni işlemcileri arasındaki en ekonomik model ise Core 2 Quad Q8200s olacak. 2.33GHz'de görev yapan işlemci, 1333MHz FSB hızı ve 4MB L2 bellek ile geliyor. TDP seviyesi bu model için de yine 65 watt olarak belirlenmiş durumda.

Intel'in dört çekirdekli ve düşük güç tüketimli işlemcileri için belirlenen fiyatlar ise sırasıyla 369$, 320$ ve 245$. Ayrıca Q8200s modelinin de vreye girmesi ile birlikte Q8200 modelinin fiyatında 10$'lık indirim yapılması ve 183$'a çekilmesi bekleniyor. Ayrıca firmanın yıol haritasına göre haberimizi konu olan yeni işlemcilerin 18 Ocak'ta kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 yıl
Güzel bir haber eh fiyatta iyi tutulsa güzel olur ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
em007re 10 yıl
Arkadaşlar tavsiye...5 yılda sistem değiştirin.....Bu 5 yıl içinde işlemciler arasında pek fazla fark olmuyor....Sadece ufak tefek testler çıkıp yeni işlemcilerdeki performans farkını gösteriyorlar ..tabi aslında ufak tefek hızlar....şahsen ben tatmin olmuyorum...bir 5 yıl sonraki işlemcileri tavsiye ederim tabi elinizde güzel bir quad işlemciniz yoksa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
güzel haber ilerde 4 çekirdekli 45w işlemcileride görmek isterim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moffaka 10 yıl
intel gelsin 10 doları ben onlara vereyim o paraylada evine ekmek götürür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
tamam şimdi bunlar 65 w oldu ama nasıl testlerini görmek lazım farkındaysanız intel i7 leri sınırlı o.c kapasitesi ile piyasaya sürdü artık istedikleri şey "bunlar en eski işlemciyi alıyor piyasadaki en kaliteli işlemci seviyesinde kullanıyor 2 tıkla bizde bunu engelliyelim" 65w düşük enerji az ısı derken o.c kapasitesini de yok edecekler aklıma bunlar geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Light_Velocity 10 yıl

Orjinalden alıntı: moffaka

intel gelsin 10 doları ben onlara vereyim o paraylada evine ekmek götürür

+1

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutay 10 yıl
kesinlikle fiyatları çok yuksek zamanla iner ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 10 yıl
Q8200s = 245$ şaka gibi, ama nedense gülemiyorum. de get üç kuruş daha koy, amd phenom2 al dedirtiyor bu intel iyice.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 10 yıl
Fiyatlar yüksek, Phenom 2'lerde pek ucuz gelmicek, bu sınıf böyle gider..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Bakalım stok soğutma ile ne kadar overclock olabilecekler ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huxi20 10 yıl
indirimler yeterli değil bence 10$ ne ya dalga geçer gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 10 yıl
fiyatlar hala el yakar durumda.
183 fena değil gerçi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16923 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu 10 yıl Gigabyte EX58-UD5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim