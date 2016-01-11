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Intel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi izleyin

İşlemci devi Intel, geçtiğimiz dönemde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi tüm dünya ile paylaştı. 100 farklı drone modellenin dahil olduğu gösterinin detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Intel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi izleyin

İşlemci devi Intel'in geçtiğimiz Kasım ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği inanılmaz drone gösteri için ilk video görücüye çıkartıldı.
Bu başarıyı aynı anda 100 drone modelini eşzamanlı şekilde havalandırılması ile elde eden Intel, bütün drone modellerini senkronize etmek için özel bir koordinasyon yazılımı kullandı ve ışık sistemleriyle beraberde yerdeki orkestraya etkili şekilde eşlik eden bir drone serisi oluşturdu. İlk bakışta hava fişek gösterisi gibi görünen olay, yerde Beethoven'ın beşinci senfonisi canlı çalınırken benzersiz bir deneyim oluşturdu. 
Intel'in yayınladığı bu harika videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2016/01/11/intel-record-setting-drone-show/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
john ronald reuel tolkien 3 yıl en beğenilen
Çalan dokuzuncu değil beşinci senfoni yalnız.
Bu arada muhteşem bir gösteri.
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süvari 3 yıl
Muhteşem gösteri
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cellat87 3 yıl
wayyy bee süper yapmış adamlarr...
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seckinim 3 yıl
o kadar dronun çıkaracağı vızıltı sesi :D haha kulağa pek muhteşem geleceğini söyleyemem ama güzel gözteri gerçekten :)
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arel.gr 3 yıl
canli izlemek varmis.......
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fatsa52 3 yıl
Dura dura dura durone ağabey
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JoeyBane 3 yıl
Akillica olmus. Adamlar isi biliyor
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john ronald reuel tolkien 3 yıl en beğenilen
Çalan dokuzuncu değil beşinci senfoni yalnız.
Bu arada muhteşem bir gösteri.
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ensei 3 yıl
Hem kulağa, hem göze, muhteşem şölen:))
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aycibin 3 yıl
helal.hem yaratıcı,hem estetik hem de marifet isteyen bir şov
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