Intel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi izleyin

İşlemci devi Intel'in geçtiğimiz Kasım ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği inanılmaz drone gösteri için ilk video görücüye çıkartıldı.

Bu başarıyı aynı anda 100 drone modelini eşzamanlı şekilde havalandırılması ile elde eden Intel, bütün drone modellerini senkronize etmek için özel bir koordinasyon yazılımı kullandı ve ışık sistemleriyle beraberde yerdeki orkestraya etkili şekilde eşlik eden bir drone serisi oluşturdu. İlk bakışta hava fişek gösterisi gibi görünen olay, yerde Beethoven'ın beşinci senfonisi canlı çalınırken benzersiz bir deneyim oluşturdu.

Intel'in yayınladığı bu harika videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/11/intel-record-setting-drone-show/