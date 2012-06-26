Intel'in "Small Business Advantage" platformu hakkında tüm detaylar

Intel yeni nesil Ivy Bridge platformu ile birlikte küçük ölçekli işletmelere yönelik Small Business Advantage platformunu da kullanıma sundu.

Yeni platform ile birlikte pek çok şirket, herhangi bir IT uzmanına gerek kalmadan personel bilgisayarlarını yönetebiliyor, endüstriyel bilgi hırsızlığına karşı USB koruması gibi güvenlik önlemlerini yönetebiliyor ve bilgisayarları otomatik olarak açıp kapatabiliyorlar.

Small Business Advantage platformunun detaylarını Intel Türkiye Teknik Müdürü Cemal Kayacan'dan dinliyoruz.