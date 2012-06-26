Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Intel'in "Small Business Advantage" platformu hakkında tüm detaylar

6 yıl
22,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel yeni nesil Ivy Bridge platformu ile birlikte küçük ölçekli işletmelere yönelik Small Business Advantage platformunu da kullanıma sundu.
Yeni platform ile birlikte pek çok şirket, herhangi bir IT uzmanına gerek kalmadan personel bilgisayarlarını yönetebiliyor, endüstriyel bilgi hırsızlığına karşı USB koruması gibi güvenlik önlemlerini yönetebiliyor ve bilgisayarları otomatik olarak açıp kapatabiliyorlar.
Small Business Advantage platformunun detaylarını Intel Türkiye Teknik Müdürü Cemal Kayacan'dan dinliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Adam ingilizce kelimelerin türkçesini hatirlayamadığında eee diyor gibi geldi bana, ingilizce anlatsa daha akıcı konuşur sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Bu yorumlardan sonra bir daha muhabbet yapmayacağını düşünüyorum. eee'leyerek aklımızı aldın arkadaş, tartışacağımıza ee'leri konuşur olduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murano55 6 yıl
intel önceden buna benzer internet cafelere bir sistem çıkarmıştı , fakat burada vurgulanmak istenen küçük işletme iseniz normalde tanımı 50 kişi çalışanı olan yani bunun yaklaşık ortalam 15 kişisi bilgisayar kullanıcısı desek bu firmaya sunucu ve kullanıcıları donanımları verileri web sitelerini yönetecek bir bilgi işlemci ekmek yese çokmu dur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meposion 6 yıl
eeeeeeeeee ...... yarıyor
eeeeeeeee ..... tabi öyle
eeeeeee eeeeeeeee eee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legend3017 6 yıl
bu tip haberler iyi güzel hoşta ekran kartı incelemeleride yapılsın ne zaman bi ekran kartı hakkında bilgi edinmek istesem yurtdışındaki sitelere bakıyorum oysa donanımhaberde bu incelemeleri bulabilmek isterdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
schaffnertpm 6 yıl
eğer inceleme gelmeyecekse ''kısa süre'' diye bir ibare yazmayın haberde...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
SBA'nın sorunları varmı acaba? Intel'in 2 küsür senedir düzeltmediği açıklar için açıklama var mı? Yeni sorunlar var mı acaba? Sonunda %100 güvenilir oldumu yoksa araya ram bilmemne ile hala "system hijack bilmem ne" ihtimali var mı? ARM TrustZone'dan daha üstün yanları var mı yok mu mesela Ram koruma için?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AponSHeLL 6 yıl
cemal abimiz çok "ee"ledi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hümiyettin 6 yıl
Bu konuyu 3 kere açmışsınız. Düzeltin lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 16 sa. yeni video
09:55
Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci
15,1b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,7b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim