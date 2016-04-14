Intel’in TLC NAND SSD serisi satışa çıkıyor

Bu yıl bir değişiklik yaparak SK Hynix firmasından ilk kez TLC NAND bellek tedariğine giden ve maliyet odaklı SSD 540 serisini geliştiren Intel, satışa başlıyor. Maliyet odaklı olmasına rağmen, fiyat konusunda rakiplerinden biraz daha geride.

TLC NAND

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

Intel, yeni seride 16nm üretim sürecindeki TLC NAND modüllerini kullanıyor. Ayrıca Silicon Motion tarafından geliştirilen SM2256 kontrolcüsü ile, yazma hızlarında 480MB/s, okuma hızlarında da 560MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. Rastgele okuma hızlarında 78K IOPS, yazma hızlarında da 85K IOPS değerleri söz konusu.

Seride 120GB/180GB/240GB/360GB/480GB/1000GB şeklinde kapasite seçenekleri mevcut. Aralıksız çalışma durumunda ise işler biraz değişiyor zira sırasıyla 70MBps/90MBps/100MBps/100MBps/125MBps/125MBps yazma hızları görülüyor. SATA 6Gbps üzerinden bağlanan serinin hatalar arasındaki zaman miktarı da 1.6 milyon saat.

Fiyatlar

Serinin M.2 2280 formatı için sırasıyla; 90$, 150$, 170$, 250$, 280$, 550$ şeklinde giden ortalama fiyat etiketleri mevcut. 2.5 inçlik formata baktığımızda ise; 90$, 110$, 150$, 215$, 250$ ve 500$ şeklinde yaklaşık fiyat etiketleri görüyoruz.

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Benzer şekilde 15nm TLC NAND bellek barındıran Toshiba Q300 SSD serisinde 120GB için 170TL, 240GB için 230TL, 480GB için 450TL ve 960GB için 1100TL yaklaşık fiyat etiketleri mevcuttu. Bu bakımdan, Intel SSD 540 serisi biraz pahalı kaçıyor.