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Intel’in TLC NAND SSD serisi satışa çıkıyor

SSD pazarında biraz daha maliyet odaklı ürün arayan tüketicilere yönelik olarak geliştirilen Intel SSD 540 serisi satışa çıkıyor. Yeni seride fiyatlar biraz yüksek kalmış.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl bir değişiklik yaparak SK Hynix firmasından ilk kez TLC NAND bellek tedariğine giden ve maliyet odaklı SSD 540 serisini geliştiren Intel, satışa başlıyor. Maliyet odaklı olmasına rağmen, fiyat konusunda rakiplerinden biraz daha geride.

TLC NAND

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

Intel, yeni seride 16nm üretim sürecindeki TLC NAND modüllerini kullanıyor. Ayrıca Silicon Motion tarafından geliştirilen SM2256 kontrolcüsü ile, yazma hızlarında 480MB/s, okuma hızlarında da 560MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. Rastgele okuma hızlarında 78K IOPS, yazma hızlarında da 85K IOPS değerleri söz konusu.

Seride 120GB/180GB/240GB/360GB/480GB/1000GB şeklinde kapasite seçenekleri mevcut. Aralıksız çalışma durumunda ise işler biraz değişiyor zira sırasıyla 70MBps/90MBps/100MBps/100MBps/125MBps/125MBps yazma hızları görülüyor. SATA 6Gbps üzerinden bağlanan serinin hatalar arasındaki zaman miktarı da 1.6 milyon saat.

Fiyatlar

Serinin M.2 2280 formatı için sırasıyla; 90$, 150$, 170$, 250$, 280$, 550$ şeklinde giden ortalama fiyat etiketleri mevcut. 2.5 inçlik formata baktığımızda ise; 90$, 110$, 150$, 215$, 250$ ve 500$ şeklinde yaklaşık fiyat etiketleri görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Toshiba’dan yeni Q300 SATA III SSD serisi"

Benzer şekilde 15nm TLC NAND bellek barındıran Toshiba Q300 SSD serisinde 120GB için 170TL, 240GB için 230TL, 480GB için 450TL ve 960GB için 1100TL yaklaşık fiyat etiketleri mevcuttu. Bu bakımdan, Intel SSD 540 serisi biraz pahalı kaçıyor. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/value-intel-540s-ssd-series-now-selling.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 3 yıl en beğenilen
Biraz mı? 240GB PNY CS1311 SSD'ler 80K+ IOPS ve 500MB/s üzeri hız sunarken 185 liraya geliyor(amazon.com). DonanımHaber ölücüsü olarak değerlendirdiğimde fiyatlar kazık seviyesinde.

Yine 200 liraya Samsung 850 Evo 250GB modeli alınabiliyor.
Biraz mı? 240GB PNY CS1311 SSD'ler 80K+ IOPS ve 500MB/s üzeri hız sunarken 185 liraya geliyor(amazon.com). DonanımHaber ölücüsü olarak değerlendirdiğimde fiyat...
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Morphinz 3 yıl
Saçmalık! Hem daha kötü malzeme çıkar, hem daha fazla para iste! Çok uyanık bu intel! Marka değeri satıyor başka bir şey değil!
80 dolara Gider Samsung 850 EVO alırım daha iyi! Hemde 250 GB!
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Shovel Knight 3 yıl
valla bende 3-5 güne kadar 60 dolara pny alacam samsung evo msata 80 nin altına düşerse onuda almayı düşünüyorum
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JoeyBane 3 yıl
Onceki haberden cok da bir farki yok. Laf olsun torba dolsun
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kadirirdem 3 yıl
ssd alırsam muhtemelen samsung'dan başkasına bakmam....
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OverClocK1ng 3 yıl
Duyurdu ayrı haber.
Satışa çıkıyor ayrı haber.
Bir de satışa çıktıktan sonra "Satışa Çıktı" diye yaparsınız, tam olur...
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Biraz mı? 240GB PNY CS1311 SSD'ler 80K+ IOPS ve 500MB/s üzeri hız sunarken 185 liraya geliyor(amazon.com). DonanımHaber ölücüsü olarak değerlendirdiğimde fiyatlar kazık seviyesinde.

Yine 200 liraya Samsung 850 Evo 250GB modeli alınabiliyor.
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