Toshiba’dan yeni Q300 SATA III SSD serisi

SSD pazarında OCZ iştiraki ile boy gösteren Toshiba, aynı zamanda kendi markasını taşıyan ürünler de piyasaya sürüyor. Firmanın yeni Q300 SATA III SSD serisi, 15nm TLC bellek modülleri ile biraz daha alt seviyeye hitap ediyor.
TLC NAND bellek modüllerini, kısa süre önce yeni Intel SSD ürünlerinde de görmüştük. Hücre başı 3 bit veri depolayan TLC modüller, 3000-5000 yazma/silme döngüsüne sahip ve nispeten daha az kullanım ömrü sunuyor. Toshiba’nın 15nm TLC modülleri ise hemen hemen aynı değerleri sunuyor.
Yazma hızları 530MB/s, okuma hızları 550MB/s seviyesine çıkabilen seri, rastgele okuma hızı olarak 87 000 IOPS ve rastgele yazma hızı olarak 83 000 IOPS performans değerlerine ulaşabiliyor. Q300 serisinde; 120GB kapasiteli model 40 Pound, 240GB kapasiteli model 57 Pound, 480GB kapasiteli model 97 Pound, 960GB kapasiteli model 235 Pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Ayrıca Bkz. "Intel, TLC tabanlı ilk SSD ürünlerini duyurdu"
Toshiba ayrıca, kurumlara yönelik olarak Q300 Pro serisini geliştirdi. Daha dayanıklı ve hızlı 2-bit 15nm MLC NAND bellek modülleri kullanan seri yine 530MB/s yazma, 550MB/s okuma hızlarına sahip. Bununla birlikte rastgele yazma performansı 63 000 IOPS, okuma performansı 92 000 IOPS şeklinde farklılaşıyor.
Yazılım tarafında ise gelişmiş QSBC ve Patrol Read hata düzeltme teknolojisi gibi ekstralar bulunuyor. Her iki seride ise SLC tabanlı önbellek, TRIM, 1.5 milyon saat MTBF, S.M.A.R.T. şeklinde ortak özellikler mevcut. Q300 Pro serisinde de; 256GB kapasite için 105 Pound, 512GB kapasite için 162 Pound, 1024GB kapasite için 324 Pound şeklinde fiyat sıralaması belirlenmiş.
http://hexus.net/tech/news/storage/91946-toshiba-announces-q300-sata-iii-ssd-series-15nm-flash/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Sadece geçişler için SSD kullanmıyoruz. Hardcore fps oyunlarında özellikle laptoplarda bile black serisi 7200rpm diskler yetersiz kalıyor. Anlık load olma durumlarında çok sorunlar yaratıyor. i7 işlemci 32 gb ram ve 2gb yeni bir ekran kartınız olsa bile mekanik disk ile çakılmanız muhtemel. Bir de mekanik disk doldukça düşen windows deneyimi iyice sıkıntı yaratıyor. SSD olmadan olmaz yani (:
Valla bilgisayarda bir süredir oyun oynamıyorum. Sadece her gün, günde 10-30 defa Street Fighter EX Plus oynuyorum (17 yıldır her gün)
120 GB SSD var. 111 GB olarak görünüyor. Her zaman 83.2 GB'ı "BOŞ"
480 GB ı kim, ne yapar düşünemiyorum. Zira oyun oynasam da yine gider oyunları D diye 2. diskime atardım. Çalışırken ara yüklemelerde 3 saniye, 5 saniye ya da 10 saniye geç başlasa ne olurdu yani...
Bu da piyasamızda pc toplamayı vuran başlıca sebeplerden sadece birisi.Fiyatları daha aşağı çekebilecek her markaya piyasada ihtiyaç var.
Bu fiyata bu kapasite vaat ediliyorsa bilin ki içindeki nandlar ucuz sürümdür.
Ultra II serisi de değil. Sırf 480 GB diye risk alamam açıkçası. 850 Evo alırım kafam rahat olur.