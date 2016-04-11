Toshiba’dan yeni Q300 SATA III SSD serisi

SSD pazarında OCZ iştiraki ile boy gösteren Toshiba, aynı zamanda kendi markasını taşıyan ürünler de piyasaya sürüyor. Firmanın yeni Q300 SATA III SSD serisi, 15nm TLC bellek modülleri ile biraz daha alt seviyeye hitap ediyor.

TLC NAND bellek modüllerini, kısa süre önce yeni Intel SSD ürünlerinde de görmüştük. Hücre başı 3 bit veri depolayan TLC modüller, 3000-5000 yazma/silme döngüsüne sahip ve nispeten daha az kullanım ömrü sunuyor. Toshiba’nın 15nm TLC modülleri ise hemen hemen aynı değerleri sunuyor.

Yazma hızları 530MB/s, okuma hızları 550MB/s seviyesine çıkabilen seri, rastgele okuma hızı olarak 87 000 IOPS ve rastgele yazma hızı olarak 83 000 IOPS performans değerlerine ulaşabiliyor. Q300 serisinde; 120GB kapasiteli model 40 Pound, 240GB kapasiteli model 57 Pound, 480GB kapasiteli model 97 Pound, 960GB kapasiteli model 235 Pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Toshiba ayrıca, kurumlara yönelik olarak Q300 Pro serisini geliştirdi. Daha dayanıklı ve hızlı 2-bit 15nm MLC NAND bellek modülleri kullanan seri yine 530MB/s yazma, 550MB/s okuma hızlarına sahip. Bununla birlikte rastgele yazma performansı 63 000 IOPS, okuma performansı 92 000 IOPS şeklinde farklılaşıyor.

Yazılım tarafında ise gelişmiş QSBC ve Patrol Read hata düzeltme teknolojisi gibi ekstralar bulunuyor. Her iki seride ise SLC tabanlı önbellek, TRIM, 1.5 milyon saat MTBF, S.M.A.R.T. şeklinde ortak özellikler mevcut. Q300 Pro serisinde de; 256GB kapasite için 105 Pound, 512GB kapasite için 162 Pound, 1024GB kapasite için 324 Pound şeklinde fiyat sıralaması belirlenmiş.