Intel'in çift çekirdekli Atom işlemcisi görüntülendi, ilk testler

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Özellikle kompakt formdaki maliyet odaklı dizüstü bilgisayar segmentinde popüler olan Atom işlemci ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran ve 2012 yılına kadar 200 milyon ünite satmayı planlayan Intel cephesinde merakla beklenen çift çekirdekli Atom 330 modeli de sonunda ortaya çıktı. İlk tanıtımı IDF'te yapılan çift çekirdekli Atom 330, satılmakta olan ve 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 270 modeliyle aynı frekansta çalışıyor ve çekirdek sayısı dolayısıyla L2 bellek mikarı ile ayrılıyor. Zira mevcut modelin aksine Atom 330'da 1MB büyüklüğünde seviye 2 bellek yer alıyor. D945GCLF2 kod adlı anakart ile 70 Avro seviyesinden listelere girmeye başlayan ve son çeyrekte yaygınlaşması beklenen Atom 330'un bazı test sonuçları da yayınlandı. SiSoftware yazılımıyla yapılan bazı test sonuçları ve tek çekirdekli Atom işlemcisi ile karşılaştırma değerleri şu şekilde;Intel Atom N270 1.6GHz – 8291 kpixels/s Intel Atom 330 1.6GHz Dual Core – 16920 kpixels/s Intel Core 2 Duo U7700 1.3GHz – 24742 kpixels/sIntel Atom N270 1.6GHz – 3.54 GB/s Intel Atom 330 1.6GHz Dual Core – 7.18 GB/s Intel Core 2 Duo U7700 1.3GHz – 9.53 GB/s