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Intel'in çift çekirdekli Atom işlemcisi görüntülendi, ilk testler

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özellikle kompakt formdaki maliyet odaklı dizüstü bilgisayar segmentinde popüler olan Atom işlemci ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran ve 2012 yılına kadar 200 milyon ünite satmayı planlayan Intel cephesinde merakla beklenen çift çekirdekli Atom 330 modeli de sonunda ortaya çıktı. İlk tanıtımı IDF'te yapılan çift çekirdekli Atom 330, satılmakta olan ve 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 270 modeliyle aynı frekansta çalışıyor ve çekirdek sayısı dolayısıyla L2 bellek mikarı ile ayrılıyor. Zira mevcut modelin aksine Atom 330'da 1MB büyüklüğünde seviye 2 bellek yer alıyor. D945GCLF2 kod adlı anakart ile 70 Avro seviyesinden listelere girmeye başlayan ve son çeyrekte yaygınlaşması beklenen Atom 330'un bazı test sonuçları da yayınlandı. SiSoftware yazılımıyla yapılan bazı test sonuçları ve tek çekirdekli Atom işlemcisi ile karşılaştırma değerleri şu şekilde; İşletmci aritmatik testi; Intel Atom N270 1.6GHz – 8291 kpixels/s Intel Atom 330 1.6GHz Dual Core – 16920 kpixels/s Intel Core 2 Duo U7700 1.3GHz – 24742 kpixels/s Bellek bant genişliği testi; Intel Atom N270 1.6GHz – 3.54 GB/s Intel Atom 330 1.6GHz Dual Core – 7.18 GB/s Intel Core 2 Duo U7700 1.3GHz – 9.53 GB/s
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saidakkas 11 yıl
Haberi ben de vermiştim, oradaki yorumumu aktarayım, başka fikirleri olanlar da katılsın:


Ben de Atom'a HT'i geri getirmişler, düşük perfomanslı tek çekirdekli bir işlemci nihayetinde, demek ki bununla bir nebze olsun güçlendirme planları var diyordum.

Sonra kendime sordum:
Yahu bu adamlar, dualcore çıkaracaklarını söylediler Atom için, acaba nasıl olacak? Belki onda HT olmaz, 2 thread, 2 core olur, doğal tasarım olur, HT'yi de kaldırırlar diye düşündüm.

Ama bu resmi görünce sorunun cevabının farklı olduğunu gördüm:

4 thread, 2 Core olacak, çünkü 2 threadli, (HT'li) 2 çekirdek birleştirilmiş, doğal olmayan bir tasarımla. Vakti zamanında Pentium D, şimdi ise Core 2 Quad lar ile yaptıkları gibi. Gerçi Pentium D'ler rezildi, çünkü kendi aralarında haberleşmek için kuzey köprüsüne gidiyorlardı, zaten 945 serisi chipsetler de aslen Core 2 için tasarlanmamıştır. Şu anki doğal olmayan tasarım ise Core 2 Quad larda ve önümüzdeki aylarda çıkacak olan 6-Core Dunnington'daki gibi. (E yani öyle olsa gerek, aynı hata iki kere yapılmaz ki.) Doğal tasarım olmasa da, kayıpları ve verimsizliği de Pentium D'deki kadar olmaz herhâlde. İlginç bir işlemci, bakalım uygulama performansı nasıl olacak. Tabi HT siz, 2 core, 2 threat bir de doğal olmayan bir şekilde çıkarsa bir ürün, o zaman anlarım ki N2XX çekirdeğiyle aynı değil N330'un barındırdığı iki çekirdek.
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Confusion 11 yıl
benim yorumum ise bu yeni işlemci piyasasında herzamanki gibi ciddi yer edinme çabasında olan intel tecrübesi ve üretim imkanlarını kullanarak üstün modeller çıkarıp diğer firmalarının önüne geçme ve hatta ezme mantığında çalışıyor!!!

45nm çift çekirdekli bir via c7 nano modeli olsa bu işlemcinin adı bile geçmez ama işte "keçinin olmadığı yerde.........." durumu var
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