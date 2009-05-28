Intel'in Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcileri raflardaki yerini alıyor

Intel'in bir süredir merakla beklenen Core i7 serisi yeni işlemcileri kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. Computex fuarı ile birlikte lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilerden Core i7 975 Extreme Edition mevcut serideki Core i7 965 Extreme Edition modelinin, Core i7 950 ise Core i7 940 modelinin yerini alacak.
D0 revizyonuyla pazara girmeleri ve hız aşırtma konusunda iddialı olmaları beklenen dört çekirdekli yeni işlemcilerden Core i7 950 3.06GHz'de, Core i7 975 Extreme Edition modeli ise 3.33GHz'de çalışıyor. Yerlerini aldıkları modellere göre 130MHz+ daha hızlı olan yeni işlemciler raflardaki yerlerini almaya başladılar.
Adetli alımlarda Core i7 950 modelini 562$, Core i7 975 Extreme Edition modelini ise 999$ seviyesinden satışa çıkarmaya hazırlanan Intel'in, 32nm üretim sürecine geçiş öncesinde Core i7 975 Extreme Edition modelinden daha hızlı bir işlemci hazırlaması da beklenmiyor.
Henüz resmi tanıtımları yapılmayan işlemciler belirttiğimiz gibi az miktarlarda da olsa raflardaki yerlerini almaya başladı. Gelen bilgilere göre Intel ürün gamının en hızlı çözümü olarak dikkat çekmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition 1135$, Core i7 950 ise 636$ seviyesinden listelere girmiş durumda.
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valla o senin super zekan aksam kurslari vermeyi dusunur musun?forumdan bir duzine adama sivri zeka dedin bir tanesi de cikip ne diyorsun sen hemserim demedi ya da diyemedi bilmiyorum artik ilmini kurs acarsan gelecem.
hepsi baba parasi degildir para kazanip da intel t-shirti bulsam diyen adamlar taniyorum simdiye 50 kere almislardir i7'yi hem de oyun icin olmadigini bile bile.bu bir hobi hastalik yani onlari da o sekilde kabul etmek lazim ama ters oldu oyun icin phenom II alin diyen ben, oyun icin i7 alanlari idare edin diyen sen olacaktin.
940 ANCA 300 $ VERİLİR 300$ BİLE COK AMA 920 İCİN DAHA FAZLASİ VERİLMEZ
EN İYİSİ ALMAYİN BİSEY BEKLEYİN ELBET DUSURECEKLER FİYATLARİ. TIPIS TIPIS DUSECEK