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Intel'in Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcileri raflardaki yerini alıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcileri raflardaki yerini alıyor
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Intel'in bir süredir merakla beklenen Core i7 serisi yeni işlemcileri kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. Computex fuarı ile birlikte lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilerden Core i7 975 Extreme Edition mevcut serideki Core i7 965 Extreme Edition modelinin, Core i7 950 ise Core i7 940 modelinin yerini alacak.

D0 revizyonuyla pazara girmeleri ve hız aşırtma konusunda iddialı olmaları beklenen dört çekirdekli yeni işlemcilerden Core i7 950 3.06GHz'de, Core i7 975 Extreme Edition modeli ise 3.33GHz'de çalışıyor. Yerlerini aldıkları modellere göre 130MHz+ daha hızlı olan yeni işlemciler raflardaki yerlerini almaya başladılar.

Adetli alımlarda Core i7 950 modelini 562$, Core i7 975 Extreme Edition modelini ise 999$ seviyesinden satışa çıkarmaya hazırlanan Intel'in, 32nm üretim sürecine geçiş öncesinde Core i7 975 Extreme Edition modelinden daha hızlı bir işlemci hazırlaması da beklenmiyor.

Henüz resmi tanıtımları yapılmayan işlemciler belirttiğimiz gibi az miktarlarda da olsa raflardaki yerlerini almaya başladı. Gelen bilgilere göre Intel ürün gamının en hızlı çözümü olarak dikkat çekmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition 1135$, Core i7 950 ise 636$ seviyesinden listelere girmiş durumda.


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StreamRolleR 9 yıl
i7 920 alınabilecek bir işlemci ve perfosu gayet güzel gerisi yalan ve kazık 920 alar işime bakarım novada 500 lira gayet makul seviyede ama bunlar boş ve gereksiz
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ET 7 9 yıl
tabi satin alan olursa satar
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Trecc11 9 yıl
fiyatlar çok iyimiş gidip almak lazım bi tane
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sadtneverdie 9 yıl
hobi için server tabanlı sistem toplayan insanları savunman cidden çok hoş bir davranış t shirt almakla serverla oyun oynamanın ne alakası var. bende senin tshirt ün olsa alacağım :) ben bir işlemciyi savunursam oyun için değil iş için savunurum. biri kalkıp phenom 2 ler grafik programlarında i7 lere fark atmış derse kendisine yüksek sesle gülerim. aynı şeyi oyun için nehalem topla abi amd yalan derse onada yüksek sesle gülerim. hepimiz biliyoruz ki nehalemin yarı parasına toplanan bir amd sistemde nehalemle aynı performansta oyun oynatır artış olsada biz bunu algılayamayız. 30 fps den sonrası yalan :)
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Cool Boy 9 yıl
Bu ne be kardeşim 2000 tl'ye işlemci mi olur
of resmen para tuzağı başlarım 3-5 fps hız için gidip de bu kadar para bayılınmaz. quad core neyimize yetmiyor. i7 extreme işlemcilere benden koca bir

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utankir 9 yıl
Herkesin gelir düzeyi kendine göredir arkadaşlar, 5000-6000 USD oyun bilgisayarı alanlar var. Bizim için 500-600 USD ne ise bazıları için de 5-6 bin dolar o... Triple SLI veya Quad CrossfireX bir sistem toplayacak kişi neden Core i7 almasın ki?
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pilan 9 yıl
i7 ALACAGIMA 955 ALIR isime BAKARIM...Dersimi ALDIM i7 den...
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sertacaygun 9 yıl
32nm. öncesi 975... Deli para valla.
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sadtneverdie 9 yıl
benim birşeyde sorun yaşadığım yok çok zeki arkadaşım. böyle bir sistemi oyun için alan insan ya parayı kendi kazanmıyordur yada nereye harcayacağını şaşırmıştır. o yüzden öyle dedim. bu arada hala i7 lere pahalı diyenler var. ben ısrarla bu aletlerin iş için olduğunu ve amd nin i7 leri yakın zamanda yakalamasının mümkün olmadığını belirtiyorum. oyun için gidin 8xxx alın x3 phenom 2 alın ama i7 almak saçmalık.
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Wilson Fisk 9 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

benim birşeyde sorun yaşadığım yok çok zeki arkadaşım. böyle bir sistemi oyun için alan insan ya parayı kendi kazanmıyordur yada nereye harcayacağını şaşırmıştır. o yüzden öyle dedim. bu arada hala i7 lere pahalı diyenler var. ben ısrarla bu aletlerin iş için olduğunu ve amd nin i7 leri yakın zamanda yakalamasının mümkün olmadığını belirtiyorum. oyun için gidin 8xxx alın x3 phenom 2 alın ama i7 almak saçmalık.


valla o senin super zekan aksam kurslari vermeyi dusunur musun?forumdan bir duzine adama sivri zeka dedin bir tanesi de cikip ne diyorsun sen hemserim demedi ya da diyemedi bilmiyorum artik ilmini kurs acarsan gelecem.

hepsi baba parasi degildir para kazanip da intel t-shirti bulsam diyen adamlar taniyorum simdiye 50 kere almislardir i7'yi hem de oyun icin olmadigini bile bile.bu bir hobi hastalik yani onlari da o sekilde kabul etmek lazim ama ters oldu oyun icin phenom II alin diyen ben, oyun icin i7 alanlari idare edin diyen sen olacaktin.

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milyondabir 9 yıl
COK GEREKSİZ FİYATLAR HALA COK YUKSEK
940 ANCA 300 $ VERİLİR 300$ BİLE COK AMA 920 İCİN DAHA FAZLASİ VERİLMEZ
EN İYİSİ ALMAYİN BİSEY BEKLEYİN ELBET DUSURECEKLER FİYATLARİ. TIPIS TIPIS DUSECEK
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yekoo 9 yıl
site tasarımı her gecen gun daha kotu oluyor yaaaa
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sezka44 9 yıl
ülkenin paralarını sömürüyolar başka bişey değil
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cato16 9 yıl
İntel her zaman ki gibisin..
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Kloroform 9 yıl
valla süper işlemci şu extreme serisi.ancak çok pahalı.
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