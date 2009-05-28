Intel'in Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcileri raflardaki yerini alıyor

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Intel'in bir süredir merakla beklenen Core i7 serisi yeni işlemcileri kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. Computex fuarı ile birlikte lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilerden Core i7 975 Extreme Edition mevcut serideki Core i7 965 Extreme Edition modelinin, Core i7 950 ise Core i7 940 modelinin yerini alacak.

D0 revizyonuyla pazara girmeleri ve hız aşırtma konusunda iddialı olmaları beklenen dört çekirdekli yeni işlemcilerden Core i7 950 3.06GHz'de, Core i7 975 Extreme Edition modeli ise 3.33GHz'de çalışıyor. Yerlerini aldıkları modellere göre 130MHz+ daha hızlı olan yeni işlemciler raflardaki yerlerini almaya başladılar.

Adetli alımlarda Core i7 950 modelini 562$, Core i7 975 Extreme Edition modelini ise 999$ seviyesinden satışa çıkarmaya hazırlanan Intel'in, 32nm üretim sürecine geçiş öncesinde Core i7 975 Extreme Edition modelinden daha hızlı bir işlemci hazırlaması da beklenmiyor.

Henüz resmi tanıtımları yapılmayan işlemciler belirttiğimiz gibi az miktarlarda da olsa raflardaki yerlerini almaya başladı. Gelen bilgilere göre Intel ürün gamının en hızlı çözümü olarak dikkat çekmesi beklenen Core i7 975 Extreme Edition 1135$, Core i7 950 ise 636$ seviyesinden listelere girmiş durumda.