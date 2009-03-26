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Intel'in Pentium E6300 modeli ikinci çeyrekte hazır

10 yıl
11,6b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Pentium E6300 modeli ikinci çeyrekte hazır
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Yüksek performans segmenti için yeni Core i7 modelleri, dört çekirdekli ürün gamı içinse fiyat/performans odaklı Core 2 Quad modelleri üzerinde çalışan Intel, özellikle giriş seviyesi sistemler, ofis ve medya bilgisayarları için çift çekirdekli yeni işlemciler üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor.

Güncel yol haritasına göre Intel, çift çekirdekli Pentium E serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve ikinci çeyrekte lanse etmeyi planladığı yeni modeli E6300'ün 2.8GHz'in çalıştığı, 2MB L2 ile geldiği ve 1066MHz FSB desteği sunduğu belirtiliyor.

Core 2 Duo E7400 ile aynı saat hızına sahip olan ayrıca, 1066MHz FSB desteği ile E7000, 2MB L2 bellek kapasitesi ile de E5000 serisine yakın olan yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 65 Watt olarak belirleniş. Wolfdale tabanlı Pentium E6300'ün 80-100 Avro arası bir fiyatla satılması bekleniyor.


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MISTIQuad 10 yıl
HAber için teşekkürler..Fiyatı oldukça cazip görünüyor..: D
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gezgin 10 yıl
e5000 serisinin fsb si yükseltilmiş hali . e5000 serisi alıp fsb yi bizim yükseltmemiz daha mantıklı geliyor
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