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LG'nin 80 milyon akıllı ev aletini etkileyen bir güvenlik açığı tespit edildi

Akıllı ev aletlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bağlı cihazlara yönelik saldırılar da artmaya başladı. LG'nin akıllı ev aletlerindeki güvenlik açığı bunun en son örneklerinden...
1 yıl
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1
17
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin akıllı ev cihazlarındaki bir güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının milyonlarca müşterinin evlerindeki eşyaları kontrol edebilme imkanına sahip olmasına yol açtı. Daha da kötüsü bu cihazlar arasında fırınların da yer alıyor olması.
Check Point Software Technologies, LG SmartThinQ mobil uygulaması ve bulut uygulamasında ortaya çıkan "HomeHack" adlı güvenlik açığı sayesinde araştırma ekibinin bir kullanıcının hesabını devralarak fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klima gibi internete bağlı cihazları kontrol edebildiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon'un çalışan sayısı yarım milyonu geçti"
Check Point, yaptığı açıklamada HomeHack güvenlik açığının saldırganlara Hom-Bot robot elektrikli süpürgedeki video kamera aracılığıyla kullanıcıların evde yaptıklarını gözetleme potansiyeli sunduğunu belirtti. Ayrıca bilgisayar korsanlarının LG'nin internet bağlantılı fırınlarını uzaktan çalıştırıp ön ısıtma yapacak şekilde ayarlayabilecekleri de ifade edildi.
LG, 2016'da dünyada 80 milyon akıllı ev cihazını sattı ve bunların hepsi de bahsi geçen güvenlik açığından etkilenmiş durumda. Ancak Güney Koreli elektronik devi, Check Point tarafından uyarıldıktan sonra Eylül ayında uygulamasını güncelleyerek sorunu giderdiğini belirtti. Şirket tüm kullanıcıların SmartThinQ cep telefonu uygulamasının yanı sıra bağlı ev aletlerini de güncellemelerini öneriyor.

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BekiRoRo 1 yıl en beğenilen
Ablalar erik gibi. .
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-Nautilus- 1 yıl
Fırını açık unutma riskim fırının kendiliğinden açılma ihtimalinden daha düşük. Benim ev gerizekalı kalsın.
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1 Avatar
bende345 1 yıl
Sonunda Skynet insanlara savaş açacak .
Ama Rabbime şükürler olsun ki biz muaf olacağız ülke olarak .
Dünyadan haberimiz yok . Millet otonom araçlara , akıllı mutfak eşyalarına gidiyor... Biz daha camilerin kıblesini yamuk yapıyoruz .
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selowan 1 yıl
benim böyle ürünler oldugundan şimdi haberim oldu adamlar 80 milyon satmiş. neyinize yetmiyo A+++ 1200 devirli çamaşir makinesi
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brava 34 1 yıl
Hatunları görünce LG ye kızamadım hatta affettim.
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XYLGN 1 yıl
sen klimaya camasir makinesine internet koyarken hatayi yapmissin
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SEO-Uzmanı 1 yıl
LG plazmalara bir güncelleme gelse diyoruz yani :)
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balamirkan 1 yıl
Sizi seviyorum geri zekalı ev aletleri...
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man utd 1 yıl
Zevkli olur milletin eşyalarıyla oynamak
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bartlebyandco 1 yıl
hackerlar firini calistirip bitcoin uretiyor.
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dede17 1 yıl
Ne kadar aptalca bir strateji bir şeyleri akıllı yapacam diye insanların bütün güvenini kaybetmek. 10.000 satır kod yazıcağınıza 1000 satır yazın kabiliyeti az olsun ama görevini adam gibi yapsın.
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-Nautilus- 1 yıl
Fırını açık unutma riskim fırının kendiliğinden açılma ihtimalinden daha düşük. Benim ev gerizekalı kalsın.
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