LG'nin 80 milyon akıllı ev aletini etkileyen bir güvenlik açığı tespit edildi

LG'nin akıllı ev cihazlarındaki bir güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının milyonlarca müşterinin evlerindeki eşyaları kontrol edebilme imkanına sahip olmasına yol açtı. Daha da kötüsü bu cihazlar arasında fırınların da yer alıyor olması.

Check Point Software Technologies, LG SmartThinQ mobil uygulaması ve bulut uygulamasında ortaya çıkan "HomeHack" adlı güvenlik açığı sayesinde araştırma ekibinin bir kullanıcının hesabını devralarak fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klima gibi internete bağlı cihazları kontrol edebildiğini söylüyor.

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Check Point, yaptığı açıklamada HomeHack güvenlik açığının saldırganlara Hom-Bot robot elektrikli süpürgedeki video kamera aracılığıyla kullanıcıların evde yaptıklarını gözetleme potansiyeli sunduğunu belirtti. Ayrıca bilgisayar korsanlarının LG'nin internet bağlantılı fırınlarını uzaktan çalıştırıp ön ısıtma yapacak şekilde ayarlayabilecekleri de ifade edildi.

LG, 2016'da dünyada 80 milyon akıllı ev cihazını sattı ve bunların hepsi de bahsi geçen güvenlik açığından etkilenmiş durumda. Ancak Güney Koreli elektronik devi, Check Point tarafından uyarıldıktan sonra Eylül ayında uygulamasını güncelleyerek sorunu giderdiğini belirtti. Şirket tüm kullanıcıların SmartThinQ cep telefonu uygulamasının yanı sıra bağlı ev aletlerini de güncellemelerini öneriyor.