Intel'in yeni nesil mobil işlemcilerinde kıtlık yaşanıyor

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Uzakdoğulu kaynaklardan gelen bilgilere göre Intel'in Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemcilerinde kıtlık yaşanıyor. Özellikle 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, entegre grafik işlemcili Arrandale işlemcilerinin devreye girmesiyle birlikte yüksek performanslı işlemcileri düşük güç tüketim değerleriyle sunabilen Intel'in, bu işlemciler için üreticilerden ciddi talep gördüğü uzun süredir konuşuluyordu. Turbo Boost teknolojisi sayesinde uygulama ihtiyacına göre dinamik kaynak yönetimi sağlayarak performans ve güç tüketimi arasında güçlü bir denge unsuru oluşturan Intel'in mevcut şartlar altında önceliği, birinci derece iş ortaklarına verdiği, daha küçük oyuncuların ise yeni nesil mobil işlemciler için beklemeleri gerektiği bildiriliyor.

Küresel ekonomik kriz sonrasında satışların yeniden artma eğilimine gireceğini öngören Acer gibi üreticiler, yüklü satın almalar gerçekleştirerek farklı modelleri pazara sunmayı ve rekabette öne geçmeyi planlıyorlar.