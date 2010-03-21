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Intel'in yeni nesil mobil işlemcilerinde kıtlık yaşanıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil mobil işlemcilerinde kıtlık yaşanıyor
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Uzakdoğulu kaynaklardan gelen bilgilere göre Intel'in Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemcilerinde kıtlık yaşanıyor. Özellikle 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, entegre grafik işlemcili Arrandale işlemcilerinin devreye girmesiyle birlikte yüksek performanslı işlemcileri düşük güç tüketim değerleriyle sunabilen Intel'in, bu işlemciler için üreticilerden ciddi talep gördüğü uzun süredir konuşuluyordu. Turbo Boost teknolojisi sayesinde uygulama ihtiyacına göre dinamik kaynak yönetimi sağlayarak performans ve güç tüketimi arasında güçlü bir denge unsuru oluşturan Intel'in mevcut şartlar altında önceliği, birinci derece iş ortaklarına verdiği, daha küçük oyuncuların ise yeni nesil mobil işlemciler için beklemeleri gerektiği bildiriliyor.

Küresel ekonomik kriz sonrasında satışların yeniden artma eğilimine gireceğini öngören Acer gibi üreticiler, yüklü satın almalar gerçekleştirerek farklı modelleri pazara sunmayı ve rekabette öne geçmeyi planlıyorlar.


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yelkowan 9 yıl
Bu aralar kıtlık yaşamak moda oldu zaten :))
yakında VIAda da kıtlık yaşanabilir.
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K@sToR 9 yıl
Kıtlık falan değil zam zam zam zam :D
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sertacaygun 9 yıl
Core i3'ü bilmem de, i5 ve i7 iyi hakikaten.
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bodyman700 9 yıl
intel : yetiştiremiyorum, o zaman zam yapmalıyım !!!
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donanımcı123 9 yıl
Ati sevenler grubu arkadaşlar lütfen konuyu dağıtmasın. Ekran kartı bölümünde sohbet edin.
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Tolgá 9 yıl
kaliteli iş yapan kaymağını yer
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aslanemre58 9 yıl
Nvidia'da Fermi için kıtlık yaşıyor iyi iş yaptığı için
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donanımcı123 9 yıl
Kaliteli işler yapınca mükafatınıda alıyor intel. Core 2 duo serisinin cılkını çıkarmasaydı bu kadar daha öncede aynı duruma ulaşabilirdi.
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ceycey11 9 yıl

donanımcı123

Kaliteli işler yapınca mükafatınıda alıyor intel. Core 2 duo serisinin cılkını çıkarmasaydı bu kadar daha öncede aynı duruma ulaşabilirdi.


kesinlikle katılıyorum
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